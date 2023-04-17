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Сегодня, 12:30

3 самых полезных супа, по мнению нутрициолога

Анастасия Серебренникова
Автор
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Куриный суп
Фото Istockphoto/iko636

Супы — незаменимая часть здорового рациона. Они содержат белки, витамины и минералы, которые помогают укреплять иммунную систему, поддерживать здоровье костей и мышц, а также улучшать пищеварение.

А еще употребление супов контролирует аппетит и уменьшает желание перекусывать между основными приемами пищи.

Вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой разбираемся, какие супы самые полезные.

Какие супы самые полезные

Борщ

Ингредиенты:

  • Свекла

  • Капуста

  • Картофель

  • Морковь

  • Лук

  • Чеснок

  • Томатная паста

  • Говядина

  • Сметана и зелень для подачи

Борщ
Istockphoto/lenazap

Борщ содержит целый спектр необходимых для здоровья элементов: провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К и U.

Говядина в составе борща — прекрасный источник белка и витаминов группы B, что является отличной профилактикой анемии.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Капуста — один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С, который должен поступать в организм преимущественно из продуктов питания.

Кроме того, большое количество овощей (свекла, морковь, картофель) в борще — хороший способ получить дневную дозу клетчатки, которая хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и понижает уровень холестерина в крови.

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Рассольник

Ингредиенты:

  • Соленые огурцы

  • Картофель

  • Лук

  • Морковь

  • Перловая крупа

  • Томатная паста

  • Колбаса или говядина

  • Сметана и зелень для подачи

Рассольник
Istockphoto/JackF

Рассольник содержит ферментированные (соленые) огурцы, а их рассол — источник пробиотиков, которые являются одним из необходимых условий хорошей работы ЖКТ.

На пользу не пойдут маринованные в уксусе огурцы. Поэтому лучше использовать только огурцы натурального посола.
Олеся Шмакова

Борщ и рассольник при использовании жирных частей мяса могут быть вредны для людей с желчнокаменной болезнью и другими проблемами поджелудочной и желчного пузыря. Поэтому при наличии этих недугов следует заменить мясо на более диетические альтернативы.

Куриный суп

Ингредиенты:

  • Курица

  • Лук

  • Морковь

  • Картофель

  • Вермишель (по желанию)

  • Зелень (укроп, петрушка)

Куриный суп
Istockphoto/creacart

Куриный бульон содержит аминокислоты, укрепляющие иммунитет. Кроме того, он способен стимулировать работу ЖКТ и улучшать перевариваемость пищи.

Куриный бульон славится своими восстановительными свойствами и широко используется при простудах, в послеоперационный период и при расстройствах желудка.

Куриный белок активно участвует в строительстве новых клеток, а витамины группы B повышают иммунитет.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Важно помнить, что большое содержание крахмала (макароны и картофель) противопоказано при чувствительном кишечнике.

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Как сделать суп еще полезнее

  • Бульоны для рассольника и борща лучше варить на мясе на кости на медленном огне более 12 часов. Костный бульон — источник коллагена, который называют белком молодости, красивой кожи и здоровых суставов.
  • Попробуйте сварить борщ на квашеной капусте (это ферментированный продукт). Ферментированные продукты — источник пробиотиков, которые очень важны для здорового желудка.
  • Картофель в супах можно заменить на кабачок. Для тех, кто следит за весом, — это прекрасный способ снизить калорийность блюда, а для людей с чувствительностью к крахмалу — решение проблем с пищеварением.
  • По той же причине макароны в курином супе можно заменить на безглютеновые крупы (например, на бурый рис, гречку и пшено).
  • Попробуйте засолить огурцы для рассольника и заквасить капусту для борща самостоятельно — так вы сможете контролировать количество соли. А еще вы точно будете знать, что капуста и огурцы не содержат консервантов и неизвестных добавок.
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