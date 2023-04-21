Отмечаем День пряника: простые рецепты от профессионального повара
21 апреля — Международный день пряника. «Медовый хлеб» известен много веков, состав трансформировался: менялись виды муки и добавки, но неизменными ингредиентами всегда оставались мед или сахарный сироп.
Профессиональный повар Наталья Стеклова поделилась двумя рецептами лакомства, в которых сочетаются приятный вкус и польза.
Для меня пряники — это прежде всего аромат, поэтому я люблю добавлять в тесто смесь пряностей. Для ее приготовления измельчите все ингредиенты в кофемолке.
Смесь пряностей
Ингредиенты:
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корица — 5 г;
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имбирь сушеный — 5 г;
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душистый перец — 2 г;
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мускатный орех — 2 г;
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черный перец — 1 г;
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цедра лимона/апельсина — 5 г;
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звездочка бадьяна — 1 шт.
Пряники с овсянкой
Ингредиенты:
-
измельченные овсяные хлопья — 100 г;
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рисовая мука — 50 г;
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яйцо — 1 шт.;
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размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 25 г;
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разрыхлитель — 5 г;
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мед — 20 г;
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смесь пряностей — 10 г;
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щепотка соли;
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орехи по вкусу.
Приготовление
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Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены.
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Добавьте овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию. Лопаткой замешайте тесто, оно получается очень липким.
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Накройте пленкой миску с тестом и дайте отдохнуть в холодильнике 10-15 минут.
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Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой.
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Выложите пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик.
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Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут.
Тыквенные пряники
Ингредиенты:
-
пюре тыквы (или батата) — 250 г;
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мука рисовая — 400 г;
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яйцо — 1 шт.;
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сироп топинамбура — 100 г;
-
размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 100 г;
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разрыхлитель — 8 г;
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щепотка соли;
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стручок ванили.
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Раскройте стручок ванили и извлеките семена, положите их в миску. К ванили добавьте яйцо, сироп топинамбура, щепотку соли и масло. Взбейте полученную массу.
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Добавьте пюре тыквы и перемешайте.
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В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте. Затем добавьте мучную смесь в смесь с тыквой и замесите тесто.
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Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 15-20 минут.
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Сформируйте пряники (примерно по 45-50 г), выложите их на противень с пергаментом или силиконовым ковриком.
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Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут.
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