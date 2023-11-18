Как ходить в ресторан на диете: 9 простых правил от нутрициолога
В похудении главное — дефицит калорий. Его можно добиться с помощью правильно составленного рациона и физической активности. Однако не всем хочется за ужином в ресторане считать КБЖУ и долго мучить официанта с выбором блюда. Поэтому вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем, как насладиться вкуснейшими блюдами в заведении без вреда для фигуры и нервов.
Устройте читмил
Худеющие точно знают, что такое cheat meal (в переводе с английского «жульничество с едой»). Это запланированный срыв, как бы комично ни звучало. То есть человек целенаправленно позволяет себе съесть «запрещенку», тем самым снимает психологическое напряжение и взбадривает метаболизм.
Нет места лучше для «читмила», чем ресторан. Поэтому позвольте себе расслабиться и съесть любимую пасту или острые ребрышки в пряном соусе.
Маркетологи ловко взаимодействует с людьми, у которых экстернальное пищевое поведение. Это такие «безотказные» едоки, которым сложно удержаться при виде вкусной еды. Сочный бургер и золотистая картошечка фри — тот самый триггер для срыва с правильного питания.
Посмотрите меню заранее
Ни для кого не секрет, что почти у каждого ресторана есть собственный сайт или страница в социальных сетях, где всегда есть блок «Меню».
Главное — не сбивайтесь с намеченной цели. Если вы решили съесть легкий салат и рыбу, выбирайте именно их, а не стейк с картофельными дольками.
Перед походом в заведение ознакомьтесь с меню, выберите подходящие под вашу диету блюда, рассчитайте их калораж.
Попросите технологическую карту с калорийностью блюд
Заведение обязано донести до потребителя наименование продукции с указанием способов приготовления блюд и основных ингредиентов, сведений об объеме порций и о пищевой ценности.
Если вы очень строги к себе и не хотите сделать даже малейшего послабления в рационе, попросите официанта принести технологическую карту. В ней прописаны вес каждой порции блюд из меню и КБЖУ.
Посетитель кафе или ресторана может проверить объем или массу заказанного им блюда или напитка.
Выбирайте простые белковые блюда
Мясо, рыба, морепродукты — это еще не весь список вкуснейших белковых блюд. Вы можете заказать креветки с овощным салатом, рыбу на костре с овощами на гриле и множество других блюд.
Кроме того, вы всегда можете любезно попросить повара взвесить стейк и гарнир перед их приготовлением. В нормальном ресторане вам точно в этом не откажут.
Уделите внимание напиткам
Не пейте лишние калории в ресторане! Даже обычный капучино не такой безобидный, как кажется на первый взгляд.
Выбирайте напитки без сахара и сиропов. Забудьте про алкоголь, коктейли и подслащенный чай или кофе.
Не подсаливайте еду
Как известно, соль — самый распространенный усилитель вкуса. В ресторанных блюдах и так ее достаточно. Поэтому не нужно солить супы, ребра или салаты, это уже сделали за вас.
Избыток соли приводит к поднятию артериального давления, что может привести к инсульту.
Не ешьте всю порцию
Каждый в детстве слышал фразу от мамы или бабушки: «Доедай, а то не вырастешь». Мы выросли и приобрели привычку съедать все до конца, даже если уже не хочется.
Если вы не можете осилить ресторанную порцию, всегда можно разделить ее на несколько приемов или попросить завернуть оставшуюся часть с собой.
При переедании нарушается энергетический баланс. Впоследствии это приведет к набору веса, развитию ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа. Кроме того, переедание может вызвать дискомфорт ЖКТ.
Не спешите делать заказ
Выбрать блюдо, не разобравшись в его калорийности, не лучший вариант. Даже если вы приблизительно оценили его КБЖУ, то и результат в похудении получится приблизительный.
Ничего страшного, если официант подождет вас, каких-то временных ограничений по выбору заказа просто не существует.
Правильно выбирайте ресторан
Для худеющих не лучшим вариантом будут рестораны с кавказской кухней. В ней довольно много тяжелых блюд, а устоять перед ароматным хачапури или сочными хинкали будет в разы сложнее.
Если вы на диете, выбирайте заведения с азиатской и паназиатской кухней, где море рыбы, овощей и диетического риса.
Избегайте ресторанов быстрого питания. Бургеры, картофель фри, крылышки или луковые кольца — не лучший вариант для вашей фигуры, а скорее, даже опасный.
Фастфуд — источник трансжиров, насыщенных животных жиров, холестерина, сахара и соли.