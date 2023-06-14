3 рецепта быстрых и полезных супов
Иногда на полноценный обед не хватает времени и сил. Однако это не повод пропускать трапезу или готовить малополезные полуфабрикаты. Лучше взять минимум ингредиентов и сделать на их основе легкий суп.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
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бульон или вода — 500 мл;
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капуста цветная — 200 г;
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лук-порей или репчатый лук — 30 г;
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масло гхи — 15 г;
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соль — по вкусу;
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зелень — по вкусу.
Приготовление:
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Нарежьте лук и обжарьте его на масле гхи прямо в кастрюле, где будет готовиться суп.
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Добавьте к зажарке цветную капусту и овощной бульон (если бульона нет — подойдет вода).
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Варите суп до готовности капусты. На это уйдет 10-15 минут с момента закипания.
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Затем готовую смесь превратите в пюре с помощью блендера.
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Введите соль, верните суп на огонь и еще раз доведите до кипения.
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Подавайте с измельченной зеленью.
Суп из шпината
Ингредиенты:
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бульон или вода — 300 мл;
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шпинат — 100 г;
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лук-порей — 10 г;
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яйцо (белок) — 1 шт.;
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масло ГХИ — 15 г;
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соль — по вкусу.
Приготовление:
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В кастрюле обжарьте лук-порей на масле гхи.
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Добавьте измельченный шпинат и томите на огне еще 1-2 минуты.
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Влейте воду или бульон и доведите до кипения.
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Введите взбитый белок и, не переставая активно помешивать, добавьте соль.
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Повторно доведите суп до кипения и подавайте с зеленью.
Суп-пюре из тыквы
Ингредиенты:
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вода — 300 мл;
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тыква — 200 г;
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сливки кокосовые — 50 г;
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масло гхи — 15 г;
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репчатый лук — 20 г;
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семечки тыквенные — 10 г;
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чеснок — 1/2 зубчика.
Приготовление:
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Измельчите репчатый лук и чеснок.
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Обжарьте нарезку в кастрюле на масле гхи.
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Введите тыкву, разделенную на небольшие кусочки.
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Влейте воду и варите до готовности тыквы. На это уйдет 15-20 минут.
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Измельчите суп в пюре с помощью блендера.
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Добавьте кокосовые сливки и соль, снова доведите массу до кипения и выключите нагрев.
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Тыквенные семечки обжарьте на сухой сковороде.
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Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и подавайте.
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