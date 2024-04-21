Как правильно варить мясной бульон: рассказывает нутрициолог
Мясной бульон — это вкусное и ароматное блюдо. Также оно является основой многих супов, холодца, мясных и овощных рагу и соусов. Варить мясной бульон дома совсем не сложно. Вместе с экспертом-нутрициологом рассказали, как это правильно сделать.
Как выбрать мясо для бульона
Для приготовления самого вкусного и насыщенного бульона рекомендуется использовать мясо с костью и жиром.
Чаще всего для блюда используется такое мясо:
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Говядина
Говяжьи кости, мясо с костью или говяжий хвост и язык отлично подходят для приготовления бульона.
Говяжьи кости содержат много коллагена, который при варке превращается в желатин. Он делает бульон очень полезным и вкусным.
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Свинина
Свинина с костью, свиные ребра или свиные ноги также могут быть использованы для приготовления бульона. Они добавляют особый вкус и аромат.
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Баранина
Если вы любите бульоны с ярким вкусом, то баранина с костью — отличный выбор.
При выборе мяса для бульона обращайте внимание на свежесть продукта и его качество.
Мясо не должно быть с кислым запахом или сероватым оттенком. Также обратите внимание на упругость свинины, говядины и баранины: при нажатии пальцем поверхность должна быстро разгладиться. Если след от руки остается, то товар несвежий.
Как сварить прозрачный мясной бульон
Прозрачность мясного бульона зависит от нескольких факторов:
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Правильная подготовка мяса
Чем чище мясо, тем прозрачнее будет бульон.
Важно промыть мясо перед варкой, чтобы удалить кровь, остатки жира и другие загрязнения.
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Длительная варка
При длительной варке коллаген и другие соединения в мясе разлагаются, образуя вещества, похожие на гель. Они придают бульону прозрачность и насыщенный вкус.
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Фильтрация
Процеживание бульона через марлю или сито помогает удалить мелкие частицы мяса, овощей и другие отходы. Это также способствует прозрачности бульона.
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Отсутствие жира
После остывания бульона на поверхности образуется слой жира. Если его удалить, бульон станет прозрачнее.
При правильной подготовке и варке бульон становится прозрачным, ароматным и насыщенным.
Какие овощи, специи и травы добавить в бульон
При приготовлении мясного бульона важно не забывать о специях и травах. Они придадут вашему бульону богатый вкус.
Для начала стоит добавить морковь, лук и сельдерей, чтобы придать бульону сладковатый вкус и аромат. Затем можно положить специи: чеснок, черный перец, лавровый лист. Не забудьте также про свежие травы, такие как петрушка, укроп или базилик.
Рецепт идеального мясного бульона
Ингредиенты:
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мясо (говядина, баранина, свинина) — 1,5 кг;
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вода — 2,7 л;
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лук — 1-2 шт.;
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морковь — 1 шт.;
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сельдерей — по вкусу;
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перец горошком — по вкусу;
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петрушка — 5 г;
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укроп — по вкусу;
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лавровый лист — 2 шт.;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Положить мясо в кастрюлю и залить его водой. Кастрюлю для варки бульона лучше брать с толстыми стенками.
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Довести до кипения и снять пену, которая образуется на поверхности.
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Добавить лук, морковь, сельдерей, перец горошком, лавровый лист, петрушку, укроп и соль.
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Варить на медленном огне около 2-3 часов.
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Отфильтровать бульон через марлю или сито, чтобы избавиться от остатков овощей и мяса.
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Перелить бульон в стеклянную емкость и охладить.
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Удалить слой жира с верхушки бульона.