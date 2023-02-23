Вода сасси — напиток, который помогает похудеть, или просто красивое содержимое для бутылки? Отвечает нутрициолог
Даже если вы никогда не увлекались темой здорового образа жизни, то наверняка натыкались в соцсетях на фото с красивыми бутылочками, в которых аппетитно плавают лимонные дольки, огуречные кружочки и мята. И если вы думали, что напиток этот так и называется «вода с лимоном и огурцами», то ошибались! Название у него куда более изысканное — вода сасси.
Хорош ли он только своим аппетитным видом и освежающим вкусом или действительно обладает «похудательным» эффектом, который ему приписывают? Рассказывает нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.
Что такое вода сасси и откуда она взялась
Имя напиток унаследовал от придумавшей его американки Синтии Сасс, диетолога и автора книг. Изначально рецепт был дополнением к диете «Плоский живот», но потом «пошел в народ», и воду сасси стали пить отдельно.
Благодаря мощной раскрутке и рекламе напиток быстро завоевал популярность у худеющих. Большое количество поклонников этой воды легко объяснить. Достаточно ознакомиться с эффектами от ее приема, которые обещает Синтия:
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быстрое избавление от лишнего веса;
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очищение и укрепление организма;
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улучшение состояния кожи;
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нормализация работы желудочно-кишечного тракта.
Конечно, такие «плюсы» выглядят привлекательно. Но помогает ли вода сасси похудеть на самом деле?
Как приготовить воду сасси
Список ингредиентов достаточно простой:
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вода питьевая;
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огурец свежий;
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имбирь;
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лимон;
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мята.
Готовится напиток легко: необходимо нарезать огурец и лимон, очистить и натереть имбирь, листья мяты измельчить, после чего залить все ингредиенты водой и дать настояться, лучше в холодильнике.
Чем полезна вода сасси
Ожидать чудодейственного эффекта от воды сасси не стоит. Но некоторые полезные свойства у нее все же есть.
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Более богатый витаминный и минеральный состав в сравнении с обычной водой благодаря добавленным ингредиентам.
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Полезные свойства имбиря. Содержащийся в напитке имбирь способен снижать мышечную боль, вызванную физическими нагрузками. Но такой эффект принесет только ежедневное употребление специи. Кроме того, он борется с тошнотой и облегчает пищеварение.
- Возможное снижение веса. Такая вода и правда может помочь похудеть, но не за счет уникальности своего состава.
Дело в том, что если заменить привычные сладкие газированные напитки, соки и кофе с добавками любой жидкостью без добавления сахара, это уже приведет к снижению калорийности рациона.
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Большее количество жидкости в рационе.
Пить простую воду большинству кажется скучным, но когда перед глазами появляется красивая бутылочка с нарезанными фруктами и ароматной мятой, одним своим видом заявляющая не только о вкусе, но и о пользе, желание ее выпить увеличивается в разы.
Чем может быть опасна вода сасси
Негативные влияния напитка возможны, если:
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у вас есть аллергия на любой из его ингредиентов;
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вы заменяете водой еду, пытаясь справиться с аппетитом;
Для улучшения обмена веществ надо полноценно питаться, а не заполнять место в желудке водой. Этот обман организм быстро поймет, кроме сиюминутного ощущения наполненности вы ничего не получите: чувства насыщения вода не дает.
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пьете в слишком больших количествах, а именно — больше трех литров в день, если для этого нет причин и показаний от специалистов;
Употребление воды в больших количествах способно вызвать нарушение водно-солевого баланса, особенно при сильном потоотделении. В таком случае увеличивается объем крови, а содержание минеральных солей начинает уменьшаться, в результате чего снижается концентрация натрия.
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имеются заболевания почек (при поражении почек большое количество жидкости может привести к накоплению воды в организме).
Что на самом деле представляет собой вода сасси
Эта вода скорее обычный коммерческий ход, чем чудо-напиток. Нет никаких исследований, которые подтверждали бы все ее обещанные свойства.
Снижение веса — это подход, сочетающий в себе коррекцию рациона, работу с привычками, повышением уровня двигательной активности. Нет продукта, который бы сам «расщепил» жир и вывел его из организма. Никакой имбирь или лимон, как и их соки, не дают такого эффекта. Очистить, провести детокс тоже не получится. Если действительно хотите принести организму пользу, лучше увеличьте количество клетчатки в рационе и больше двигайтесь.
Конечно, витаминов в такой воде больше, чем в простой, но разница эта минимальна. Для получения всех необходимых элементов одной воды будет мало. Старайтесь употреблять цельные фрукты и овощи.
Вода сасси будет хорошим дополнением к рациону, ее внешний вид поможет пить больше воды. Но не стоит приписывать ей какие-то особые свойства. Полноценное питание, режим сна и умеренное употребление жидкости дадут более здоровый и качественный результат.
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