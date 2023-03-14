5 самых низкокалорийных блюд, которые есть в любом ресторане

Можно ли питаться вкусно не в ущерб фигуре? Разумеется, да. Более того, прийти в ресторан с друзьями, быстро определиться с заказом и продолжить общение — тоже реально. Чтобы вам не пришлось ломать голову, какое блюдо не прибавит лишних килограммов, вместе с нутрициологом Ольгой Деккер собрали самые низкокалорийные блюда, которые есть в любом меню.

Какие низкокалорийные блюда можно выбрать в любом ресторане

Среди диетических ресторанных блюд есть вкусные и довольно сытные варианты. Но важно помнить, что количество калорий может различаться в зависимости от ресторана и способа приготовления.

Овощной салат

Зеленый салат — это всегда вкусно, свежо и полезно. Причем выбор может быть довольно широк. Салаты обычно включают:

зелень;

помидоры;

огурцы;

морковь;

капусту и другие овощи.

Фото Istockphoto/gbh007

Также в их состав может входить заправка в виде сока лимона, уксуса или натуральных масел. В среднем, порция зеленого салата содержит менее 100 калорий.

Овощной суп

Любой суп на основе овощей (к примеру, минестроне), содержит меньше 200 калорий в одной порции. Бонус — обилие витаминов и минералов, а также клетчатки, которая, как и в салатах, обеспечит ощущение сытости.

Рыба

Рыба, приготовленная на гриле или запеченная в духовке — вкусное и полезное блюдо. Она богата белком и микроэлементами, менее калорийна и лучше усваивается, чем мясо.

Фото Istockphoto/hxyume

Один кусок рыбы в готовом виде (или одна порция в ресторане) содержит примерно 100-150 калорий.

Курица

Курица, запеченная на гриле или в духовке — также более легкий источник белка, чем красное мясо. Одна порция такого блюда не превышает 150-200 калорий и найдется, разумеется, в любом ресторане, за исключением разве что вегетарианского.

Суши

Суши — это типичное японское блюдо, любимое многими и в России. Обычно оно состоит из риса, овощей и морепродуктов. Один кусочек суши содержит примерно 40 калорий.

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