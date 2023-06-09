3 лайфхака, которые помогут приготовить идеальные яйца пашот
Яйца пашот — это вкусный и полезный вариант завтрака. Особенно если вы не представляете его без яиц, а глазунья и омлет уже порядком надоели.
Как правило, в ресторанах тосты с яйцами пашот выглядят как на картинке: идеально сваренный белок в форме аккуратной капли и вкусный жидкий желток. Но при попытках повторить блюдо дома можно столкнуться с некоторыми трудностями. Например, белок разваливается, как только вы погружаете яйцо в воду, или желток успевает свариться вкрутую вместе с белком.
Приготовить идеальные пашоты самостоятельно помогут советы от шеф-повара Бениты Стрельченко.
Как приготовить яйца пашот
Вот три основных совета, с помощью которых можно добиться правильной консистенции и формы для яиц-пашот.
Используйте свежие яйца
Чем свежее яйца, тем лучше белок будет держаться при варке. Старайтесь выбирать яйца с крепкой скорлупой и ярким желтком (об этом некоторые производители пишут прямо на упаковке).
Не перегревайте воду
Вода не должна кипеть во время варки, лишь немного закипать. При длительном кипении белок может стать жестким.
Используйте уксус или лимонный сок
Добавьте в воду для приготовления яиц небольшое количество уксуса или сока лимона. Это поможет белку лучше сохранить форму и не развалиться в горячей воде.
Рецепт яиц пашот
- Нагрейте воду в кастрюле.
- Добавьте столовую ложку уксуса.
- Разбейте яйцо в небольшую миску.
- Аккуратно опустите яйцо в горячую воду.
- Держите яйца в горячей воде приблизительно четыре минуты для получения среднередкого желтка и несвязанного белка или шесть минут — для жесткого желтка и привязанного белка.
Фото istockphoto.com
Перед подачей на стол обсушите яйца бумажным полотенцем. Подавать их можно как отдельно, так и в качестве добавки к различным блюдам. Например, яйцо пашот станет отличным дополнением к утреннему тосту или круассану, также сможет украсить салат или пасту — все на ваш вкус.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!