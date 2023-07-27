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Сегодня, 19:00

Как правильно варить кукурузу в початках: советы повара

Руслана Бобкова
Автор
Алексей Онегин
Кулинар
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Початки спелой кукурузы
Фото Istockphoto/grafvision

Сезон вкусной, сочной и спелой кукурузы вот-вот начнется. Но многие в очередной раз откажут себе в удовольствии насладиться плодами «царицы полей», считая, что иметь с ней дело — слишком сложно. Попробуй выбери подходящую, очисти, приготовь так, чтобы было действительно вкусно, — шансы получить разочаровывающий результат, кажется, слишком высоки. На самом деле, с кукурузой все проще, чем кажется. Как с ней обращаться, рассказал кулинар-исследователь Алексей Онегин.

Как выбрать кукурузу для варки

Отправляясь на рынок или в супермаркет на поиски идеальной кукурузы, обратите внимание на форму початка и его шелуху.

Шелуха должна быть свежей, светло-зеленой, а зерна, если они виднеются из початка, — яркими и плотными, ни в коем случае не сухими. Избегайте початков, которые выглядят сухими, — это может быть признаком того, что кукуруза уже теряет свою свежесть и сочность.
Алексей Онегин
Кулинар

К тому же готовить такую кукурузу придется дольше.

Приготовить кукурузу можно разными способами, в любом случае это будет очень просто, но следует помнить, что время приготовления кукурузы зависит от ее сорта, размеров и степени спелости. Ориентируйтесь на время в пределах 10-20 минут, хотя более сухая кукуруза или кукуруза кормовых сортов требует более длительного приготовления.
Алексей Онегин
Кулинар

Как варить кукурузу в кастрюле

  • Очистите свежие початки от шелухи.

  • Уложите их в кастрюлю с подсоленной водой и доведите до кипения.

  • Варите до желаемой степени мягкости, около 15 минут.

  • Аккуратно слейте воду.

  • Смажьте кукурузу сливочным маслом, посыпьте солью и наслаждайтесь!

Специи можно использовать самые разные, но мне кажется, сливочное масло и соль — это действительно лучшее, что можно придумать. Еще неплохо работает соус из голубого сыра — нужно просто сыр растопить в сливках 20-22%.
Алексей Онегин
Кулинар
Початки кукурузы варятся в кастрюле
Фото Istockphoto/Adriana Duduleanu

Как варить кукурузу в мультиварке

  • Подготовьте кукурузу так же, как для обычной варки.

  • Уложите ее в мультиварку, добавьте немного воды и закройте крышку.

  • Готовьте в режиме пароварки около 7-15 минут до готовности.

Такой простой способ сохранит весь аромат и витамины в кукурузе!
Алексей Онегин
Кулинар

Как варить кукурузу в пароварке

Способ приготовления кукурузы в пароварке схож с предыдущим. Выложите очищенные початки в пароварку и готовьте около 10-12 минут, пока зернышки не станут мягкими и сочными.

Кукуруза: польза и&nbsp;вред для организма человека. Кукуруза: польза и вред для организма человека

Как варить кукурузу в микроволновке

  • Уложите початок в микроволновку, не удаляя шелуху (впрочем, если ее много, самые верхние слои можно снять).

  • Готовьте на максимальной мощности в течение семи минут, затем аккуратно очистите и подавайте.

Это самый простой способ приготовить кукурузу. Обычную кукурузу только так и готовлю. И не стоит бояться, что зерна взорвутся. Не взорвутся, если не передерживать кукурузу в микроволновке.
Алексей Онегин
Кулинар

Как готовить кукурузу в духовке

Конечно, кукурузу можно просто запечь, но куда интереснее приготовить ее в духовке под грилем с обдувом.

Обжаренные початки кукурузы.
Фото Istockphoto/wmaster890

  • Очистите кукурузу.

  • Смажьте ее растопленным сливочным маслом, посолите и приправьте специями. Например, зирой и хлопьями сушеного чили.

  • Готовьте, регулярно переворачивая початки, около 20-25 минут, до мягкости и легких подпалин.

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