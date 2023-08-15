Продукты для похудения: что есть, чтобы избавиться от лишних килограммов

Жесткие диеты дают быстрые результаты, но также быстро разрушают здоровье. Поэтому только баланс в питании поможет организму работать правильно, не накапливать ненужные резервы и избавиться от того, что уже отложилось.

Под балансом подразумевается соотношение белков, жиров и углеводов в рационе и их качество. Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал СЭ, как построить питание, чтобы убрать лишние килограммы из своей жизни раз и навсегда.

Прежде чем подбирать продукты для рациона, важно знать, сколько и каких составляющих в нем должно быть:

50% белка (животного и растительного в отношении 70:30);

25% медленных углеводов;

25% полезных полиненасыщенных жиров.

Подбирая продукты, ориентируйтесь не только на это соотношение. Также рацион должен быть разнообразным, чтобы восполнять потребность организма не только в нутриентах (белка, жирах, углеводах), но и в микронутриентах (витамины, минералы и прочее).

Продукты, содержащие белок

Продукты, содержащие белок, — основа питания. Именно он дает чувство сытости. Белок — это строительный материал для всего организма. Его нехватка в диете снижает упругость кожи, хуже заживают раны, волосы и ногти дольше растут, становятся хрупкими и ломкими.

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Кроме того, недостаток белка в рационе вынуждает организм брать его из мышечных волокон, что не только разрушает мышцы, но и замедляет метаболизм. Как следствие, похудеть довольно сложно.

Из белковых продуктов стоит включить в меню:

нежирную говядину;

мясо птицы (курицу, индейку, перепелку);

рыбу;

морепродукты (кальмары, креветки, мидии и прочее);

сою, соевое молоко;

бобовые.

Продукты, содержащие углеводы

Чтобы добиться здоровой стройности, не нужно отказываться от углеводов. Во всем нужен баланс и качество.

Если говорить о качественных углеводах, то это медленные углеводы. Они длительное время усваиваются, насыщая организм энергией. Их употребление не вызывает скачков сахара и инсулина в крови. Это чистая польза для организма и фигуры. Ведь, например, чтобы тренироваться и формировать красивое тело, нужна энергия — именно медленные углеводы могут ее дать.

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Из углеводов включить в рацион стоит цельнозерновые злаки:

рис (если белый, то в охлажденном виде);

киноа;

булгур;

кускус;

гречку (в том числе зеленую);

овес;

полбу и прочее.

Продукты, содержащие жиры

Жиры так же дают энергию. Но, помимо этого, играют важную роль в функционировании гормонального фона, влияют на красоту и здоровье кожи и волос, правильную работу пищеварительного тракта, а также помогают работе мозга.

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Но жиры жирам рознь. Включайте в рацион продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, такие как:

авокадо;

оливки;

орехи (кешью, миндаль, кедровый, лесной, бразильский, макадамия и другие);

семена (льна, чиа);

натуральные растительные масла (оливковое, льняное и другие).

Овощи, фрукты и зелень для похудения

Овощи, фрукты, ягоды и зелень богаты витаминами и микроэлементами, некоторые содержат много воды, но главный их плюс — пищевые волокна. Она необходима для здорового функционирования желудочно-кишечного тракта. Клетчатка подпитывает микробиом кишечника, благодаря чему улучшается пищеварение и организм лучше усваивает полезные вещества.

Клетчатка — лучшая профилактика рака кишечника. В сутки необходимо съедать около 400-500 г овощей, фруктов и зелени.

Фото Freepik/timolina

Пусть они будут разнообразны — это обеспечит полный спектр витаминов и микроэлементов. Это могут быть:

яблоки, груши, сливы, персики, арбузы, цитрусовые, клубника, малина и прочие фрукты и ягоды;

листовая зелень, микрозелень, петрушка, кинза, базилик и прочая зелень;

различные виды капусты (кейл, брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная), спаржа, кабачки, огурцы, помидоры, баклажаны, свекла, морковь и прочие овощи.

Сделайте свое питание вкусным, разнообразным, полезным и максимально натуральным, и организм ответит благодарностью в виде здоровья, стройности, красоты и долголетия.

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