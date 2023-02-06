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Сегодня, 16:00

Кому нельзя пить черный чай? В некоторых случаях он может быть вреден для здоровья

Ольга Стрельникова
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Фото Freepik/azerbaijan_stockers
Если знать противопоказания, можно избежать неприятных последствий.

Черный чай для россиян за долгие годы стал напитком традиционным и по популярности лишь незначительно уступает кофе. Особенно его любят люди старшего возраста. Он становится черным после длительной ферментации, которой предшествует естественное завяливание чайного листа. Благодаря этим процедурам появляется яркий вкус, цвет и аромат напитка. Зеленый чай делают из того же сырья. Отличается он от черного только отсутствием ферментации, обуславливающем последующие свойства.

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Чем полезен черный чай

Черный чай имеет не только богатый вкус и аромат, но и состав. В нем присутствуют:

  • витамины А, C, В1, В2, РР;

  • аминокислоты;

  • флавоноиды;

  • танины;

  • алкалоиды, такие как теин — чайный кофеин и теофиллин;

  • эфирные масла и органические кислоты;

  • дубильные вещества;

  • микроэлементы калий, магний, натрий, фтор, кремний, медь, йод, кальций и фосфор.

Чашка чая. Фото Freepik/8photo
Фото Freepik/8photo

Также такой чай обладает противовоспалительными и противомикробными действиями.

В принципе чай — напиток полезный при адекватном его потреблении. В норме здоровому человеку можно выпить три-четыре чашки чая в день. Не чифира, конечно.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Когда черный чай может навредить

Ферментированный чай может не подходить по ряду причин. Среди них:

  • болезни желудочно-кишечного тракта (в частности, гастроэзофагеальный рефлюкс, язва желудка и двенадцатиперстной кишки);

  • сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, гипертония и прочее);

  • хронические заболевания печени и почек (проблемы с повышением уровня мочевой кислоты), диабет;

  • расстройства нервной системы.


Крайне опасен может быть черный чай в период обострения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Чай, особенно крепкий, может раздражающе воздействовать на слизистую и стимулировать выделение желчи и других ферментов, что способствует многим неприятным состояниям, в частности изжоге. Чаще всего эта реакция возникает, когда чай сочетают с сахаром, лимоном, имбирем или облепихой. В общем, любые раздражающие добавки могут провоцировать неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Чай оказывает на организм тонизирующий эффект благодаря присутствию в составе танинов.

Девушка с чаем. Фото Freepik/lookstudio
Фото Freepik/lookstudio

Кофеин в составе чая отличается от того, который есть, к примеру, в энергетических напитках — там он ничем не «защищен». В чае же есть биофлавоноиды, масла и органические кислоты, которые препятствуют мгновенному всасыванию кофеина.

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Возможны обстоятельства, которые накладываются одно на другое и усугубляют ситуацию, приводя к:

  • сужению сосудов;

  • повышению давления;

  • учащению сердечного ритма, различным аритмиям.


Для здорового человека не страшно, если участился пульс, в отличие от тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем.

В принципе там, где тонко, может порваться. Здесь важно множество факторов: к примеру, человек сначала выпил кофе, чуть позднее достаточно крепкий чай, закусил шоколадкой, потом вышел на холод, а затем на него выскочила собака и напугала. Все это вместе могло отразиться на здоровье человека со слабой системой адаптации. Мог произойти сердечный приступ, инфаркт сердца или мозга. Если бы человек, допустим, не выпил чай, все остальное могло бы и не сыграть такой роли.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Черный чай также будет противопоказан людям с чувствительной нервной системой, склонной к повышению активности, бессоннице.

Не стоит увлекаться чаем и при различных «пограничных» состояниях, будь они психологические или психиатрические. Особенно в моменты цикличности, то есть когда все хорошо, а потом начинается возбуждение определенных зон мозга, выработка соответствующих гормонов. В этот момент лучше не пить возбуждающие напитки.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Повышенная возбудимость нервной системы возможна после травм головного мозга, инсультов и инфарктов. По этой же причине черный чай противопоказан людям с гормональными расстройствами со стороны надпочечников.

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