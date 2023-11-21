8 рецептов вкусных и полезных блюд из корейской кухни
Корейская кухня — это место встречи необычных вкусов и полезных ингредиентов. Эти восемь рецептов дополнят ваш рацион оригинальными блюдами, обогащенными витаминами и минералами. Сытный суп или легкий полезный перекус — уже можно выбирать!
Кимчи
Для любителей кисловато-пряного вкуса с приятной остринкой.
Ингредиенты:
-
пекинская капуста — 1 кг;
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морковь — 100 г;
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зеленый лук — 30 г;
-
чеснок — 1 шт.;
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корень имбиря — 15 г;
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сахар — 1,5 ст. л.;
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рисовая мука — 1 ст. л.;
-
рыбный соус — 50 мл;
-
вода — 220 мл;
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соль — по вкусу;
-
молотый красный перец кочукару — 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Капусту очистить от верхних листьев, разрезать на две части и посолить.
- Выложить в глубокую посуду и оставить на два часа. Затем промыть и убрать лишнюю воду.
- Дальше — самое важное. Нужно приготовить заправку. Для этого требуется смешать рисовую муку с водой, поставить на огонь. Добавить сахар и довести до кипения, проваривать до тех пор, пока масса не начнет густеть.
- После снять с огня и дать будущей заправке остыть.
- Чеснок вместе с имбирем и морковью очистить и натереть на терке, а зеленый лук нарезать крупными кусочками.
- В заправку добавить чеснок, имбирь, молотый перец, рыбный соус. Перемешать и выложить в смесь морковь и зеленый лук.
- Нарезаем капусту на четыре части — каждую из них тщательно промазать заправкой с овощами и переместить в удобную емкость.
- Далее оставить заготовку на два дня при комнатной температуре. Должны появиться пузырьки и слегка кисловатый запах, в этот момент нужно убрать контейнер в холодильник. Капусту кимчи можно подавать к столу в охлажденном виде.
Блюдо полезно за счет большого количества сохраняющихся в нем витаминов и минералов, а еще кимчи помогает пищеварению.
Курица в кисло-сладком соусе
Для ценителей сочной жареной курицы, вкус которой раскрывается с новой стороны.
Ингредиенты:
-
куриное филе — 500 г;
-
сладкий перец — 200 г;
-
морковь — 100 г;
-
кетчуп — 100 г;
-
сахар — 1 ст. л.;
-
крахмал — 1 ст. л.;
-
соевый соус — 3 ст. л.;
-
кунжутное масло — 3 ст. л.;
-
имбирь — 1 ч. л.;
-
паприка — 1 ч. л.;
-
соль и молотый острый перец — по вкусу.
- На сковороде нагреть небольшое количество кунжутного масла.
- Курицу вымыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера.
- Выложить на сковороду, добавив имбирь, и обжарить на сильном огне — должна появиться румяная корочка.
- Очистить перец и морковь, нарезать и добавить к курице.
- Обжарить на среднем огне, помешивая, около пяти минут.
- Добавить кетчуп, соевый соус, соль, паприку и перец.
- Через несколько минут положить крахмал с сахаром. Следующие пять минут нужно томить блюдо, не забывая помешивать, до готовности.
Вкусный и сытный вариант для обеда или ужина. Вместе с овощами или рисом поможет получить белки и необходимые витамины, при этом не сильно навредив фигуре.
Куксу
Для тех, кто любит острое с оттенками жареного кунжута и нотками свинины.
Ингредиенты:
-
свинина — 350 г;
-
капуста — 250 г;
-
кунжутное масло — 30 г;
-
помидор — 1-2 шт.;
-
огурец — 1-2 шт.;
-
яйцо — 1 шт.;
-
лапша — 100 г;
-
бульон мясной — 700 мл;
-
соевый соус — 4 ст. л.;
-
уксус рисовый — 1 ст. л.;
-
сахар — 1 ст. л.;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
соль и свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварить мясной бульон и дать жидкости остыть.
- Свинину нужно вымыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
- Затем на сковороде нагреть кунжутное масло, выложить в него свинину и жарить на несильном огне до полуготовности.
- Пошинковать капусту, отправить на сковороду.
- Добавить 70 мл бульона и прикрыть крышкой.
- Потушить мясо вместе с капустой на медленном огне до готовности.
- Взбить яйцо с щепоткой соли, пожарить на отдельной сковороде и остудить.
- Далее отварить лапшу, промыть ее и обсушить.
- Вымытые огурцы с помидорами нарезать средними по размеру кусочками.
- Остывшее яйцо свернуть в рулет и нарезать тонкой соломкой.
- В бульон добавить соевый соус, уксус, сахар, соль и перец по вкусу.
- На тарелку выложить свинину с капустой, овощи, лапшу, ломтики омлета и измельченную свежую зелень.
- Залить холодным бульоном.
Прекрасный вариант для летнего перекуса. Куксу — сытное и полезное блюдо: в процессе приготовления сохраняются все полезные вещества. Быстро насыщает желудок, не давая переесть.
Кимпаб
Для тех, кто вбирает легкость и свежесть.
Ингредиенты:
-
рис — 70 г;
-
морковь — 50 г;
-
огурец — 50 г;
-
лист салата — 1-2 шт.;
-
лист нори — 1 шт.;
-
тофу (или омлет, пшеничная колбаса, морепродукты) — 60 г;
-
сахар — 1/3 ч. л.;
-
соль — 1/2 ч. л.;
-
рисовый уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Отварить рис для суши и, не остужая его, добавить туда уксус, соль и сахар.
- Перемешать и дать остыть.
- Все ингредиенты для начинки нарезать на тонкие длинные ломтики.
- На бамбуковом коврике положить лист нори гладкой стороной вниз.
- Распределить тонким слоем рис, в середину положить начинку.
- Свернуть ролл при помощи коврика, нарезать на восемь частей, выложить на тарелку.
Легкая и приятная закуска. Вариация риса с овощами, где клетчатка не проходит термическую обработку — овощи сохраняют пользу в виде витаминов, минералов и кислот.
Панчан
Вкусный и полезный вариант для тех, кто следит за фигурой.
Ингредиенты:
-
баклажан — 1/2 шт.;
-
цукини — 1/2 шт.;
-
соевый соус — 40 мл;
-
кунжутное масло — 15 мл;
-
рисовый уксус — 1 ч. л.;
-
красный молотый перец — 1/4 ч. л.;
-
кунжут — 1 ч. л.;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
перья зеленого лука — 1-3 шт.
Способ приготовления:
- Вымытые баклажан и цукини порезать.
- Отправить в пароварку и готовить около 10-12 минут до тех пор, пока они не станут мягкими.
- На сухой сковороде поджарить кунжут.
- Взять глубокую миску и соединить там соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, перемешать.
- Добавить нарезанный зеленый лук, чеснок, молотый перец и кунжут. Приготовленные баклажаны и цукини выложить на тарелку и полить заправкой.
Минимальная тепловая обработка сохранит все микроэлементы. Вкус баклажанов и цукини нейтрализуется за счет приготовления на пару и дополняется легкими нотками кунжутного масла, перца и соевого соуса.
Нэнмен
Бульон, гречневая лапша и огурец: для ценителей интересных сочетаний.
Ингредиенты:
-
гречневая лапша — 100 г;
-
огурец — 1 шт.;
-
яйцо — 1 шт.;
-
зеленый лук — 10 г;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
кунжут — 1 ст. л.;
-
бульон — 700 мл;
-
сушеные грибы шиитаке — 50 г;
-
водоросли вакамэ или комбу — 20 г;
-
соль и соевый соус — по вкусу.
Способ приготовления:
- В заранее сваренный бульон добавить грибы вместе с водорослями.
- Посолить по вкусу и поварить на небольшом огне 20-30 минут.
- Процедить бульон, приправить соевым соусом по вкусу и охладить.
- Далее отварить гречневую лапшу и промыть ее.
- Нарезать огурец на тонкие кружочки.
- Очистить и измельчить чеснок, мелко нарезать зеленый лук.
- Яйцо отварить вкрутую.
- В тарелку выложить лапшу, добавить огурец и половину яйца. Залить холодным бульоном, посыпать чесноком, зеленым луком и кунжутом.
Полезные вещества, содержащиеся в говядине и гречневой лапше, улучшают работу сердца и обогащают организм железом. Освежающий вкус огурца с говядиной дополняется лапшой из гречки.
Миеккук
Для тех, у кого обед без супа — не обед.
Ингредиенты:
-
водоросли вакамэ — 20 г;
-
говядина — 200 г;
-
соевый соус — 25 мл;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
вода — 1,5 л;
-
кунжутное масло — 1 ст. л.;
-
соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо вымыть, обсушить и нарезать средними по размеру кубиками.
- Очистить и измельчить чеснок, добавить его к мясу и приправить соевым соусом.
- Перемешать и оставить в маринаде на несколько минут.
- Вакамэ залить прохладной водой и оставить на полчаса. Затем промыть и обсушить
- Нагреть кунжутное масло на сковороде.
- Выложить говядину на сковороду и на сильном огне обжарить пару минут до румяной корочки.
- Добавить водоросли и жарить еще пару минут.
- Влить воду, довести все до кипения.
- Уменьшить огонь и оставить суп вариться еще на 20 минут.
- Приправить по вкусу солью, перцем и соевым соусом и подавать к столу.
Питательный вариант для обеда или сытного перекуса, содержит достаточно много белка и богат минералами, витаминами. Полезен для пищеварения, кожи и соединительных тканей. Придает особое сияние волосам. Пикантный вкус говядины прекрасно гармонирует с водорослями, дает немного остроты и свежести.
Пигоди
Для любителей низкокалорийной выпечки.
Ингредиенты:
-
мука пшеничная — 600 г;
-
вода — 300 мл;
-
сухие дрожжи — 7 г;
-
сахар — 1 ч. л.;
-
соль — 1/3 ч. л.;
-
белокочанная капуста — 250 г;
-
грибы — 150 г;
-
морковь — 100 г;
-
луковица — 1 шт.;
-
кунжутное масло — 1 ст. л.;
-
соевый соус — 30 мл.
Способ приготовления:
- Растворить дрожжи с сахаром в теплой воде. Оставить на пару минут.
- В глубокой тарелке просеять муку, добавить соль и влить опару.
- Замешать мягкое тесто.
- Сформировать из массы шар, выложить в миску и прикрыть тканью.
- Оставить на 60 минут в теплом месте.
- Приступить к начинке. Очистить и измельчить лук, выложить на сковороду с предварительно разогретым маслом и обжаривать до тех пор, пока он не станет прозрачным.
- Добавить мелко нарезанные грибы и жарить 5-7 минут.
- Выложить тертую морковь и капусту, нарезанную кубиками.
- Приправить соевым соусом, а затем тушить на небольшом огне до готовности.
- Начинку снять с огня и остудить.
- Взять кусочек теста и раскатать, в середину выложить начинку.
- Сформировать пирожки и оставить на столе на 15 минут.
- Затем готовить на пару 25 минут и подавать к столу.
Если овощи приготовить до полуготовности или слегка обжарить, то они отдадут свой вкус и запах внутри пирожков. Вкус легкого теста с хрустящими или припущенными овощами внутри.