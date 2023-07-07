Диета Магги: меню, плюсы и минусы
Согласно одной из версий, такого рациона придерживалась «железная леди» Маргарет Тэтчер. Журналисты Daily Mail пишут, что в 1979 году диета была специально разработана для экс-премьер-министра Великобритании с учетом ее вкусовых предпочтений и названа в ее честь (Магги, или Мэгги, — сокращение от Маргарет). Как составить меню для диеты Магги и насколько оно будет эффективным, рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Деккер.
Как работает диета Магги
Диета Магги относится к высокобелковым и низкоуглеводным диетам. Акцент сделан на следующих продуктах:
-
яйца;
-
мясо и птица;
-
творог;
-
зеленые салатные листья и овощи.
Такой рацион часто используют для снижения веса и контроля уровня углеводов в организме. Однако долгосрочные эффекты еще не очень хорошо изучены. Если вы рассматриваете диету Магги или любую другую, рекомендуется проконсультироваться с диетологом или специалистом по питанию, чтобы получить персональные рекомендации с учетом ваших потребностей и целей.
В чем плюсы диеты Магги
Сильные стороны такого образа питания:
-
высокое содержание белка — «строительного» материала для организма, который также регулирует аппетит и чувство насыщения;
-
низкая углеводная нагрузка и, как следствие, снижение уровня сахара в крови;
-
большое количество овощей в рационе.
В чем минусы диеты Магги
Однако у диеты Магги есть и минусы. К ним относятся:
-
ограничения и монотонность;
-
недостаток питательных веществ;
-
проблемы с поиском альтернатив, особенно для людей с аллергией или сложным вкусом.
Что можно есть на диете Магги
В меню часто можно увидеть:
-
яйца: рекомендуется употреблять одно-два яйца в завтрак;
-
жареное, запеченное или вареное мясо (птица, говядина, свинина и другие виды) в разумных количествах;
-
различные виды рыбы, богатые белком и омега-3;
-
творог: его можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления блюд;
-
овощи и зелень: салатные листья, брокколи, шпинат, перец, цветная капуста и другие;
-
грейпфрут: часто употребляется на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ и сжигание жира.
Что нельзя есть на диете Магги
На диете Магги следует ограничить или исключить:
-
углеводы (хлеб, крупы, мучные изделия, сладости);
-
фрукты, кроме грейпфрута (в них также содержатся углеводы);
-
молочные продукты (сыр, молоко и йогурт).
Несмотря на оригинальную диету Маргарет Тэтчер и упоминание про виски, алкоголь все-таки лучше исключить, так как любые спиртные напитки содержат много калорий.
Важно отметить, что рацион диеты Магги может варьироваться в зависимости от источника информации или конкретной программы диеты. Поэтому рекомендуется обратиться к диетологу или специалисту по питанию.
Диета Магги: меню на 4 недели
Диетолог Ольга Деккер предложила свой вариант питания для диеты Магги на четыре недели.
Первая неделя
День 1:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
-
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 2:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная говядина с овощами.
-
Ужин: тушеная курица с брокколи.
День 3:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.
День 4:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная говядина с овощами.
-
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 5:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара
-
Обед: тушеная курица с брокколи.
-
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 6:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: тушеная говядина с овощами.
День 7:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
-
Ужин: тушеная курица с брокколи.
Вторая неделя
День 8:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная свинина с овощами.
-
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 9:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
-
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 10:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: тушеная курица со шпинатом.
День 11:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная свинина с овощами.
-
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 12:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная говядина с брокколи.
-
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 13:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 14:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
-
Ужин: тушеная курица с брокколи.
Третья неделя
День 15:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.
День 16:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная свинина с овощами.
-
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 17:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
-
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 18:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 19:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная говядина с брокколи.
-
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 20:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 21:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
-
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
Четвертая неделя
День 22:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
-
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 23:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
-
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 24:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
-
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 25:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная свинина с овощами.
-
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 26:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: тушеная говядина с брокколи.
-
Ужин: рыба на пару с овощным салатом.
День 27:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
-
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 28:
-
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
-
Обед: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
-
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
Результат диеты Магги
Результаты диеты Магги разнятся в зависимости от изначального веса, общего состояния здоровья и физической активности. Быстрое снижение массы в первые недели чаще связано с потерей воды и истончением мышц, а не жировой прослойки.
Важно отметить, что диета Магги может оказаться несбалансированной, низкой по содержанию витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ, что приведет к их дефициту и негативным последствиям для здоровья.
Рецепты для диеты Магги
Рацион предполагает ограничение углеводов и акцент на белке. Рассказываем, что можно приготовить, следуя принципам диеты.
Зеленый салат с курицей и авокадо
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка — 100 г;
- авокадо — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- красный лук — 1/4 шт.;
- свежий лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- свежемолотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Курицу, огурец и авокадо нарежьте кубиком. Лук мелко нашинкуйте.
- Соедините нарезку в глубокой миске.
- Отельно смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
- Заправьте салат и подавайте.
Жареные овощи с творогом
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- обезжиренный творог — 100 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- пряные травы — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачок нарежьте четвертинками, морковь — соломкой, болгарский перец — полукольцами.
- Обжарьте нарезку на раскаленном масле до мягкости.
- Приправьте овощи солью, перцем и травами по вкусу.
- Распределите зажарку по тарелкам, украсьте творогом сверху и подавайте.
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