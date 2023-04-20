5 рецептов полезных крем-супов от нутрициолога, которые легко приготовить дома

Крем-суп — это вид супа, в котором все ингредиенты перемалываются в пюре при помощи блендера: получается густой суп с кремовой консистенцией. Такие супы очень полезны для работы желудка, а еще их просто готовить.

Сертифицированный нутрициолог Валентина Салман поделилась рецептами вкусных и полезных крем-супов.

Морковный крем-суп

Ингредиенты:

сливочное масло или масло гхи — 2 ст. л.;

морковь — 500 г;

картофель — 300 г;

овощной бульон или вода — 500 мл;

жирное кокосовое молоко — 200 мл;

любимые специи по вкусу (можно взять имбирь и мускатный орех).

Istockphoto/Stefan Tomic

Приготовление:

Растопить масло в сотейнике и добавить туда очищенные и нарезанные кубиками морковь и картофель, пассеровать 2-3 минуты. Залить овощи горячим бульоном (или водой) и варить под закрытой крышкой около 15 минут, пока они не станут мягкими. Добавить кокосовое молоко, любимые специи и соль по вкусу. Взбить блендером до получения однородной массы.

Крем-суп из шампиньонов

Ингредиенты:

шампиньоны — 150 г;

картофель — 150 г;

кокосовые сливки — 200 мл;

соль, перец — по вкусу;

лук -—1/2 шт.;

чеснок — 1 зубчик.

Istockphoto/kajakiki

Приготовление:

Порезать лук и чеснок, слегка обжарить. Нарезать шампиньоны и картофель. Варить на бульоне или воде. Добавить лук, чеснок и кокосовые сливки. Довести еще раз до кипения. Все взбить блендером.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста (подойдет замороженная) — 300 г;

кабачок (цукини) — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

репчатый лук — 1/2 шт.;

сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л.;

зубчик чеснока — 1 шт.;

ваши любимые специи (хорошо подойдут кумин и кориандр);

овощной бульон или вода — 1 л.

Istockphoto/Fascinadora

Приготовление:

В кастрюлю положить масло и добавить нарезанный лук. К нему — специи и пассеровать вместе. Нарезать кабачок и капусту. Добавить к луку. Залить бульоном (или водой) до уровня овощей. Варить около 10 минут до готовности на среднем огне под крышкой. Взбить все в блендере, добавив сметану, чеснок и соль по вкусу. Подавать с зеленью и любыми семечками.

Свекольный крем-суп

Ингредиенты:

бульон — 1 л;

вареная свекла — 2-3 шт.;

яйца — 2 шт.;

огурцы — 3 шт.;

перья лука;

соль, перец — по вкусу.

Istockphoto/anetaflis

Приготовление:

Нарезать свеклу и отварить ее в бульоне. Остудить и взбить блендером. Отварить яйца и почистить. Нарезать яйца, огурцы и лук. Добавить в жидкую часть, не взбивая.

Суп-пюре из батата с курицей и имбирем

Ингредиенты:

батат — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

свежий корень имбиря — 30 г;

куриная грудка — 2 шт.;

кокосовые сливки — 5 ст. л.;

апельсин — 1 шт;

сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л;

соль — по вкусу.

Istockphoto/Nataly Hanin

Приготовление:

Куриные грудки ополоснуть, промокнуть салфеткой. В большой кастрюле разогреть кокосовое масло. Половину батата отложить, вторую — почистить, ополоснуть и нарезать крупными кубиками. Чеснок, лук, корень имбиря почистить и нарезать кубиками. Батат, лук, чеснок и имбирь немного пассеровать в масле (3-4 минуты). Добавить литр воды, положить куриные грудки. Довести до кипения и варить под крышкой 40 минут. Остальную половину батата тщательно помыть и порезать тонкими кружочками. На сковороде разогреть немного масла и слегка обжарить кусочки батата, посолить по вкусу. Куриные грудки достать из супа и немного остудить. Порезать мясо кубиками. Добавить к супу сливки и сок одного апельсина. В блендере взбить суп до состояния пюре. Посолить по вкусу. Перед подачей добавить цельные кусочки батата и курицы.

Приятного аппетита!

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