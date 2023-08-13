Помогает ли острое похудеть? Отвечаем вместе с нутрициологом
Если есть острые блюда — можно сбросить несколько лишних килограммов? Разбираемся, так ли это.
Можно ли похудеть, если есть острое
Есть некоторые доказательства того, что острая пища может помочь вам похудеть. Соединение капсаицин, которое содержится в перце чили и других острых продуктах, ускоряет метаболизм и помогает сжечь больше калорий.
Кроме того, острое снижает аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.
Однако важно отметить, что острая пища не является волшебным средством для похудения. Вам по-прежнему нужно придерживаться здоровой диеты и регулярно заниматься спортом, чтобы увидеть результаты.
Кому нельзя есть острое
Существуют некоторые противопоказания к употреблению острой пищи, такие как:
- изжога или кислотный рефлюкс;
- гастрит или язва;
- воспалительное заболевание кишечника (ВЗК);
- камни в почках;
- экзема или псориаз;
- гемофилия;
- желудочное кровотечение.
Если у вас есть какое-либо из этих состояний, лучше избегать острого или есть его в умеренных количествах. При отсутствии данных заболеваний острая пища может стать полезным и вкусным дополнением к вашему рациону.
Как правильно есть острое
Вот несколько советов, как включить острую пищу в свой рацион без вреда для здоровья:
- Начните с небольшого количества острой пищи и постепенно увеличивайте его по мере переносимости. Рекомендую включить в меню специи типа корицы и куркумы: они также ускоряют метаболизм.
- Пейте много воды, чтобы снизить остроту специй.
- Избегайте употребления острой пищи, если вы плохо себя чувствуете.
- Если у вас есть какие-либо вопросы о том, подходит ли вам острая пища, обязательно поговорите со своим врачом или диетологом.
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