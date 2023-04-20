5 рецептов полезных крем-супов от нутрициолога, которые легко приготовить дома
Крем-суп — это вид супа, в котором все ингредиенты перемалываются в пюре при помощи блендера: получается густой суп с кремовой консистенцией. Такие супы очень полезны для работы желудка, а еще их просто готовить.
Сертифицированный нутрициолог Валентина Салман поделилась рецептами вкусных и полезных крем-супов.
Морковный крем-суп
Ингредиенты:
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сливочное масло или масло гхи — 2 ст. л.;
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морковь — 500 г;
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картофель — 300 г;
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овощной бульон или вода — 500 мл;
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жирное кокосовое молоко — 200 мл;
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любимые специи по вкусу (можно взять имбирь и мускатный орех).
Приготовление:
Растопить масло в сотейнике и добавить туда очищенные и нарезанные кубиками морковь и картофель, пассеровать 2-3 минуты. Залить овощи горячим бульоном (или водой) и варить под закрытой крышкой около 15 минут, пока они не станут мягкими. Добавить кокосовое молоко, любимые специи и соль по вкусу. Взбить блендером до получения однородной массы.
Крем-суп из шампиньонов
Ингредиенты:
-
шампиньоны — 150 г;
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картофель — 150 г;
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кокосовые сливки — 200 мл;
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соль, перец — по вкусу;
-
лук -—1/2 шт.;
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чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
Порезать лук и чеснок, слегка обжарить. Нарезать шампиньоны и картофель. Варить на бульоне или воде. Добавить лук, чеснок и кокосовые сливки. Довести еще раз до кипения. Все взбить блендером.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
-
цветная капуста (подойдет замороженная) — 300 г;
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кабачок (цукини) — 1 шт.;
-
сметана — 2 ст. л.;
-
репчатый лук — 1/2 шт.;
-
сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л.;
-
зубчик чеснока — 1 шт.;
-
ваши любимые специи (хорошо подойдут кумин и кориандр);
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овощной бульон или вода — 1 л.
Приготовление:
В кастрюлю положить масло и добавить нарезанный лук. К нему — специи и пассеровать вместе. Нарезать кабачок и капусту. Добавить к луку. Залить бульоном (или водой) до уровня овощей. Варить около 10 минут до готовности на среднем огне под крышкой. Взбить все в блендере, добавив сметану, чеснок и соль по вкусу. Подавать с зеленью и любыми семечками.
Свекольный крем-суп
Ингредиенты:
-
бульон — 1 л;
-
вареная свекла — 2-3 шт.;
-
яйца — 2 шт.;
-
огурцы — 3 шт.;
-
перья лука;
-
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарезать свеклу и отварить ее в бульоне. Остудить и взбить блендером. Отварить яйца и почистить. Нарезать яйца, огурцы и лук. Добавить в жидкую часть, не взбивая.
Суп-пюре из батата с курицей и имбирем
Ингредиенты:
-
батат — 500 г;
-
лук репчатый — 1 шт.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
свежий корень имбиря — 30 г;
-
куриная грудка — 2 шт.;
-
кокосовые сливки — 5 ст. л.;
-
апельсин — 1 шт;
-
сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л;
-
соль — по вкусу.
Приготовление:
- Куриные грудки ополоснуть, промокнуть салфеткой. В большой кастрюле разогреть кокосовое масло.
- Половину батата отложить, вторую — почистить, ополоснуть и нарезать крупными кубиками.
- Чеснок, лук, корень имбиря почистить и нарезать кубиками. Батат, лук, чеснок и имбирь немного пассеровать в масле (3-4 минуты).
- Добавить литр воды, положить куриные грудки. Довести до кипения и варить под крышкой 40 минут.
- Остальную половину батата тщательно помыть и порезать тонкими кружочками. На сковороде разогреть немного масла и слегка обжарить кусочки батата, посолить по вкусу.
- Куриные грудки достать из супа и немного остудить. Порезать мясо кубиками.
- Добавить к супу сливки и сок одного апельсина. В блендере взбить суп до состояния пюре. Посолить по вкусу.
- Перед подачей добавить цельные кусочки батата и курицы.
Приятного аппетита!
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