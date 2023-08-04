Диета «6 лепестков»: плюсы и минусы
Не все диеты строятся на жестком ограничении калорий и продуктов. Среди них есть стили питания, основанные на рациональном распределении еды, к примеру, диета «6 лепестков». Подробнее о ней рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Суть диеты «6 лепестков»
Диета «6 лепестков» относится к одному из вариантов монодиет. В ее основе лежат не жесткие ограничения, а раздельное питание. Каждый «лепесток» — это день недели, для которого предусмотрены продукты определенной группы. Это могут быть:
-
рыба;
-
овощи;
-
курица;
-
злаки;
-
молочные продукты;
-
фрукты.
Раздельное питание вызывает много споров среди диетологов и специалистов по питанию. С одной стороны, на протяжении недели вы получаете весь набор необходимых продуктов, но с другой — ежедневный баланс потребления белков, углеводов, злаков, овощей и фруктов, необходимый для здорового питания, не соблюдается. Поэтому перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, как минимум с терапевтом, чтобы учесть особенности хронических заболеваний и недостаток витаминов или тех или иных веществ в организме.
Плюсы диеты «6 лепестков»
Плюсом этой диеты можно считать ее короткий характер — всего шесть дней. Это важно и с точки зрения психологического состояния — вы не ощутите ограничений, поскольку не нужно голодать. Рацион при этом может быть не только полезным, но разнообразным и вкусным.
Также среди плюсов диеты «6 лепестков» — полный отказ от сахара и необходимость пить много воды. Это серьезное испытание, но не стоит забывать, что именно сахар провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. И основной эффект диеты достигается именно благодаря отказу от него.
Просто так заставить себя уйти от сладкого почти невозможно, а с этой диетой вы увлечетесь раздельным питанием на целых шесть дней. Пока вы будете думать о пользе рыбного или овощного дня, ваш организм просто немного отвыкнет от добавленного сахара. По итогам недели вы поймете и почувствуете, что, оказывается, можно жить без сахара и получать отличные результаты как для фигуры, так и для хорошего самочувствия, настроения и здоровья.
Минусы диеты «6 лепестков»
Главный минус диеты заключается в том, что в определенные дни организм будет испытывать недостаток важных веществ. К примеру:
-
в овощной или фруктовый день возникнет острая нехватка белка;
-
в творожный день совсем нет клетчатки.
Кроме того, у диеты «6 лепестков» есть множество противопоказаний. Целый день только на овощах или молочных продуктах — это серьезный удар по организму. Для такой диеты у вас должно быть отменное здоровье. Это нужно учитывать и без консультации с врачом не начинать подобные эксперименты над собой.
Что можно есть на диете «6 лепестков»
Серьезных ограничений диета не предусматривает. Вы можете есть курицу, рыбу, молочные продукты, злаки, овощи и фрукты. Но делать это придется в разные дни.
Также обязательно во время любой диеты пить достаточное количество воды. Можно умеренно включить в рацион зеленый чай.
Что нельзя есть на диете «6 лепестков»
Все же некоторые продукты исключить придется. Например:
-
сахар, сладости, сладкие напитки и соусы с добавлением сахара;
-
избыток соли;
-
переработанное мясо (колбасы, копчености, сосиски) и красное мясо;
-
фастфуд;
-
полуфабрикаты;
-
картофель.
Подробное меню диеты «6 лепестков» на 6 дней
Вы можете воспользоваться предложенным меню или внести в него свои правки. Оно может быть любым на ваше усмотрение, главное, чтобы список блюд и продуктов соответствовал принципам раздельного питания.
Рыбный день
В первый день вы можете есть любую рыбу, не более 500 г. Варите ее, тушите, запекайте, делайте рыбные супы — это не возбраняется.
К примеру, в течение дня вы можете съесть:
-
запеченную рыбу с зеленью на завтрак;
-
уху без картофеля и овощей (грубо говоря, рыбный бульон с рыбой) на обед;
-
рыбу на пару со специями на перекус;
-
отварную рыбу на ужин.
Овощной день
Во второй день можно есть овощи (не более 1,5 кг): сырые, вареные, запеченные, приготовленные на гриле или на пару. Можно употреблять свежевыжатые овощные соки в дополнение к основному приему пищи.
К примеру, в течение дня вы можете съесть:
-
салат из тертой моркови и капусты, приправленный лимонным соком, на завтрак
-
салат из помидоров, оливок, перца, огурцов и листьев салата, приправленный соусом из лимонного сока и горчицы, на обед;
-
соломку из свежей моркови, перца, огурцов на перекус;
-
овощи (перец, баклажаны, кабачки, грибы), приготовленные на пару или на гриле, на ужин.
Куриный день
В третий день в меню только куриная грудка без кожицы (не более 500 г). Сварите ее, запеките, приготовьте на пару или на гриле. Допускается немного соли и зелени.
К примеру, в течение дня вы можете съесть:
-
отварную куриную грудку на завтрак;
-
куриное филе, запеченное с прованскими травами, на обед;
-
куриный бульон с кусочками курицы и зеленью на перекус;
-
куриное филе с паприкой на гриле.
Злаковый день
Рацион четвертого дня состоит из злаков (не более 300 г в сухом виде). Это могут быть вареные, запаренные или пророщенные зерна. Например, гречка, дикий рис, пшеница, отруби, хлебцы, семечки и орехи. Допускается в этот день пить натуральный квас.
К примеру, в течение дня вы можете съесть:
-
кашу из зерен проросшей пшеницы (или зеленой гречки) на завтрак;
-
отварной дикий рис на обед;
-
горсть орехов на перекус;
-
гречку с зеленью на ужин.
Творожный день
В пятый день можно есть только творожные продукты, жирностью не выше 9% (не более 500 г). Подойдет творог, творожный сыр, обезжиренное молоко, кефир, белый йогурт.
К примеру, в течение дня вы можете съесть:
-
творог с белым йогуртом на завтрак;
-
шейк из творога с молоком;
-
творожный сыр с зеленью на перекус;
-
обезжиренный творог на ужин.
Фруктовый день
Шестой день в этой диете — самый приятный, поскольку можно есть фрукты (не более 1,5 кг). Ешьте яблоки, сливы, грейпфруты, вишню, киви, ягоды и прочее. Они могут быть свежими, запеченными, в виде салатов, фрешей и смузи, а также компота и шербета (без добавленного сахара). Исключение составляют только виноград и бананы.
К примеру, в течение дня вы можете съесть:
-
салат из фруктов и ягод с щепоткой корицы и ванилина на завтрак;
-
запеченные с корицей яблоки на обед;
-
горсть ягод на перекус;
-
грейпфрут, киви и ананас на ужин.
Как правильно выходить из диеты «6 лепестков»
После завершения диеты нужно начать постепенно вводить разнообразие в рацион, исключая сахар и другие вредные продукты. Выход из диеты может проходить в течение нескольких дней. Допустим, на седьмой день вы добавляете разнообразный обед, на восьмой — завтрак, на девятый — ужин.
Не выходите за рамки суточной калорийности в 1800 килокалорий.
Повторить диету «6 лепестков» можно не раньше чем через месяц.
Результаты диеты «6 лепестков»
На этой диете можно терять примерно по 500-800 г веса. Эффект будет довольно заметным.
Неделя без сахара может дать значительное снижение калорийности рациона — это главный фактор. Второй фактор — это раздельное даже не питание, а голодание, которое также приведет к потере лишних килограммов. Если ваш ЖКТ выдержит день только на фруктах и овощах, детокс-эффект будет существенным.
Если в ходе такого питания стали обостряться хронические заболевания, значительно ухудшилось самочувствие, нужно незамедлительно прекратить диету и обратиться к врачу.
Мнение диетолога
Главный вывод, который стоит сделать после ознакомления с этой диетой, — пробовать можно, но осторожно. При малейшем недомогании необходимо вернуться к обычному для вас рациону. А что касается сахара — без него можно продержаться и подольше. От этого точно будет только польза.
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