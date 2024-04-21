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Как правильно варить мясной бульон: рецепт и советы
Питание и еда

Сегодня, 09:00

4 мин.

Как правильно варить мясной бульон: рассказывает нутрициолог

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Бульон на говядине в тарелке
Фото www.istockphoto.com/juefraphoto
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Мясной бульон это вкусное и ароматное блюдо. Также оно является основой многих супов, холодца, мясных и овощных рагу и соусов. Варить мясной бульон дома совсем не сложно. Вместе с экспертом-нутрициологом рассказали, как это правильно сделать.

Как выбрать мясо для бульона

Для приготовления самого вкусного и насыщенного бульона рекомендуется использовать мясо с костью и жиром.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Чаще всего для блюда используется такое мясо:

  • Говядина

Говяжьи кости, мясо с костью или говяжий хвост и язык отлично подходят для приготовления бульона.

Говяжьи кости содержат много коллагена, который при варке превращается в желатин. Он делает бульон очень полезным и вкусным.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

  • Свинина

Свинина с костью, свиные ребра или свиные ноги также могут быть использованы для приготовления бульона. Они добавляют особый вкус и аромат.

  • Баранина

Если вы любите бульоны с ярким вкусом, то баранина с костью — отличный выбор.

При выборе мяса для бульона обращайте внимание на свежесть продукта и его качество.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Мясо не должно быть с кислым запахом или сероватым оттенком. Также обратите внимание на упругость свинины, говядины и баранины: при нажатии пальцем поверхность должна быстро разгладиться. Если след от руки остается, то товар несвежий.

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Как сварить прозрачный мясной бульон

Прозрачность мясного бульона зависит от нескольких факторов:

  • Правильная подготовка мяса

Чем чище мясо, тем прозрачнее будет бульон.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Важно промыть мясо перед варкой, чтобы удалить кровь, остатки жира и другие загрязнения.

Фото www.istockphoto.com/mphillips007

  • Длительная варка

При длительной варке коллаген и другие соединения в мясе разлагаются, образуя вещества, похожие на гель. Они придают бульону прозрачность и насыщенный вкус.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

  • Фильтрация

Процеживание бульона через марлю или сито помогает удалить мелкие частицы мяса, овощей и другие отходы. Это также способствует прозрачности бульона.

  • Отсутствие жира

После остывания бульона на поверхности образуется слой жира. Если его удалить, бульон станет прозрачнее.

При правильной подготовке и варке бульон становится прозрачным, ароматным и насыщенным.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
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Какие овощи, специи и травы добавить в бульон

При приготовлении мясного бульона важно не забывать о специях и травах. Они придадут вашему бульону богатый вкус.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Для начала стоит добавить морковь, лук и сельдерей, чтобы придать бульону сладковатый вкус и аромат. Затем можно положить специи: чеснок, черный перец, лавровый лист. Не забудьте также про свежие травы, такие как петрушка, укроп или базилик.

Рецепт идеального мясного бульона

Ингредиенты:

  • мясо (говядина, баранина, свинина) 1,5 кг;

  • вода 2,7 л;

  • лук 1-2 шт.;

  • морковь 1 шт.;

  • сельдерей по вкусу;

  • перец горошком по вкусу;

  • петрушка — 5 г;

  • укроп — по вкусу;

  • лавровый лист 2 шт.;

  • соль по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/bit245

Способ приготовления:

  1. Положить мясо в кастрюлю и залить его водой. Кастрюлю для варки бульона лучше брать с толстыми стенками.

  2. Довести до кипения и снять пену, которая образуется на поверхности.

  3. Добавить лук, морковь, сельдерей, перец горошком, лавровый лист, петрушку, укроп и соль.

  4. Варить на медленном огне около 2-3 часов.

  5. Отфильтровать бульон через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков овощей и мяса.

  6. Перелить бульон в стеклянную емкость и охладить.

  7. Удалить слой жира с верхушки бульона.

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