Чабрец: польза и вред для организма
О пользе чая с чабрецом или о невероятном аромате тимьяна знают многие. Это приземистый полукустарник с мелкими цветочками лилового, светло-фиолетового, сиреневого, розоватого и беловатого цвета. Произрастает он как в России, так и в Европе, Азии и даже странах Северной Африки. Поэтому и названий у этого полезного растения немало. Это и боровой перец, и верест, и жадобник, и лебюшка, и лимонный душок, и мухопал, и фимиамник, и цветок Елены, и дикая мята, и много других.
Нередко чабрец был связан с различными религиозными культами, и не только языческими, но и христианскими (отсюда и одно из названий «богородская трава», поскольку его букетиками украшают храмы в праздник Успения Богородицы).
Чем может быть полезен чабрец, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Польза чабреца для здоровья
Несмотря на скромный вид, состав у чабреца довольно богатый. Он содержит:
-
витамин А, С, рибофлавин, следы витамина B6 и фолиевой кислоты;
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минералы железо, марганец, медь, кальций, следы калия, цинка и фосфора.
При этом сушеный чабрец имеет более насыщенный состав по нутриентам в сравнении со свежим.
Так на 100 г продукта приходится:
-
276 ккал в сушеном виде и 101 ккал в свежем;
-
9,1 г белка в сушеном виде и 5,6 г в свежем;
-
7,4 г жира в сушеном виде и 1,7 г в свежем;
-
26,9 г углеводов в сушеном виде и 10,5 г в свежем;
-
37 г клетчатки в сушеном виде и 14 г в свежем.
Благодаря насыщенному составу чабрец активно используется в народной и в официальной медицине.
Чабрец при инфекциях и воспалении
Отвары из чабреца применяются в случае различных острых и хронических заболеваний инфекционно-воспалительного характера. Таких, например, как:
-
заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, синуситы, гайморит;
-
заболевания полости рта (стоматиты, гингивиты);
-
воспаления периферических нервов (невриты);
-
заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулиты, миозиты, артралгии).
Чабрец при пониженном давлении
Чабрец рекомендуется при нейроциркуляторной дистонии по гипотензивному типу. Это заболевание характеризуется:
-
хронической сосудистой недостаточностью;
-
пониженным систолическим давлением (менее 100 мм рт.ст.);
-
холодными конечностями;
-
обмороками;
-
повышенной утомляемостью;
-
мышечной слабостью, головными болями.
Со всеми этими состояниями чабрец успешно справляется. Но принимать его стоит только по назначению врача в соответствующей дозировке и с необходимой частотой.
Чабрец при гинекологических заболеваниях
Чабрец помогает женщинам справиться с гинекологическими заболеваниями. Такими, как болезненные менструации и нарушение менструального цикла.
Чабрец при заболеваниях ЖКТ
Чабрец применяют и для лечения ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. К ним относятся:
-
хронические гастриты с пониженной секрецией;
-
энтероколиты (хронические воспаления слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника);
-
ферментопатии (недостаточно выработка ферментов);
-
дискинезии ЖКТ (нарушение тонуса и перистальтики органов пищеварения);
-
дисбактериоз (нарушение микрофлоры).
Чабрец при заболеваниях кожи
Чабрец может быть эффективен при дерматите.
Вред чабреца
К сожалению, при всей своей пользе чабрец может нанести и серьезный вред. Именно поэтому перед применением так важно проконсультироваться со специалистом.
Наличие противопоказаний
Если у вас имеются противопоказания к внутреннему или наружному применению чабреца, экспериментировать крайне опасно.
Отказаться от употребления чабреца нужно при:
-
хронических болезнях печени и почек;
-
язве желудка и 12-перстной кишки;
-
беременности;
-
нарушениях работы щитовидной железы;
-
аллергии на розмарин, душицу, лаванду, шалфей.
В случае аллергических реакций на мятные стоит избегать ванн, примочек и других контактов с кожей.
Чрезмерное употребление
Чрезмерное употребление чабреца может стать причиной расстройства желудка, тошноты, головокружения, мигреней и даже судорог.
Чабрец в народной медицине
Чабрец обладает рядом целебных свойств:
-
антимикробными;
-
регенерирующими (ускоряет заживление);
-
антигельминтными (борется с паразитами);
-
седативными (успокоительным)
-
желчегоными;
-
мочегонными;
-
противосудорожными.
Стоит не забывать о возможных противопоказаниях и перед применением проконсультироваться с врачом.
Рецепты с чабрецом
Много свежего тимьяна вряд ли получится съесть, а вот выпить чая с чабрецом — другое дело. Не рекомендуется употреблять более одной столовой ложки (без горки) сушеного чабреца.
Чай с чабрецом и мятой
Ароматный чай с чабрецом и мятой поможет снять усталость и наполнит энергией.
Ингредиенты:
-
черный листовой чай — 1,5 ч. л.;
-
сушеный чабрец — 2 ч. л.;
-
сушеная мята — 1 ч. л.;
-
листья черной смородины — 2 шт.;
-
кардамон — щепотка.
Способ приготовления:
-
Засыпать в чайник все ингредиенты и залить кипятком.
-
Дать настояться примерно 10 минут.
Королевские креветки на гриле с чабрецом
Очень простая закуска с потрясающим ароматом.
Ингредиенты:
-
королевские креветки — 6 шт.;
-
веточка чабреца — 1 шт.;
-
зубчик чеснока — 1 шт.;
-
лимон — 1/2;
-
оливковое масло — 2,5 ст.л.;
-
соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Для маринада смешать масло, лимонный сок, рубленый чабрец, измельченный чеснок, соль и перец.
-
Креветки очистить, залить маринадом и оставить на 30 минут.
-
Обжарить креветки на гриле в течение пяти минут.
Как выбрать чабрец
Свежий пучок чабреца должен иметь много ярко-зеленых листочков и длинные стебельки. Если их перетереть между пальцами, вы ощутите неповторимый аромат.
Если вы берете уже высушеный чабрец, главное, чтобы он не был в виде трухи. Листики должны иметь равномерную серо-зеленую окраску без пятен и плесени.
Как хранить чабрец
Хранить чабрец нужно в стеклянной банке в темном, сухом месте. Можно использовать для хранения мешочек из натурального сукна или крафтовую коробку.
Обязательное условие — материал упаковки, в которой хранится чабрец, должен пропускать воздух. Поэтому полиэтиленовый пакет не подойдет.
Популярные вопросы
Почему чабрец это тимьян?
Есть несколько версий. Одна из них гласит, что на латыни «чабрец» называется thymus serpyllum и thymian, от греческого thyma — «жертвоприношение» (thyo — «совершать жертвоприношение»). По другой версии название «тимьян» происходит от греческого же thymiama — «фимиам». В обоих случаях это связано с использованием чабреца в ритуалах различных культов.
Можно ли беременным чай с чабрецом?
Самостоятельно употреблять чабрец в период беременности категорически запрещено — только по назначению врача. Этот напиток может повысить давление и тонус матки, что особенно опасно на ранних сроках.
На более поздних сроках, непосредственно перед родами, чай с чабрецом способен помочь в родоразрешении. Но пить без разрешения врача, ведущего беременность, категорически запрещено.
Как чабрец влияет на сон?
Чабрец улучшает кровообращение мозга. Настой с ним, выпитый за пару часов до сна, поможет снять усталость и стресс, успокоить нервную систему, что благотворно скажется на качестве сна и избавит от бессонницы.
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