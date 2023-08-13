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Сегодня, 07:00

Помогает ли острое похудеть? Отвечаем вместе с нутрициологом

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

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Острый соус чили
Фото istockphoto.com

Если есть острые блюда — можно сбросить несколько лишних килограммов? Разбираемся, так ли это.

Можно ли похудеть, если есть острое

Есть некоторые доказательства того, что острая пища может помочь вам похудеть. Соединение капсаицин, которое содержится в перце чили и других острых продуктах, ускоряет метаболизм и помогает сжечь больше калорий.

Кроме того, острое снижает аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.

Однако важно отметить, что острая пища не является волшебным средством для похудения. Вам по-прежнему нужно придерживаться здоровой диеты и регулярно заниматься спортом, чтобы увидеть результаты.

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Кому нельзя есть острое

Существуют некоторые противопоказания к употреблению острой пищи, такие как:

  • изжога или кислотный рефлюкс;
  • гастрит или язва;
  • воспалительное заболевание кишечника (ВЗК);
  • камни в почках;
  • экзема или псориаз;
  • гемофилия;
  • желудочное кровотечение.

Если у вас есть какое-либо из этих состояний, лучше избегать острого или есть его в умеренных количествах. При отсутствии данных заболеваний острая пища может стать полезным и вкусным дополнением к вашему рациону.

Добавление специй при жарке.
Фото istockphoto.com

Как правильно есть острое

Вот несколько советов, как включить острую пищу в свой рацион без вреда для здоровья:

  1. Начните с небольшого количества острой пищи и постепенно увеличивайте его по мере переносимости. Рекомендую включить в меню специи типа корицы и куркумы: они также ускоряют метаболизм.
  2. Пейте много воды, чтобы снизить остроту специй.
  3. Избегайте употребления острой пищи, если вы плохо себя чувствуете.
  4. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, подходит ли вам острая пища, обязательно поговорите со своим врачом или диетологом.
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