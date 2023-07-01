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Сегодня, 08:00

Что такое гиалуроновая диета и насколько она эффективна

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Девушка есть салат
Фото istockphoto.com/nensuria

Многие слышали об эффективности гиалуроновой кислоты. Ее используют в косметологии для инъекций и как важный компонент ухода за кожей и волосами. Кроме того, ее включают в рацион в качестве пищевых добавок. Но, оказывается, есть даже система питания, построенная вокруг этого элемента.

Подробнее о том, для чего нужна гиалуроновая диета и что в нее входит, рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Деккер.

Что такое гиалуроновая диета

Если вы хотите хорошо выглядеть, поддержать молодость и красоту, то стоит ознакомиться с понятием «гиалуроновая диета». При таком типе питания в рацион включают продукты, богатые гиалуроновой кислотой.

Этот элемент важен не только для кожи. Гиалуроновая кислота — основа синовиальной жидкости, которая находится в суставах. Именно она обеспечивает амортизацию при ходьбе и снижает трение.

Иногда гиалуроновая диета включает биологически активные добавки. Однако ее натуральные источники, то есть пища, более эффективны. Ведь они дополняют организм еще и другими питательными веществами
Ольга Деккер
Нутрициолог

Какие продукты входят в гиалуроновую диету

Чтобы насытить организм недостающими элементами, в рацион нужно включить:

  • костный бульон, холодец;
  • рыбные отвары;
  • кожу птицы;
  • соевые продукты (соя, нут, фасоль);
  • темный шоколад;
  • орехи (миндаль и кешью);
  • желе и кисель;
  • фрукты (цитрусовые, киви), ягоды (смородина, клюква, черника, клубника), овощи (сладкий перец, капуста, кейл, картофель), зелень (петрушка, щавель, шпинат) с высоким содержанием витамина С.

Витамин С необходим для синтеза гиалуроновой кислоты.

Раскладка цитрусовый в разрезе
Фото istockphoto.com/Eleganza

Эффективна ли гиалуроновая диета

На сегодняшний день эффективность гиалуроновой диеты как способа поддержания молодости кожи и здоровья суставов находится на этапе исследований.

Результаты могут быть очень индивидуальны и варьироваться в зависимости от исходного состояния организма и длительности диеты. Однако сбалансированный рацион, богатый микро- и макроэлементами, будет только на пользу.

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Кому гиалуроновая диета не подойдет

Употребление продуктов из списка подойдет не всем. Например, пурины (азотсодержащие соединения), которые есть в бульонах, субпродуктах, бобовых и орехах, нельзя при подагре и мочекаменной болезни.

Прежде чем попробовать гиалуроновую диету или начать любую новую пищевую программу, нужно обратиться за консультацией к врачу, например диетологу. Он поможет определить подходящий рацион в соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием здоровья.

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