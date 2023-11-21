8 рецептов вкусных и полезных блюд из корейской кухни

Корейская кухня — это место встречи необычных вкусов и полезных ингредиентов. Эти восемь рецептов дополнят ваш рацион оригинальными блюдами, обогащенными витаминами и минералами. Сытный суп или легкий полезный перекус — уже можно выбирать!

Кимчи

Для любителей кисловато-пряного вкуса с приятной остринкой.

Ингредиенты:

пекинская капуста — 1 кг;

морковь — 100 г;

зеленый лук — 30 г;

чеснок — 1 шт.;

корень имбиря — 15 г;

сахар — 1,5 ст. л.;

рисовая мука — 1 ст. л.;

рыбный соус — 50 мл;

вода — 220 мл;

соль — по вкусу;

молотый красный перец кочукару — 2-3 ст. л.

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Способ приготовления:

Капусту очистить от верхних листьев, разрезать на две части и посолить. Выложить в глубокую посуду и оставить на два часа. Затем промыть и убрать лишнюю воду. Дальше — самое важное. Нужно приготовить заправку. Для этого требуется смешать рисовую муку с водой, поставить на огонь. Добавить сахар и довести до кипения, проваривать до тех пор, пока масса не начнет густеть. После снять с огня и дать будущей заправке остыть. Чеснок вместе с имбирем и морковью очистить и натереть на терке, а зеленый лук нарезать крупными кусочками. В заправку добавить чеснок, имбирь, молотый перец, рыбный соус. Перемешать и выложить в смесь морковь и зеленый лук. Нарезаем капусту на четыре части — каждую из них тщательно промазать заправкой с овощами и переместить в удобную емкость. Далее оставить заготовку на два дня при комнатной температуре. Должны появиться пузырьки и слегка кисловатый запах, в этот момент нужно убрать контейнер в холодильник. Капусту кимчи можно подавать к столу в охлажденном виде.

Блюдо полезно за счет большого количества сохраняющихся в нем витаминов и минералов, а еще кимчи помогает пищеварению.

Курица в кисло-сладком соусе

Для ценителей сочной жареной курицы, вкус которой раскрывается с новой стороны.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

сладкий перец — 200 г;

морковь — 100 г;

кетчуп — 100 г;

сахар — 1 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

кунжутное масло — 3 ст. л.;

имбирь — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль и молотый острый перец — по вкусу.

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На сковороде нагреть небольшое количество кунжутного масла. Курицу вымыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера. Выложить на сковороду, добавив имбирь, и обжарить на сильном огне — должна появиться румяная корочка. Очистить перец и морковь, нарезать и добавить к курице. Обжарить на среднем огне, помешивая, около пяти минут. Добавить кетчуп, соевый соус, соль, паприку и перец. Через несколько минут положить крахмал с сахаром. Следующие пять минут нужно томить блюдо, не забывая помешивать, до готовности.

Вкусный и сытный вариант для обеда или ужина. Вместе с овощами или рисом поможет получить белки и необходимые витамины, при этом не сильно навредив фигуре.

Куксу

Для тех, кто любит острое с оттенками жареного кунжута и нотками свинины.

Ингредиенты:

свинина — 350 г;

капуста — 250 г;

кунжутное масло — 30 г;

помидор — 1-2 шт.;

огурец — 1-2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

лапша — 100 г;

бульон мясной — 700 мл;

соевый соус — 4 ст. л.;

уксус рисовый — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и свежая зелень — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Сварить мясной бульон и дать жидкости остыть. Свинину нужно вымыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Затем на сковороде нагреть кунжутное масло, выложить в него свинину и жарить на несильном огне до полуготовности. Пошинковать капусту, отправить на сковороду. Добавить 70 мл бульона и прикрыть крышкой. Потушить мясо вместе с капустой на медленном огне до готовности. Взбить яйцо с щепоткой соли, пожарить на отдельной сковороде и остудить. Далее отварить лапшу, промыть ее и обсушить. Вымытые огурцы с помидорами нарезать средними по размеру кусочками. Остывшее яйцо свернуть в рулет и нарезать тонкой соломкой. В бульон добавить соевый соус, уксус, сахар, соль и перец по вкусу. На тарелку выложить свинину с капустой, овощи, лапшу, ломтики омлета и измельченную свежую зелень. Залить холодным бульоном.

Прекрасный вариант для летнего перекуса. Куксу — сытное и полезное блюдо: в процессе приготовления сохраняются все полезные вещества. Быстро насыщает желудок, не давая переесть.

Кимпаб

Для тех, кто вбирает легкость и свежесть.

Ингредиенты:

рис — 70 г;

морковь — 50 г;

огурец — 50 г;

лист салата — 1-2 шт.;

лист нори — 1 шт.;

тофу (или омлет, пшеничная колбаса, морепродукты) — 60 г;

сахар — 1/3 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

рисовый уксус — 1 ст. л.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Отварить рис для суши и, не остужая его, добавить туда уксус, соль и сахар. Перемешать и дать остыть. Все ингредиенты для начинки нарезать на тонкие длинные ломтики. На бамбуковом коврике положить лист нори гладкой стороной вниз. Распределить тонким слоем рис, в середину положить начинку. Свернуть ролл при помощи коврика, нарезать на восемь частей, выложить на тарелку.

Легкая и приятная закуска. Вариация риса с овощами, где клетчатка не проходит термическую обработку — овощи сохраняют пользу в виде витаминов, минералов и кислот.

Панчан

Вкусный и полезный вариант для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

баклажан — 1/2 шт.;

цукини — 1/2 шт.;

соевый соус — 40 мл;

кунжутное масло — 15 мл;

рисовый уксус — 1 ч. л.;

красный молотый перец — 1/4 ч. л.;

кунжут — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

перья зеленого лука — 1-3 шт.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Вымытые баклажан и цукини порезать. Отправить в пароварку и готовить около 10-12 минут до тех пор, пока они не станут мягкими. На сухой сковороде поджарить кунжут. Взять глубокую миску и соединить там соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, перемешать. Добавить нарезанный зеленый лук, чеснок, молотый перец и кунжут. Приготовленные баклажаны и цукини выложить на тарелку и полить заправкой.

Минимальная тепловая обработка сохранит все микроэлементы. Вкус баклажанов и цукини нейтрализуется за счет приготовления на пару и дополняется легкими нотками кунжутного масла, перца и соевого соуса.

Нэнмен

Бульон, гречневая лапша и огурец: для ценителей интересных сочетаний.

Ингредиенты:

гречневая лапша — 100 г;

огурец — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

зеленый лук — 10 г;

чеснок — 1 зубчик;

кунжут — 1 ст. л.;

бульон — 700 мл;

сушеные грибы шиитаке — 50 г;

водоросли вакамэ или комбу — 20 г;

соль и соевый соус — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В заранее сваренный бульон добавить грибы вместе с водорослями. Посолить по вкусу и поварить на небольшом огне 20-30 минут. Процедить бульон, приправить соевым соусом по вкусу и охладить. Далее отварить гречневую лапшу и промыть ее. Нарезать огурец на тонкие кружочки. Очистить и измельчить чеснок, мелко нарезать зеленый лук. Яйцо отварить вкрутую. В тарелку выложить лапшу, добавить огурец и половину яйца. Залить холодным бульоном, посыпать чесноком, зеленым луком и кунжутом.

Полезные вещества, содержащиеся в говядине и гречневой лапше, улучшают работу сердца и обогащают организм железом. Освежающий вкус огурца с говядиной дополняется лапшой из гречки.

Миеккук

Для тех, у кого обед без супа — не обед.

Ингредиенты:

водоросли вакамэ — 20 г;

говядина — 200 г;

соевый соус — 25 мл;

чеснок — 1 зубчик;

вода — 1,5 л;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Мясо вымыть, обсушить и нарезать средними по размеру кубиками. Очистить и измельчить чеснок, добавить его к мясу и приправить соевым соусом. Перемешать и оставить в маринаде на несколько минут. Вакамэ залить прохладной водой и оставить на полчаса. Затем промыть и обсушить Нагреть кунжутное масло на сковороде. Выложить говядину на сковороду и на сильном огне обжарить пару минут до румяной корочки. Добавить водоросли и жарить еще пару минут. Влить воду, довести все до кипения. Уменьшить огонь и оставить суп вариться еще на 20 минут. Приправить по вкусу солью, перцем и соевым соусом и подавать к столу.

Питательный вариант для обеда или сытного перекуса, содержит достаточно много белка и богат минералами, витаминами. Полезен для пищеварения, кожи и соединительных тканей. Придает особое сияние волосам. Пикантный вкус говядины прекрасно гармонирует с водорослями, дает немного остроты и свежести.

Пигоди

Для любителей низкокалорийной выпечки.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 600 г;

вода — 300 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

белокочанная капуста — 250 г;

грибы — 150 г;

морковь — 100 г;

луковица — 1 шт.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

соевый соус — 30 мл.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Растворить дрожжи с сахаром в теплой воде. Оставить на пару минут. В глубокой тарелке просеять муку, добавить соль и влить опару. Замешать мягкое тесто. Сформировать из массы шар, выложить в миску и прикрыть тканью. Оставить на 60 минут в теплом месте. Приступить к начинке. Очистить и измельчить лук, выложить на сковороду с предварительно разогретым маслом и обжаривать до тех пор, пока он не станет прозрачным. Добавить мелко нарезанные грибы и жарить 5-7 минут. Выложить тертую морковь и капусту, нарезанную кубиками. Приправить соевым соусом, а затем тушить на небольшом огне до готовности. Начинку снять с огня и остудить. Взять кусочек теста и раскатать, в середину выложить начинку. Сформировать пирожки и оставить на столе на 15 минут. Затем готовить на пару 25 минут и подавать к столу.

Если овощи приготовить до полуготовности или слегка обжарить, то они отдадут свой вкус и запах внутри пирожков. Вкус легкого теста с хрустящими или припущенными овощами внутри.