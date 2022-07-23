Арбузная диета: вред или польза

Арбузные диеты имеют невероятную популярность в летний сезон. Это связано с тем, что арбуз — просто кладезь витаминов и минералов . Разбираемся, как похудеть и оздоровить организм, не нанеся себе вред.

Арбуз vs лишний вес

Почему именно на арбузе стоит остановиться, если вы решили похудеть? Во-первых, он низкокалорийный: 38 килокалорий на 100 граммов ягоды. Во-вторых, он обладает ярко выраженным мочегонным эффектом. Ни для кого не секрет, что лишняя жидкость тоже что-то весит, и в нашем организме, например, один-два килограмма такой жидкости — бонус, от которого лучше отказаться. В-третьих, арбуз подавляет чувство голода: после арбузной трапезы наш желудок полон, организм получает сигнал «стоп!» и есть больше не хочется. В-четвертых, арбуз сладкий, а сладкое, по заявлениям физиологов, способно уберечь нас от переедания, так как провоцирует ощущение сытости. Если вы тяжело переносите разгрузочные дни и диеты, арбуз — ваш выбор.

Арбузная диета: правила и варианты

Если вы хотите использовать полезные свойства арбуза по полной программе, то вы вольны выбрать один из нескольких вариантов арбузной диеты. Во всех вариациях следует есть именно мякоть арбуза, а не пить его сок, так как мякоть усваивается легче сока, в отличие от сока, не дает резкой нагрузки на органы и именно мякоть и корочка богаты пектином и клетчаткой.

Вариант 1. Рассчитываем, сколько нужно съесть арбуза: 1 кг арбуза на 10 кг массы тела (например, если вы весите 60 кг, то за день можно съесть 6 кг арбуза). Больше ничего есть нельзя, а сам арбуз можно есть в любое время. Пить стоит много, рекомендуется употреблять негазированную и неминерализованную воду или зеленый чай. Диета обычно длится не больше трех дней.

Вариант 2. Здесь все то же самое, только в рацион можно добавить пару кусочков ржаного хлеба к каждому приему пищи. Диету можно держать таким образом семь-восемь 7-8 дней.

Вариант 3. Эта диета продолжительнее, но организм подвержен не такому стрессу, как при первых двух вариантах, так как можно есть не только арбуз, но и пищу, содержащую белки, жиры, углеводы. Длительность этого варианта диеты — 14 дней. В день можно принимать еду пять или даже шесть раз. Что еще можно съесть кроме арбуза? Конечно, вся пища будет диетической, низкокалорийной, нетяжелой: овсянка без сахара, ломтик сыра, стакан нежирного кефира, салат «летний» из помидоров, огурцов и зелени без добавления приправ (включая соль) и заправки, разумеется, отварная курица, рыба на пару. Есть только одно «но»: ужинаем всегда арбузом. Пить можно и нужно, но под запретом все, кроме негазированной и неминерализованной воды и зеленого чая.

Вариант 4. Это не совсем диета, а скорее разгрузочные дни, которые можно периодически устраивать, если хотите избавиться от шлаков и приблизиться к заветной цифре на весах. В разгрузочные дни можно съедать до полутора килогграммов арбуза. Как и во втором варианте диеты, в рацион добавляется ржаной хлеб и его же вариация в виде хлебцев и сухариков. Чай и кофе, так же как и в остальных видах диет, пить нельзя, вода и зеленый чай по-прежнему в списке одобренного. Такой разгрузочный день, даже если он будет один раз в неделю, способен очистить организм от лишних солей, токсинов, песка, холестерина.

Арбузы. Unsplash

Меры предосторожности

До диеты обязательно проверьте уровень сахара в крови. Любые отклонения от нормы — повод отказаться от диеты и обратиться к врачу.

Во время диеты обязательно наблюдайте за организмом, как он реагирует. Сигналы, которые нельзя игнорировать: вздутие живота, метеоризм, иные проблемы с желудком и кишечником. В случае появления подобных симптомов диету следует прекратить.

После завершения любого из вариантов важно придерживаться особого режима питания. Рекомендовано на завтрак и обед употреблять маложирную белково-углеводную пищу: овощи и фрукты, крупы, злаковые, рыбу, курицу, сыр, творог, яйца. Ужинать стоит за четыре-пять4-5 часов до сна максимум, блюдо на ужин будет одно — арбуз. Масса арбуза, которую можно съесть, рассчитывается по формуле: на 30 кг массы тела не более 1 кг арбуза, т.о е.сть на 60 кг веса максимум 2 кг арбуза), также можно поужинать арбузом с ржаным хлебом. Придерживаться этих правил нужно в течение 10 дней после завершения арбузной диеты.

Что еще важно учесть, решив сесть на арбузную диету, помимо всех вышеперечисленных нюансов? Во-первых, арбуз обладает высоким гликемическим индексом, что нужно принимать в расчет людям, страдающим от сахарного диабета и преддиабетных состояний. Об этом предупреждают и диетологи: «Я не рекомендую злоупотреблять арбузными диетами людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Достаточно сделать один разгрузочный день на арбузах. Это позволит снизить количество калорий. Однако лучше съесть пару кусочков и на этом остановиться», — говорит диетолог Елена Соломатина.

Во-вторых, арбузы практически не содержат жиров, и поэтому жирорастворимые витамины организм не усвоит. Недостаток жиров в рационе ведет к нарушению процессов обновления клеток организма.

Арбузы. Unsplash

В-третьих, не рекомендуется арбузная диета людям, имеющим мочекаменную болезнь, так как наша ягода обладает мочегонным эффектом, а это может спровоцировать отхождение камней.

В-четвертых, есть опасность, которая может коснуться любого, — это отравление арбузом из-за большого содержания в нем нитратов и пестицидов. Арбузы обязательно должны быть спелыми, не ранними. Нужно избежать попадания химии в организм, а ранние арбузы с большой долей вероятности выращены с помощью химикатов. Выбирать стоит арбузы средней величины — до 8 кг, гиганты размером с Юпитер должны насторожить, — опять же, из-за химии. Перед употреблением необходимо тщательно помыть ягоду. Здесь одна рекомендация — покупать арбузы не раньше августа.

В-пятых, есть опасность получить избыточную дозу фруктозы: для суточной нормы последней достаточно съесть около 1 кг арбуза, все, что сверх этой нормы, ведет к повышению уровня фруктозы и потенциально может привести к ожирению печени.

«Шесть лепестков»

Если вам не по душе риски, связанные с арбузной монодиетой, а ее полезные свойства хочется использовать, вам вполне может подойти диета с романтическим названием «Шесть лепестков».

Арбуз отлично встраивается в более сбалансированную версию особого режима питания. В основе этого метода лежит правило: каждый день — монодиета на каком-то определенном продукте. Типов продуктов шесть: рыба, курица, овощи, фрукты, злаки, творог. Эффект от такой диеты не заставит себя долго ждать, так как пища меняется каждый день (и в течение дня, например, можно есть столь разные фрукты!), организм не успевает перестроиться и легко сбрасывает лишние килограммы.

Выбор диеты — вещь индивидуальная. Здесь нужно учесть все: пол, возраст, уровень физической активности, сезон, состояние здоровья (при любых острых и хронических болезнях в анамнезе нужна консультация специалиста перед любой даже самой щадящей диетой) и т.д. На диетах не рекомендовано сидеть беременным, в период лактации, в восстановительный период после тяжелых болезней. Самое главное — это в погоне за идеальной фигурой и весом не навредить здоровью.