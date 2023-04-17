3 самых полезных супа, по мнению нутрициолога
Супы — незаменимая часть здорового рациона. Они содержат белки, витамины и минералы, которые помогают укреплять иммунную систему, поддерживать здоровье костей и мышц, а также улучшать пищеварение.
А еще употребление супов контролирует аппетит и уменьшает желание перекусывать между основными приемами пищи.
Вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой разбираемся, какие супы самые полезные.
Какие супы самые полезные
Борщ
Ингредиенты:
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Свекла
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Капуста
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Картофель
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Морковь
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Лук
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Чеснок
-
Томатная паста
-
Говядина
-
Сметана и зелень для подачи
Борщ содержит целый спектр необходимых для здоровья элементов: провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К и U.
Говядина в составе борща — прекрасный источник белка и витаминов группы B, что является отличной профилактикой анемии.
Капуста — один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С, который должен поступать в организм преимущественно из продуктов питания.
Кроме того, большое количество овощей (свекла, морковь, картофель) в борще — хороший способ получить дневную дозу клетчатки, которая хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и понижает уровень холестерина в крови.
Рассольник
Ингредиенты:
-
Соленые огурцы
-
Картофель
-
Лук
-
Морковь
-
Перловая крупа
-
Томатная паста
-
Колбаса или говядина
-
Сметана и зелень для подачи
Рассольник содержит ферментированные (соленые) огурцы, а их рассол — источник пробиотиков, которые являются одним из необходимых условий хорошей работы ЖКТ.
На пользу не пойдут маринованные в уксусе огурцы. Поэтому лучше использовать только огурцы натурального посола.
Борщ и рассольник при использовании жирных частей мяса могут быть вредны для людей с желчнокаменной болезнью и другими проблемами поджелудочной и желчного пузыря. Поэтому при наличии этих недугов следует заменить мясо на более диетические альтернативы.
Куриный суп
Ингредиенты:
-
Курица
-
Лук
-
Морковь
-
Картофель
-
Вермишель (по желанию)
-
Зелень (укроп, петрушка)
Куриный бульон содержит аминокислоты, укрепляющие иммунитет. Кроме того, он способен стимулировать работу ЖКТ и улучшать перевариваемость пищи.
Куриный бульон славится своими восстановительными свойствами и широко используется при простудах, в послеоперационный период и при расстройствах желудка.
Куриный белок активно участвует в строительстве новых клеток, а витамины группы B повышают иммунитет.
Важно помнить, что большое содержание крахмала (макароны и картофель) противопоказано при чувствительном кишечнике.
Как сделать суп еще полезнее
- Бульоны для рассольника и борща лучше варить на мясе на кости на медленном огне более 12 часов. Костный бульон — источник коллагена, который называют белком молодости, красивой кожи и здоровых суставов.
- Попробуйте сварить борщ на квашеной капусте (это ферментированный продукт). Ферментированные продукты — источник пробиотиков, которые очень важны для здорового желудка.
- Картофель в супах можно заменить на кабачок. Для тех, кто следит за весом, — это прекрасный способ снизить калорийность блюда, а для людей с чувствительностью к крахмалу — решение проблем с пищеварением.
- По той же причине макароны в курином супе можно заменить на безглютеновые крупы (например, на бурый рис, гречку и пшено).
- Попробуйте засолить огурцы для рассольника и заквасить капусту для борща самостоятельно — так вы сможете контролировать количество соли. А еще вы точно будете знать, что капуста и огурцы не содержат консервантов и неизвестных добавок.
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