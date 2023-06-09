Сколько устриц можно съесть без вреда для здоровья? Отвечает врач

Устрицы — вкусный и питательный продукт, но они также могут быть причиной пищевого отравления. Вместе с врачом-эндокринологом Рустемом Садыковым рассказываем, как часто можно есть устрицы и что делать, если после них все же стало плохо.

Сколько устриц можно съесть за раз

Как врач, я бы рекомендовал людям есть не более шести устриц в день. Это связано с тем, что устрицы могут содержать вредные бактерии, такие как Vibrio vulnificus, которые могут вызвать серьезные заболевания и даже смерть.

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Vibrio vulnificus — это бактерия, которая живет в теплой солоноватой воде, например в эстуариях и заливах. Устрицы фильтруют эту воду, в результате чего могут заразиться.

К людям, которые подвергаются повышенному риску развития инфекции при употреблении сырых устриц, относятся:

люди с ослабленной иммунной системой;

люди с заболеваниями печени;

люди с диабетом;

люди, которые недавно перенесли операцию;

люди, у которых имеются открытые раны.

Кроме того, устрицы, как и все морепродукты, — серьезный аллерген. Аллергия может не проявиться сразу, но накапливается в течение нескольких месяцев и даже лет.

Рекомендую отслеживать свое состояние после употребления устриц, отмечать все симптомы, даже самые незначительные: головная боль, усталость, тяжесть и другие. Не советую есть устрицы каждый день, если вы на 100 процентов не уверены, как хорошо они у вас усваиваются.

Как выбрать хорошие устрицы

Если вы подвержены повышенному риску развития инфекции, лучше вообще отказаться от употребления сырых устриц. Если вы все же решили их съесть, важно выбирать их в проверенном месте. Устрицы должны откупорить при вас, изначально они должны выглядеть пухлыми и быть закрыты. Если устрицы уже открыты, не ешьте их.

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Вот несколько советов по выбору устриц:

Ищите пухлые устрицы в закрытой скорлупе.

Избегайте устриц с открытыми или треснувшими раковинами.

Покупайте устрицы у надежных поставщиков.

Спросите продавца, были ли устрицы проверены на наличие Vibrio vulnificus.

Что делать, если стало плохо после устриц

Если после употребления сырых устриц у вас возникла инфекция, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Симптомы инфекции могут включать:

лихорадку;

озноб;

мышечные боли;

тошноту и рвоту;

диарею;

покраснение и отек в месте инфекции.

Если заметили у себя какие-то из этих симптомов, важно сразу же обратиться к врачу.

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