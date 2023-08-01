Рисовая диета для похудения: меню на 3 и 7 дней

Рисовая диета уже давно стала популярна в связи со своей эффективностью. При помощи нее желающие похудеть могут избавиться от лишних килограммов за довольно быстрые сроки. Разбираемся, как добиться такого результата и не навредить здоровью.

Что такое рисовая диета

В погоне за мечтой о стройной фигуре многие используют разные подходы, в том числе принцип ограничения питания. Один из таких — рисовая диета.

Ученый Уолтер Кемпнер в 1939 году разработал новый тип питания, который был обозначен как рисовая диета. Ее основной задачей он видел лечение артериальной гипертонии и почечной недостаточности. Теория Кемпнера заключалась в том, что изменение питания и образа жизни человека должны улучшить работу почек.

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Правила и принципы рисовой диеты

Как следует из названия, основа этой диеты — рис. При этом наиболее полезным для здоровья считается неочищенный и нешлифованный его вид. Например, коричневый или бурый. Лучше использовать цельнозерновой рис, в котором есть клетчатка. Он варится только на воде без добавления специй, сахара и соли.

Разумеется, на одном рисе долго не продержаться. И рисков для состояния здоровья от монодиет куда больше, нежели пользы. Поэтому во время рисовой диеты допустимо употреблять и другие продукты. Одно из важных условий — ограничить жиры и белки.

Плюсы рисовой диеты

Рис способствует выведению избытка соли, которая провоцирует задержку жидкости и отеки. Он окажется полезен для людей, страдающих подагрой и гипертонией.

Не содержит глютен, поэтому эта диета относительно безопасна для аллергиков и тех, у кого выявлена целиакия — непереносимость белка некоторых злаковых культур, например пшеницы.

Насыщает организм питательными веществами, микро- и макроэлементами, которые сохраняются в продукте после термической обработки. Рис богат сложными углеводами, витаминами группы B, кальцием, калием, фосфором, магнием, цинком и селеном.

За счет содержания клетчатки благоприятно воздействует на систему желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и перистальтику.

Рисовая диета доступна в финансовом отношении. Основной продукт можно приобрести в любом магазине круглый год. А приготовление не займет много времени.

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Минусы и противопоказания рисовой диеты

Регулярное употребление риса может привести к выведению калия, что влечет негативные последствия для организма. Нехватка калия провоцирует развитие слабости, повышенной утомляемости, мышечных спазмов и других симптомов.

Питаясь преимущественно рисом, есть риск недополучить нужного количество белка в качестве строительного материала.

Рис может вызвать такую проблему в работе кишечника, как запоры. Поэтому тем, кто придерживается этой диеты, стоит соблюдать питьевой режим.

Рисовая диета, как и любая другая, это своего рода, ограничение. Хоть и во имя благих целей, тем не менее это запрет. При отказе от полюбившихся продуктов может не только возникать голод, но и портиться настроение.

Рисовая диета противопоказана детям и подросткам — дефицит ценных микроэлементов сказывается на росте и развитии. Это может привести к различного рода заболеваниям опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и другим.

Беременным и кормящим женщинам также не следует прибегать к каким-либо видам диет особенно с целью похудения. В этот период, напротив, необходимо внимательно относиться к рациону питания и качеству потребляемых продуктов.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не рекомендуется прибегать к рисовой диете. Для такой категории пациентов существуют специально разработанные комплексы питания, нацеленные на стабилизацию состоянии и профилактику.

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Рисовая диета на 3 дня

Трехдневный рисовый рацион ограничен не только выбором продуктов, но и продолжительностью их приема.

Меню рисовой диеты на 3 дня

Первый день диеты подразумевает употребление только риса. Со второго дня разрешено добавить овощи и фрукты. С третьего — постный белок.

День 1

Завтрак: рисовая каша на воде — 50 г.

Обед: вареный рис — 100 г + капля оливкового масла.

Ужин: вареный рис — 100 г + капля лимонного сока.

День 2

Завтрак: рисовая каша — 50 г, груша.

Обед: овощной суп с рисом — 200 г.

Ужин: вареный рис — 100 г, салат из моркови и редиса — 50 г.

День 3

Завтрак: рисовая каша — 50 г, сухофрукты.

Обед: отварной рис с фасолью или салатом из отварной свеклы — 200 г.

Ужин: отварной рис с тушеными грибами или шпинатом на пару — 150-200 г.

Рисовая диета на 7 дней

Для того чтобы избежать нехватки полезных элементов, рисовая диета на семь дней предполагает употребление множества других продуктов. Но основным все-таки остается рис.

В рационе допустимы грибы, овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба, кисломолочные продукты и даже сыр.

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Меню рисовой диеты на 7 дней

День 1

Завтрак: рисовая каша на воде — 50 г.

Обед: вареный рис — 100 г + капля оливкового масла.

Ужин: вареный рис — 100 г + капля лимонного сока.

День 2

Завтрак: рисовая каша — 50 г, груша.

Обед: овощной суп с рисом — 200 г.

Ужин: вареный рис — 100 г, тушеные овощи — 50 г.

День 3

Завтрак: рисовая каша — 50 г, сухофрукты.

Обед: отварной рис + отварная свекла — 200 г.

Ужин: отварной рис с фасолью — 200 г.

День 4

Завтрак: рисовая каша + нежирный йогурт — 50 г, яблоко.

Обед: рис отварной с кабачком и грецкими орехами — 200 г.

Ужин: рис отварной с рыбой — 200 г.

День 5

Завтрак: рисовая каша с изюмом — 50 г, стакан нежирного кефира.

Обед: рис отварной с отварным куриным филе — 200 г.

Ужин: тушеный рис с овощами — 200 г.

День 6

Завтрак: рисовая каша с грецкими орехами — 50 г, грейпфрут.

Обед: обезжиренный бульон из курицы с рисом и овощами — 200 г.

Ужин: рыба на пару с отварным рисом — 200 г.

День 7

Завтрак: рисовая запеканка — 100 г.

Обед: рис тушеный с овощами и куриным филе — 200 г.

Ужин: овощное рагу с рисом — 200 г.

Мнение нутрициолога

Любые монодиеты не сбалансированы. Основное правило здорового рациона — разнообразие. Тогда организм сможет получать необходимые витамины и минералы из еды для обеспечения нужд и потребностей.

Поэтому, если вы все-таки решили прибегнуть к такому способу похудения, внимательно следите за своим состоянием и не ограничивайтесь только рисом.

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