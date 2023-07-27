Как правильно варить кукурузу в початках: советы повара

Сезон вкусной, сочной и спелой кукурузы вот-вот начнется. Но многие в очередной раз откажут себе в удовольствии насладиться плодами «царицы полей», считая, что иметь с ней дело — слишком сложно. Попробуй выбери подходящую, очисти, приготовь так, чтобы было действительно вкусно, — шансы получить разочаровывающий результат, кажется, слишком высоки. На самом деле, с кукурузой все проще, чем кажется. Как с ней обращаться, рассказал кулинар-исследователь Алексей Онегин.

Как выбрать кукурузу для варки

Отправляясь на рынок или в супермаркет на поиски идеальной кукурузы, обратите внимание на форму початка и его шелуху.

К тому же готовить такую кукурузу придется дольше.

Как варить кукурузу в кастрюле

Очистите свежие початки от шелухи.

Уложите их в кастрюлю с подсоленной водой и доведите до кипения.

Варите до желаемой степени мягкости, около 15 минут.

Аккуратно слейте воду.

Смажьте кукурузу сливочным маслом, посыпьте солью и наслаждайтесь!

Фото Istockphoto/Adriana Duduleanu

Как варить кукурузу в мультиварке

Подготовьте кукурузу так же, как для обычной варки.

Уложите ее в мультиварку, добавьте немного воды и закройте крышку.

Готовьте в режиме пароварки около 7-15 минут до готовности.

Как варить кукурузу в пароварке

Способ приготовления кукурузы в пароварке схож с предыдущим. Выложите очищенные початки в пароварку и готовьте около 10-12 минут, пока зернышки не станут мягкими и сочными.

Как варить кукурузу в микроволновке

Уложите початок в микроволновку, не удаляя шелуху (впрочем, если ее много, самые верхние слои можно снять).

Готовьте на максимальной мощности в течение семи минут, затем аккуратно очистите и подавайте.

Как готовить кукурузу в духовке

Конечно, кукурузу можно просто запечь, но куда интереснее приготовить ее в духовке под грилем с обдувом.

Фото Istockphoto/wmaster890

Очистите кукурузу.

Смажьте ее растопленным сливочным маслом, посолите и приправьте специями. Например, зирой и хлопьями сушеного чили.

Готовьте, регулярно переворачивая початки, около 20-25 минут, до мягкости и легких подпалин.

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