Как правильно есть манго, чтобы не навредить организму
Несмотря на то что летом и без того обилие сезонных фруктов зашкаливает, некоторые отдают предпочтение экзотике. В случае с манго это может быть оправдано не только вкусом, но и его чрезвычайной пользой. Как выбрать заморский фрукт и как его правильно есть, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Как выбрать манго
Манго должно быть обязательно спелым. В противном случае это как минимум невкусно, как максимум — чревато отравлением. Поэтому если плод слишком плотный, кожица не продавливается, лучше отказаться от покупки.
Мякоть манго должна быть достаточно мягкой, сладковатой на вкус, легко отделяться от кожуры. Кислое и твердое манго будет опасно для желудка и может вызвать отравление.
Выбирайте фрукт, который слегка поддается нажатию, имеет равномерный окрас, без пятен.
Если кабачок у нас царь-овощ, то манго, без сомнения, царь-фрукт. Польза манго огромна. Говорят, если есть одно яблоко в день, то не будешь болеть. Если же есть манго каждый день, можно даже отказаться от дополнительных витаминных комплексов.
Как есть манго в сыром виде
Есть несколько способов, как съесть манго.
Способ первый
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Снимите с манго кожуру.
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Надрежьте плод с двух сторон и удалите косточку.
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Мякоть можно нарезать ломтиками или кубиками, нанизать на шпажки и подавать к столу.
Способ второй
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Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку.
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Нарежьте мякоть, не повреждая кожуру.
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Ешьте, извлекая кусочки манго с помощью десертной вилочки.
Способ третий
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Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку.
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Со стороны мякоти ножом делают горизонтальные и вертикальные надрезы в виде решетки, не повреждая кожуру.
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Получившиеся половинки выворачивают наружу. Мякоть можно срезать или есть прямо так.
Важно быть аккуратнее, если манго едят дети. Любой тропический фрукт может быть аллергеном и раздражителем для ЖКТ. Обязательно понаблюдайте за реакцией ребенка, когда в первый раз угостили его тропическим фруктом.
Взрослым нужно быть осторожными с манго при сахарном диабете — все-таки это очень сладкий фрукт. Манго может быть и достаточно кислым, раздражающим желудок. Если пробуете его первый раз, лучше не есть больше половины плода. Дайте себе день-другой, чтобы понаблюдать за реакцией организма.
Рецепты с манго
Манго — невероятно вкусный, сладкий и сочный фрукт. Он может быть как самостоятельным десертом и заменой вредным сладостям, так и стать основой блюда.
Манго легко заменит любые сладости. Благодаря ему вы можете избавиться от сахарной зависимости, вред которой огромен. Добавленный сахар провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, ожирение.
Манго с креветками
Очень необычная и вкусная закуска.
Ингредиенты:
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манго — 1 шт.;
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очищенные креветки — 400 г;
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лимон — 1 шт.;
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зеленый лук — по вкусу;
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растительное масло — 1/3 ст.;
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оливковое масло — 1 ст. л.;
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черный молотый перец — 4 ст. л.;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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На деревянные шпажки насадите креветки, поперчите и посолите.
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Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и положите плоские дольки мякоти манго. Обжарьте их с одной стороны до образования корочки и выложите на тарелку.
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В этом же масле обжарьте креветки на шпажках в течение пяти минут с каждой стороны. Готовые креветки на шпажках положите поверх манго.
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Полейте манго с креветками оливковым маслом, добавьте мелко рубленный зеленый лук и ломтики лимона.
Салат с манго, авокадо и копченой курицей
Очень вкусное и сытное блюдо для летнего обеда.
Ингредиенты:
-
манго — 1 шт.;
-
авокадо — 1 шт.;
-
копченая курица — 300 г;
-
рукола — 100 г;
-
кедровые орешки — 2 ст. л.;
-
лимонный сок — 1 ст. л;
-
апельсиновый сок — 2 ст. л.;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
зернистая горчица — 1 ст. л.
-
черный молотый перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Руколу вымыть и обсушить.
-
Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
-
Копченую курицу нарезать мелкими кусочками.
-
Мякоть манго и авокадо нарезать небольшими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
-
Апельсиновый сок, оливковое масло, горчицу, соль и перец смешать до единой консистенции соуса.
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На тарелке выложить руколу, сверху кусочки курицы, затем манго и авокадо.
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Полить салат апельсиново-горчичным соусом и посыпать кедровыми орешками.
Популярные вопросы
Нужно ли чистить манго?
Чистить манго обязательно! Предварительно его нужно тщательно помыть, в идеале — со специальным средством для мытья фруктов и овощей. Затем насухо вытереть манго полотенцем, и можно начинать его чистить и резать.
Можно ли есть косточки манго?
Смысла в этом нет. Как и нет в косточке манго каких-то полезных веществ. Дубильные же вещества, которые в ней содержатся, для организма вредны. При желании можете косточку посадить и вырастить экзотическое комнатное растение.
Чем полезна шкурка от манго?
Искать пользу в кожуре манго не стоит. Она содержит токсичную смолу уришиол. Поедание кожуры манго приведет к серьезному отравлению.
Кроме того, важно помнить, что все экзотические фрукты проделывают долгий путь, прежде чем попасть к нам на стол. Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид и сохранность, их обрабатывают различными химическими веществами. Поэтому есть кожуру любых экзотических фруктов не рекомендуется.
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