Отмечаем День пряника: простые рецепты от профессионального повара

21 апреля — Международный день пряника. «Медовый хлеб» известен много веков, состав трансформировался: менялись виды муки и добавки, но неизменными ингредиентами всегда оставались мед или сахарный сироп.

Профессиональный повар Наталья Стеклова поделилась двумя рецептами лакомства, в которых сочетаются приятный вкус и польза.

Смесь пряностей

Ингредиенты:

корица — 5 г;

имбирь сушеный — 5 г;

душистый перец — 2 г;

мускатный орех — 2 г;

черный перец — 1 г;

цедра лимона/апельсина — 5 г;

звездочка бадьяна — 1 шт.

Istockphoto/Mizina

Пряники с овсянкой

Ингредиенты:

измельченные овсяные хлопья — 100 г;

рисовая мука — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 25 г;

разрыхлитель — 5 г;

мед — 20 г;

смесь пряностей — 10 г;

щепотка соли;

орехи по вкусу.

Istockphoto/:Liudmila Chernetska

Приготовление

Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены. Добавьте овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию. Лопаткой замешайте тесто, оно получается очень липким. Накройте пленкой миску с тестом и дайте отдохнуть в холодильнике 10-15 минут. Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой. Выложите пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут.

Тыквенные пряники

Ингредиенты:

пюре тыквы (или батата) — 250 г;

мука рисовая — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сироп топинамбура — 100 г;

размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 100 г;

разрыхлитель — 8 г;

щепотка соли;

стручок ванили.

Istockphoto/Almaje

Раскройте стручок ванили и извлеките семена, положите их в миску. К ванили добавьте яйцо, сироп топинамбура, щепотку соли и масло. Взбейте полученную массу. Добавьте пюре тыквы и перемешайте. В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте. Затем добавьте мучную смесь в смесь с тыквой и замесите тесто. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 15-20 минут. Сформируйте пряники (примерно по 45-50 г), выложите их на противень с пергаментом или силиконовым ковриком. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут.

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