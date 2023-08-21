Чабрец: польза и вред для организма

О пользе чая с чабрецом или о невероятном аромате тимьяна знают многие. Это приземистый полукустарник с мелкими цветочками лилового, светло-фиолетового, сиреневого, розоватого и беловатого цвета. Произрастает он как в России, так и в Европе, Азии и даже странах Северной Африки. Поэтому и названий у этого полезного растения немало. Это и боровой перец, и верест, и жадобник, и лебюшка, и лимонный душок, и мухопал, и фимиамник, и цветок Елены, и дикая мята, и много других.

Нередко чабрец был связан с различными религиозными культами, и не только языческими, но и христианскими (отсюда и одно из названий «богородская трава», поскольку его букетиками украшают храмы в праздник Успения Богородицы).

Чем может быть полезен чабрец, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Польза чабреца для здоровья

Несмотря на скромный вид, состав у чабреца довольно богатый. Он содержит:

витамин А, С, рибофлавин, следы витамина B6 и фолиевой кислоты;

минералы железо, марганец, медь, кальций, следы калия, цинка и фосфора.

При этом сушеный чабрец имеет более насыщенный состав по нутриентам в сравнении со свежим.

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Так на 100 г продукта приходится:

276 ккал в сушеном виде и 101 ккал в свежем;

9,1 г белка в сушеном виде и 5,6 г в свежем;

7,4 г жира в сушеном виде и 1,7 г в свежем;

26,9 г углеводов в сушеном виде и 10,5 г в свежем;

37 г клетчатки в сушеном виде и 14 г в свежем.

Благодаря насыщенному составу чабрец активно используется в народной и в официальной медицине.

Чабрец при инфекциях и воспалении

Отвары из чабреца применяются в случае различных острых и хронических заболеваний инфекционно-воспалительного характера. Таких, например, как:

заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, синуситы, гайморит;

заболевания полости рта (стоматиты, гингивиты);

воспаления периферических нервов (невриты);

заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулиты, миозиты, артралгии).

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Чабрец при пониженном давлении

Чабрец рекомендуется при нейроциркуляторной дистонии по гипотензивному типу. Это заболевание характеризуется:

хронической сосудистой недостаточностью;

пониженным систолическим давлением (менее 100 мм рт.ст.);

холодными конечностями;

обмороками;

повышенной утомляемостью;

мышечной слабостью, головными болями.

Со всеми этими состояниями чабрец успешно справляется. Но принимать его стоит только по назначению врача в соответствующей дозировке и с необходимой частотой.

Чабрец при гинекологических заболеваниях

Чабрец помогает женщинам справиться с гинекологическими заболеваниями. Такими, как болезненные менструации и нарушение менструального цикла.

Чабрец при заболеваниях ЖКТ

Чабрец применяют и для лечения ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. К ним относятся:

хронические гастриты с пониженной секрецией;

энтероколиты (хронические воспаления слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника);

ферментопатии (недостаточно выработка ферментов);

дискинезии ЖКТ (нарушение тонуса и перистальтики органов пищеварения);

дисбактериоз (нарушение микрофлоры).

Чабрец при заболеваниях кожи

Чабрец может быть эффективен при дерматите.

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Вред чабреца

К сожалению, при всей своей пользе чабрец может нанести и серьезный вред. Именно поэтому перед применением так важно проконсультироваться со специалистом.

Наличие противопоказаний

Если у вас имеются противопоказания к внутреннему или наружному применению чабреца, экспериментировать крайне опасно.

Отказаться от употребления чабреца нужно при:

хронических болезнях печени и почек;

язве желудка и 12-перстной кишки;

беременности;

нарушениях работы щитовидной железы;

аллергии на розмарин, душицу, лаванду, шалфей.

В случае аллергических реакций на мятные стоит избегать ванн, примочек и других контактов с кожей.

Чрезмерное употребление

Чрезмерное употребление чабреца может стать причиной расстройства желудка, тошноты, головокружения, мигреней и даже судорог.

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Чабрец в народной медицине

Чабрец обладает рядом целебных свойств:

антимикробными;

регенерирующими (ускоряет заживление);

антигельминтными (борется с паразитами);

седативными (успокоительным)

желчегоными;

мочегонными;

противосудорожными.

Стоит не забывать о возможных противопоказаниях и перед применением проконсультироваться с врачом.

Рецепты с чабрецом

Много свежего тимьяна вряд ли получится съесть, а вот выпить чая с чабрецом — другое дело. Не рекомендуется употреблять более одной столовой ложки (без горки) сушеного чабреца.

Чай с чабрецом и мятой

Ароматный чай с чабрецом и мятой поможет снять усталость и наполнит энергией.

Ингредиенты:

черный листовой чай — 1,5 ч. л.;

сушеный чабрец — 2 ч. л.;

сушеная мята — 1 ч. л.;

листья черной смородины — 2 шт.;

кардамон — щепотка.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Засыпать в чайник все ингредиенты и залить кипятком. Дать настояться примерно 10 минут.

Королевские креветки на гриле с чабрецом

Очень простая закуска с потрясающим ароматом.

Ингредиенты:

королевские креветки — 6 шт.;

веточка чабреца — 1 шт.;

зубчик чеснока — 1 шт.;

лимон — 1/2;

оливковое масло — 2,5 ст.л.;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Для маринада смешать масло, лимонный сок, рубленый чабрец, измельченный чеснок, соль и перец. Креветки очистить, залить маринадом и оставить на 30 минут. Обжарить креветки на гриле в течение пяти минут.

Как выбрать чабрец

Свежий пучок чабреца должен иметь много ярко-зеленых листочков и длинные стебельки. Если их перетереть между пальцами, вы ощутите неповторимый аромат.

Если вы берете уже высушеный чабрец, главное, чтобы он не был в виде трухи. Листики должны иметь равномерную серо-зеленую окраску без пятен и плесени.

Как хранить чабрец

Хранить чабрец нужно в стеклянной банке в темном, сухом месте. Можно использовать для хранения мешочек из натурального сукна или крафтовую коробку.

Обязательное условие — материал упаковки, в которой хранится чабрец, должен пропускать воздух. Поэтому полиэтиленовый пакет не подойдет.

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Популярные вопросы

Почему чабрец это тимьян?

Есть несколько версий. Одна из них гласит, что на латыни «чабрец» называется thymus serpyllum и thymian, от греческого thyma — «жертвоприношение» (thyo — «совершать жертвоприношение»). По другой версии название «тимьян» происходит от греческого же thymiama — «фимиам». В обоих случаях это связано с использованием чабреца в ритуалах различных культов.

Можно ли беременным чай с чабрецом?

Самостоятельно употреблять чабрец в период беременности категорически запрещено — только по назначению врача. Этот напиток может повысить давление и тонус матки, что особенно опасно на ранних сроках.

На более поздних сроках, непосредственно перед родами, чай с чабрецом способен помочь в родоразрешении. Но пить без разрешения врача, ведущего беременность, категорически запрещено.

Как чабрец влияет на сон?

Чабрец улучшает кровообращение мозга. Настой с ним, выпитый за пару часов до сна, поможет снять усталость и стресс, успокоить нервную систему, что благотворно скажется на качестве сна и избавит от бессонницы.

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