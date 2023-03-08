Чем опасен белый рис? Отвечает нутрициолог

Плов, ризотто, паэлья, роллы — блюд с рисом великое множество. Однако все чаще специалисты советуют включать в рацион не очищенный рис, а бурый. Нутрициолог Людмила Микитюк назвала причины, по которым белый рис может быть опасен для здоровья.

Чем белый рис отличается от бурого

Рис принято различать по длине зерна, по способу обработки и по сортам. Запутаться немудрено. Некоторые ошибочно считают, что бурый и белый рис наряду с красным и черным — отдельные сорта. На самом деле разница между белым и бурым только в способе обработки. Белый рис — шлифованный, очищенный от оболочки. Бурый, он же коричневый — нешлифованный, в нем сохраняется часть зерновой оболочки. Есть еще «цельнозерновой» рис, шала — не очищенный от оболочки. Басмати, арборио, краснодарский рис и другие виды — разновидности белого риса, который может быть представлен и в «бурой» форме. Подробнее о видах риса можно прочитать в этой статье.

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Бурый рис более полезен, потому что нужные для организма вещества содержатся в зерновой оболочке. При этом он дольше готовится и требует определенной кулинарной сноровки. Кроме того, бурый рис отличается по вкусу, поэтому с ним не так просто готовить традиционные блюда, такие как плов и паэлья.

Почему стоит уменьшить употребление белого риса

Наши предки больше задумывались о питательности и вкусе блюд, чем об их пользе. Поэтому белый рис используют в кухнях народов мира гораздо чаще. Кроме того, многие блюда с рисом включают большое количество жирного мяса. А жир создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Но даже без добавок белый рис — не самая здоровая еда, потому что он:

Обладает высоким гликемическим индексом

Это значит, что после употребления риса в крови значительно повышается уровень глюкозы. Такое свойство связано с большим содержанием крахмала. Высокий гликемический индекс делает белый рис стоп-продуктом для людей с сахарным диабетом и тех, кто стремится придерживаться диеты.

Имеет высокую калорийность

Рис нельзя причислить к перечню продуктов с «пустыми» калориями, поскольку он питательный и сытный. К тому же рис зачастую употребляют вместе с другими калорийными продуктами: сахаром, жирными сливками, маслом или бараньим жиром. Поэтому не стоит готовить из белого риса каждый день.

Содержит мало полезных веществ

Рис часто является основой диет различной степени строгости. Следует иметь в виду, что шлифованный рис без других продуктов не принесет пользы, так как он содержит мало клетчатки и других необходимых организму элементов.

Следует также помнить, что частое употребление риса может приводить к запорам.

Кому рекомендован белый рис

Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например синдром раздраженного кишечника, белый рис подходит больше, чем бурый. В том числе потому, что он обладает «укрепляющим» эффектом.

Тем, кто не страдает от диабета и ожирения, белый рис не противопоказан. Но его рекомендуется есть с овощами, чтобы восполнить недостаток растительной клетчатки, а также с морепродуктами. Желательно сократить в рационе жирные блюда из риса.

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