5 рецептов вкусных и полезных пирогов от нутрициолога
Пирог — по-настоящему универсальное блюдо. Он может быть как десертом, так и главным блюдом. Его можно приготовить для праздничного застолья и для ужина в кругу семьи. В этой статье мы собрали пять рецептов от эксперта-нутрициолога, которые разнообразят ваше меню.
Апельсиновый пирог
Ингредиенты:
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овсяная мука — 300 г;
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сливочное масло — 200 г;
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сахар кокосовый — 80 г;
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яйцо — 2 шт.;
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разрыхлитель — 2 ч. л.;
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сметана — 200 г;
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апельсин — 1 шт.;
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апельсиновый сок — 100 мл;
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сахар кокосовый — 30 г.
Способ приготовления:
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Теплое сливочное масло смешать с кокосовым сахаром. Затем добавить яйца, сметану, разрыхлитель, овсяную муку.
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Смазать форму для запекания маслом. Вылить в форму тесто.
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Очистить апельсин, разделить на дольки. Каждую дольку разрезать на 4 части. Разложить кусочки по тесту.
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Запекать пирог 1 час при температуре 180 °C.
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При желании можно приготовить глазурь: нагреть апельсиновый сок, всыпать сахар. Нагревать до полного растворения сахара.
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Готовый пирог залить глазурью.
Заливной пирог из индейки и шпината
Ингредиенты:
-
мука из зеленой гречки — 180 г;
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нутовая мука — 170 г;
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кукурузный крахмал — 50 г;
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яйцо — 1 шт.;
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йогурт — 100 г;
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кокосовое масло — 10 г;
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соль — 5 г;
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приправы — по желанию;
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разрыхлитель — 10 г;
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вода — 150 мл;
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индейка — 400 г;
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шпинат — 100 г.
Способ приготовления:
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Смешать все сухие ингредиенты.
-
К сухим ингредиентам добавить яйцо, масло, воду, йогурт и перемешать, дать постоять 10 минут.
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Шпинат нарезать мелко, индейку — тонкими кусочками.
-
Смазать форму маслом, вылить 1/3 теста, выложить сначала шпинат, затем индейку, залить оставшимся тестом.
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Поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 40 мин при 200 °С.
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Посыпать семенами льна или украсить листочками шпината.
Киш с брокколи и форелью
Ингредиенты:
-
мука из зеленой гречки — 180 г;
-
масло гхи — 50 г;
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яйцо куриное — 2 шт.;
-
соль — щепотка;
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филе форели — 230 г;
-
брокколи — 200 г;
-
кокосовое молоко — 130 г;
-
сыр — 130 г;
-
соль розовая гималайская — 5 г;
-
итальянские травы — 5 г;
-
листья шпината — 5 г;
-
оливковое масло для жарки — 3 г.
Способ приготовления:
-
В миске смешать яйца и масло гхи. Добавить муку, перемешать до однородной консистенции.
-
Форму для выпечки смазать оливковым маслом.
-
Выложить тесто в емкость для запекания и сформировать бортики.
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Форель разрезать на кусочки, разложить по тесту.
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Брокколи разделить на соцветия и равномерно разложить поверх рыбы.
-
В миске смешать яйца, кокосовое молоко, сыр и специи. Залить этой смесью пирог.
-
Запекать 40 минут при 180 °C.
-
По желанию украсить шпинатом.
Пирог с черешней
Ингредиенты:
-
черешня — 400 г;
-
мука из зеленой гречки — 120 г;
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кокосовый сахар — 40 г;
-
кокосовое молоко — 130 г;
-
яйца — 2 шт.;
-
корица — 5 г.
Способ приготовления:
-
Смешать яйца, кокосовый сахар, кокосовое молоко и муку в жидкое тесто.
-
Удалить косточки из ягод, выложить их плотно на дно формы в один слой.
-
Залить ягоды тестом.
-
Выпекать пирог с черешней в предварительно прогретой до 180 °С духовке 40 минут.
Творожный пирог с грушей
Ингредиенты:
- куриное яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- кокосовое масло — 1 ст. л.;
- овсяная мука — 1 стакан;
- творог — 400 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- кокосовый сахар — 50 г;
- крахмал кукурузный — 1 ч. л.;
- груши свежие — 2 шт.;
- корица (для посыпки) — по вкусу.
Способ приготовления:
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Приготовить тесто: смешать яйцо с солью. Влить в смесь растопленное кокосовое масло.
-
Добавить к смеси муку. Замесить тесто, скатать его в шар и убрать в холодильник.
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Приготовить начинку: смешать все ингредиенты, кроме груш, в однородную массу.
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Одну грушу нарезать на маленькие кусочки и добавить к творожной смеси.
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Емкость для выпекания застелить пергаментом.
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Достать тесто из холодильника, раскатать его и положить в емкость для выпекания. Сформировать бортики.
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На тесто выложить начинку.
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Вторую грушу нарезать кусочками или разрезать на 6 частей и выложить поверх начинки.
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Выпекать 35-40 минут при температуре 180 °С.