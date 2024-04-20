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Что произойдет с организмом, если каждый день есть макароны: польза и вред
Питание и еда

Сегодня, 19:00

4 мин.

Что произойдет с организмом, если есть макароны каждый день: отвечает нутрициолог

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Мужчина выкладывает макароны
Фото miniseries/istockphoto.com
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Макароны любят и взрослые, и дети. Из них можно приготовить множество вкусных и необычных блюд. Однако чрезмерно увлекаться макаронами не стоит — это может привести к неприятным последствиям. Подробнее об этом рассказали вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк.

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Польза макарон

В 100 г сухих макарон в среднем содержится порядка 70 г углеводов, 7-14 г белка и 1-2 г жиров.

Разные виды макарон
Фото alvarez/istockphoto.com

Макароны в умеренном количестве очень даже полезны для организма. Это отличный источник энергии, растительного белка, витаминов и минералов. Однако полезными считаются не все макароны. Так, изделия из твердых сортов пшеницы обладают низким гликемическим индексом, а значит, насыщают на длительное время. Они также содержат клетчатку и пищевые волокна, которые благоприятно воздействуют на процессы пищеварения. А вот макароны из нетвердых сортов могут привести к набору лишнего веса.

В макаронах твердых сортов содержится большое количество витаминов группы В, участвующих в основных процессах обмена веществ и регуляции пищеварительной системы. Также они положительно влияют на нервную систему и психику.

Макароны грубого помола в умеренном количестве снижают уровень плохого холестерина.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, в составе макарон присутствует триптофан — аминокислота, активизирующая выработку серотонина и мелатонина. По этой причине макаронные изделия способствуют нормализации сна, улучшению настроения и повышению стрессоустойчивости.

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Что произойдет с организмом, если есть макароны каждый день

Несмотря на полезные свойства макарон, есть их каждый день не рекомендуется. Этот продукт в больших количествах способен вызвать ряд проблем со здоровьем.

Увеличение веса

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы не ведут к набору веса и даже могут помочь его снизить.

Паста карбонара
Фото ahirao_photo/istockphoto.com

Однако если добавить к блюду соус на основе сливок, бекон, то вес начнет увеличиваться. Также не стоит перебарщивать с порцией макарон. Особенно это касается изделий из мягких сортов пшеницы, которые содержат быстрые углеводы.

Допустимая суточная норма макаронных изделий (в сухом виде) — до 150 г.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Дефицит полезных веществ

Ежедневное добавление в меню одного и того же продукта может стать причиной нехватки важных витаминов и элементов. Тем более макароны быстро и надолго насыщают организм, вам не захочется съесть что-то еще.

Макароны на вилке
Фото yipengge/istockphoto.com

В итоге это приведет к дефициту полезных веществ, которые организм должен получать из разной пищи. Поэтому следует чередовать макаронные изделия с неочищенным рисом, овсом, кукурузой, крекерами, гречкой, киноа, перловой крупой, лепешками из цельнозерновой муки и другими гарнирами.

Здоровое питание должно быть сбалансированным по белкам, углеводам, жирам, минеральным веществам и витаминам, полученным из разных групп продуктов.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Аллергические реакции, проблемы с кишечником и щитовидной железой

Макароны из твердых сортов пшеницы содержат большое количество глютена. Это вещество может вызвать псевдоаллергическую реакцию, а в некоторых случаях привести к целиакии.

Людям с непереносимостью глютена следует выбирать фунчозу, изделия из нута, гороха, гречихи или кукурузы
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, глютен немного снижает активность гормонов щитовидной железы. Людям, имеющим проблемы с этим органом, стоит быть осторожными.

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Риск развития диабета, заболеваний сердца и почек

При чрезмерном увлечении макаронами из муки мягких сортов есть риск развития диабета. Это связано с тем, что они содержат крахмал, который быстро расщепляется, и в кровотоке молниеносно оказывается глюкоза.

Мужчина ест макароны
Фото skynesher/istockphoto.com

В результате поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин более активно, из-за чего наблюдаются скачки уровня сахара в крови.

Макароны, как и другие рафинированные углеводы, могут повышать артериальное давление.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, в изделиях из твердых сортов пшеницы содержится довольно много пуриновых оснований (органические природные соединения. — Прим. «СЭ»), которые опасны для людей с заболеваниями почек. Пурины повышают мочевую кислоту в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта миокарда, инсульта) и патологий почек.

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