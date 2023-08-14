Польза и вред дыни для детей: с какого возраста можно дыню

Дыня: польза и вред для здоровья детей

Во второй половине августа на прилавках в изобилии появляется урожай бахчевых. Обтекаемые «торпеды» и скромные «колхозницы» — частый десерт в это время, но полезен ли он для детей?

В разгар дынного сезона разбираемся вместе с нутрициологом Мариной Тамаровой, как ввести лакомство в детский рацион и не навредить здоровью.

Польза дыни для детей

Источник микроэлементов

В плодах содержатся калий, кальций, натрий и фосфор. Калий отвечает за передачу нервных импульсов и поддержание водно-солевого обмена, натрий — за поддержку кислотно-щелочного баланса и усваивание кальция, необходимого для роста костных тканей. Фосфор необходим для умственного и физического развития, укрепления нервной системы и иммунитета.

Фото Freepik/kamranaydinov

Источник аскорбиновой и фолиевой кислоты

Витамин С важен для процесса роста, укрепления иммунитета, синтеза коллагена. Витамин В9 положительно влияет на психоэмоциональное состояние, способствует правильному делению клеток, регулирует мозговую деятельность.

Вред дыни для детей

Аллергические реакции

Дыня относится к высокоаллергенным продуктам. У ребенка могут появиться покраснения на коже, высыпания, зуд. Если родители заметили такие проявления, употребление фрукта следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Большое количество сахара

Сладкий фрукт обладает достаточно высоким гликемическим индексом и приводит к скачкам глюкозы в крови. Такие перепады могут привести к состоянию слабости, плохому настроению, несварению желудка и более серьезным проблемам со здоровьем.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Негативные проявления могут выражаться болью в животе и расстройством желудка. Кроме того, дыню нельзя давать детям с сахарным диабетом и болезнями почек.

С какого возраста можно давать детям дыню

Большое количество клетчатки в составе фрукта — серьезная нагрузка для неокрепшего желудочно-кишечного тракта ребенка. Поэтому включать в рацион дыню следует с осторожностью, наблюдая за реакциями организма. Оптимальный возраст для начала употребления дыни — начиная с двух лет.

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Как правильно вводить в рацион дыню для ребенка

Плод следует выбирать однородного яркого цвета, без пятен на кожуре. Зрелый фрукт можно определить по глухому звуку при постукивании и небольшой мягкости при сжатии. Оптимальная частота приема — не более одного раза в день, суточная норма — не более 50 г.

Рецепты с дыней для детей

Дынный смузи

Ингредиенты:

дыня — 150 г;

банан — 1 шт.;

мороженое — 100 г;

ванилин — по вкусу.

Фото istockphoto.com/dashu83

Способ приготовления:

Дыню очистить от кожуры, мякоть нарезать небольшими кубиками. С бананом проделать то же самое. Сложить все ингредиенты в блендер и взбивать до однородной массы. Смузи перелить в стакан и сразу подать к столу.

Сорбет из дыни

Ингредиенты:

дыня — 400 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мед — 1/4 стакана;

вода — 1/4 стакана.

Фото istockphoto.com/OcsanaDen

Способ приготовления:

Фрукт очистить от кожуры и семечек, нарезать мелкими кубиками и отправить на ночь в морозилку. Замороженные кусочки вместе с соком лимона, медом и водой сложить в блендер и взбить до однородности. Уровень сладости регулируется по вкусу: при желании количество меда можно увеличить. Готовый сорбет переложить в удобную емкость и убрать в морозилку. Спустя час десерт готов к подаче, останется только украсить его свежими ягодами, орехами или посыпкой.

Салат с дыней и мюсли

Ингредиенты:

дыня — 200 г;

яблоко — 100 г;

персик — 100 г;

мюсли — 3 ст. л.;

мед — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com/intek1

Способ приготовления:

Очистить ломтик спелой дыни от семечек и кожуры, нарезать небольшими кубиками. Повторить то же самое с яблоком и персиком. Фрукты выложить в пиалу и перемешать, добавить мюсли быстрого приготовления или кукурузные хлопья. Сверху полить медом и перемешать до равномерного распределения.

Советы для родителей

Покупать фрукт в сезон

Чтобы ускорить созревание, фермеры обогащают почву нитратными удобрениями. Попадая в организм, вещество может вызвать отравление. Причем для негативных последствий детям достаточно даже небольшой дозы. Повышенная концентрация нитратов находится возле кожуры, поэтому не стоит экономить мякоть при ее удалении.

Не есть дыню вечером

Дыня содержит большое количество сахара. После съеденного кусочка уровень глюкозы в крови повышается, как результат, происходят частые позывы к посещению туалета. Это мешает здоровому непрерывному сну.

Есть дыню отдельно от других продуктов

Мякоть фрукта быстро переваривается, поэтому не стоит сочетать его с другой пищей. Чтобы избежать вздутия, есть дыню лучше за пару часов до основного приема еды.

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