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Питание и еда

Сегодня, 19:00

4 группы продуктов, богатых витамином D

Алена Денисова
Нутрициолог
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Витамины на столе
Фото Istockphoto/FreshSplash

Для здоровья необходимы все витамины без исключения, но существуют те, которые большинство людей не получают в достаточном количестве, поэтому их важность возрастает. Именно к ним и относится витамин D.

Связана такая ситуация бывает как с высокой стоимостью соответствующих продуктов, так и с тем, что не все знают, из каких источников какие витамины получать.

Чем важен витамин D и в каких продуктах он содержится, разберем в этой статье.

Какие функции выполняет витамин D

Этот витамин выполняет множество важных функций:

  • улучшает усвоение макроэлементов;

  • положительно влияет на иммунитет;

  • способствует здоровью костей;

  • способен оказывать влияние на настроение.

Девушка закрывает рукой глаза от солнца
Freepik/ansiia

В каких продуктах содержится витамин D

Получать витамин D лучше всего из продуктов животного происхождения, вот некоторые из них.

Рыба жирных сортов

Это может быть как лосось, сельдь, так и мелкая морская рыба. Кроме витамина D они еще являются хорошими источниками ненасыщенных жирных кислот, очень важных для организма.

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Яйца

Важно отметить, что для получения всех полезных свойств продукта яйцо необходимо есть целиком. Например, можно сделать омлет с зеленью или приготовить яичницу с помидорами и сыром. Это поможет повысить питательную ценность блюда.

Молочные продукты

Молоко — это богатый источник необходимых питательных веществ, включая белок, кальций, фосфор, витамин D и витамины группы В. Кроме самого молока, включайте в рацион творог, сыры и другие продукты не только для получения нормы кальция и витаминов, но еще и порции белка.

Коровье молоко в бутылках и кувшине
Freepik/freepik

Печень трески

Многие не знают, как употреблять этот продукт, и отказываются от него. На самом деле, существует множество вариантов: например, бутерброды. Достаточно отварить яйца, мелко нарезать их вместе с зеленью, размять печень трески вилкой, перемешать ингредиенты и выложить на ржаной хлеб. Так вы получите витамин D как из печени, так и из яиц, а вдобавок — порцию сложных углеводов из хлеба. По желанию можно сверху посыпать бутерброд рубленым зеленым луком или тертым сыром.

Как правильно употреблять эти продукты

Когда мы говорим о пользе определенных продуктов, то затрагиваем важность общей полноценности питания. В рационе всегда должны присутствовать как перечисленные выше продукты, так и овощи, фрукты, мясо и другие. Именно в этом случае вы будете получать все необходимые витамины и минералы. А рекомендации по количеству их употребления уже зависят от ваших индивидуальных энергетических затрат и необходимой калорийности питания.

Если сравнивать с добавками, от которых есть вероятность получить избыток витамина D, то с продуктами подобной ситуации не возникнет. Поэтому предпочтение стоит отдавать пищевым источникам витаминов: именно они принесут пользу и порадуют вкусом.

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Но есть несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание.

  • Старайтесь приобретать молочные продукты умеренной жирности.

  • Сыр, кроме всех своих полезных свойств, содержит еще и много соли, о чем тоже необходимо помнить.

  • Одной из причин, по которой лучше отказаться от употребления конкретного продукта, является его непереносимость.

  • Не оставляйте без внимания свои ощущения при употреблении определенного продукта: если вам не нравится вкус, не надо его есть только из-за пользы. Лучше найдите более вкусную замену.

Как еще можно получить витамин D

Конечно, важно уметь составлять полноценный рацион, но у витамина D есть одна особенность, отличающая его от остальных: он способен вырабатываться от воздействия солнечного света. Поэтому так важно стараться больше гулять на свежем воздухе в светлое время.

Девушка на прогулке в парке осенью
Freepik/senivpetro

Начать полноценно питаться — лучший способ позаботиться о норме витаминов в организме. Если вы хотите начать принимать добавки, обязательно обратитесь к специалисту. Только после консультации с врачом и сдачи необходимых анализов можно начать принимать препараты в рекомендованной дозировке и быть уверенными в том, что не будет вреда для здоровья.

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