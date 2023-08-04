Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 06:00

Диета «6 лепестков»: плюсы и минусы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Раздельное питание: продукты на столе
Фото jcomp/Freepik

Не все диеты строятся на жестком ограничении калорий и продуктов. Среди них есть стили питания, основанные на рациональном распределении еды, к примеру, диета «6 лепестков». Подробнее о ней рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Суть диеты «6 лепестков»

Диета «6 лепестков» относится к одному из вариантов монодиет. В ее основе лежат не жесткие ограничения, а раздельное питание. Каждый «лепесток» — это день недели, для которого предусмотрены продукты определенной группы. Это могут быть:

  • рыба;

  • овощи;

  • курица;

  • злаки;

  • молочные продукты;

  • фрукты.

Раздельное питание вызывает много споров среди диетологов и специалистов по питанию. С одной стороны, на протяжении недели вы получаете весь набор необходимых продуктов, но с другой — ежедневный баланс потребления белков, углеводов, злаков, овощей и фруктов, необходимый для здорового питания, не соблюдается. Поэтому перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, как минимум с терапевтом, чтобы учесть особенности хронических заболеваний и недостаток витаминов или тех или иных веществ в организме.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Мать и дочь-подросток вместе едят яблоки, сидя на стадионе после тренировки
Фото istockphoto.com

Плюсы диеты «6 лепестков»

Плюсом этой диеты можно считать ее короткий характер — всего шесть дней. Это важно и с точки зрения психологического состояния — вы не ощутите ограничений, поскольку не нужно голодать. Рацион при этом может быть не только полезным, но разнообразным и вкусным.

Диеты для похудения: какие бывают и&nbsp;чем опасны. Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны

Также среди плюсов диеты «6 лепестков» — полный отказ от сахара и необходимость пить много воды. Это серьезное испытание, но не стоит забывать, что именно сахар провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. И основной эффект диеты достигается именно благодаря отказу от него.

Просто так заставить себя уйти от сладкого почти невозможно, а с этой диетой вы увлечетесь раздельным питанием на целых шесть дней. Пока вы будете думать о пользе рыбного или овощного дня, ваш организм просто немного отвыкнет от добавленного сахара. По итогам недели вы поймете и почувствуете, что, оказывается, можно жить без сахара и получать отличные результаты как для фигуры, так и для хорошего самочувствия, настроения и здоровья.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Минусы диеты «6 лепестков»

Главный минус диеты заключается в том, что в определенные дни организм будет испытывать недостаток важных веществ. К примеру:

  • в овощной или фруктовый день возникнет острая нехватка белка;

  • в творожный день совсем нет клетчатки.

Кроме того, у диеты «6 лепестков» есть множество противопоказаний. Целый день только на овощах или молочных продуктах — это серьезный удар по организму. Для такой диеты у вас должно быть отменное здоровье. Это нужно учитывать и без консультации с врачом не начинать подобные эксперименты над собой.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Консультация диетолога.
Фото istockphoto.com

Что можно есть на диете «6 лепестков»

Серьезных ограничений диета не предусматривает. Вы можете есть курицу, рыбу, молочные продукты, злаки, овощи и фрукты. Но делать это придется в разные дни.

Также обязательно во время любой диеты пить достаточное количество воды. Можно умеренно включить в рацион зеленый чай.

Что нельзя есть на диете «6 лепестков»

Все же некоторые продукты исключить придется. Например:

  • сахар, сладости, сладкие напитки и соусы с добавлением сахара;

  • избыток соли;

  • переработанное мясо (колбасы, копчености, сосиски) и красное мясо;

  • фастфуд;

  • полуфабрикаты;

  • картофель.

Как питаться на&nbsp;диете Магги: меню и&nbsp;рецепты. Диета Магги: меню, плюсы и минусы

Подробное меню диеты «6 лепестков» на 6 дней

Вы можете воспользоваться предложенным меню или внести в него свои правки. Оно может быть любым на ваше усмотрение, главное, чтобы список блюд и продуктов соответствовал принципам раздельного питания.

Рыбный день

В первый день вы можете есть любую рыбу, не более 500 г. Варите ее, тушите, запекайте, делайте рыбные супы — это не возбраняется.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

  • запеченную рыбу с зеленью на завтрак;

  • уху без картофеля и овощей (грубо говоря, рыбный бульон с рыбой) на обед;

  • рыбу на пару со специями на перекус;

  • отварную рыбу на ужин.

Рыба на гриле
Фото istockphoto.com

Овощной день

Во второй день можно есть овощи (не более 1,5 кг): сырые, вареные, запеченные, приготовленные на гриле или на пару. Можно употреблять свежевыжатые овощные соки в дополнение к основному приему пищи.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

  • салат из тертой моркови и капусты, приправленный лимонным соком, на завтрак

  • салат из помидоров, оливок, перца, огурцов и листьев салата, приправленный соусом из лимонного сока и горчицы, на обед;

  • соломку из свежей моркови, перца, огурцов на перекус;

  • овощи (перец, баклажаны, кабачки, грибы), приготовленные на пару или на гриле, на ужин.

Куриный день

В третий день в меню только куриная грудка без кожицы (не более 500 г). Сварите ее, запеките, приготовьте на пару или на гриле. Допускается немного соли и зелени.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

  • отварную куриную грудку на завтрак;

  • куриное филе, запеченное с прованскими травами, на обед;

  • куриный бульон с кусочками курицы и зеленью на перекус;

  • куриное филе с паприкой на гриле.

Куриная грудка. Куриное мясо. Польза и вред. Нужна ли курица в диете спортсменов и для похудения?

Злаковый день

Рацион четвертого дня состоит из злаков (не более 300 г в сухом виде). Это могут быть вареные, запаренные или пророщенные зерна. Например, гречка, дикий рис, пшеница, отруби, хлебцы, семечки и орехи. Допускается в этот день пить натуральный квас.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

  • кашу из зерен проросшей пшеницы (или зеленой гречки) на завтрак;

  • отварной дикий рис на обед;

  • горсть орехов на перекус;

  • гречку с зеленью на ужин.

Что такое гиалуроновая диета. Что такое гиалуроновая диета и насколько она эффективна

Творожный день

В пятый день можно есть только творожные продукты, жирностью не выше 9% (не более 500 г). Подойдет творог, творожный сыр, обезжиренное молоко, кефир, белый йогурт.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

  • творог с белым йогуртом на завтрак;

  • шейк из творога с молоком;

  • творожный сыр с зеленью на перекус;

  • обезжиренный творог на ужин.

Творог.
Фото istockphoto.com

Фруктовый день

Шестой день в этой диете — самый приятный, поскольку можно есть фрукты (не более 1,5 кг). Ешьте яблоки, сливы, грейпфруты, вишню, киви, ягоды и прочее. Они могут быть свежими, запеченными, в виде салатов, фрешей и смузи, а также компота и шербета (без добавленного сахара). Исключение составляют только виноград и бананы.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

  • салат из фруктов и ягод с щепоткой корицы и ванилина на завтрак;

  • запеченные с корицей яблоки на обед;

  • горсть ягод на перекус;

  • грейпфрут, киви и ананас на ужин.

Как правильно выходить из диеты «6 лепестков»

После завершения диеты нужно начать постепенно вводить разнообразие в рацион, исключая сахар и другие вредные продукты. Выход из диеты может проходить в течение нескольких дней. Допустим, на седьмой день вы добавляете разнообразный обед, на восьмой — завтрак, на девятый — ужин.

Не выходите за рамки суточной калорийности в 1800 килокалорий.

Повторить диету «6 лепестков» можно не раньше чем через месяц.

Результаты диеты «6 лепестков»

На этой диете можно терять примерно по 500-800 г веса. Эффект будет довольно заметным.

Неделя без сахара может дать значительное снижение калорийности рациона — это главный фактор. Второй фактор — это раздельное даже не питание, а голодание, которое также приведет к потере лишних килограммов. Если ваш ЖКТ выдержит день только на фруктах и овощах, детокс-эффект будет существенным.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Если в ходе такого питания стали обостряться хронические заболевания, значительно ухудшилось самочувствие, нужно незамедлительно прекратить диету и обратиться к врачу.

Что такое интервальное голодание? Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы

Мнение диетолога

Главный вывод, который стоит сделать после ознакомления с этой диетой, — пробовать можно, но осторожно. При малейшем недомогании необходимо вернуться к обычному для вас рациону. А что касается сахара — без него можно продержаться и подольше. От этого точно будет только польза.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Диеты
0
Читайте также
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как правильно жарить картошку

Чернослив: польза и вред для организма
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости