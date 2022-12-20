Кому нельзя пить зеленый чай и почему? Отвечает нутрициолог

Даже такой полезный напиток подходит не всем.

О пользе зеленого чая говорят ученые и врачи. Антиоксидантный напиток действительно обладает полезными свойствами, но некоторым лучше от него отказаться. Рассказываем, кому зеленый чай нужно заменить на травяные отвары, и делимся рецептом витаминного согревающего напитка.

Чем полезен зеленый чай

У натурального зеленого чая много полезных свойств, что научно доказано и подкрепляется восхищенными отзывами потребителей. Зеленый чай стимулирует работу мозга и замедляет процессы старения. Регулярное употребление чая помогает сбросить вес, эффективно влияя на процесс похудения. Чай снижает риск развития рака и диабета II типа, укрепляет сердечно-сосудистую систему, эффективен при лечении псориаза.

Главная польза чая заключена в высоком содержании полифенолов — мощных природных антиоксидантов. В состав зеленого чая входит особая разновидность этого вещества — катехины. Они связывают и выводят свободные радикалы, которые повреждают клетки и провоцируют болезни и старение организма, тем самым сдерживая воспалительные процессы. В 250 мл чая содержится 20-45% полифенолов, из которых 60-80% составляют катехины.

Фото Unsplash/Na visky

Зеленый чай богат минералами, витаминами А и С, витаминами группы В, которые важны для поддержания здоровья волос и кожи, нормальной работы пищеварительной, нервной и кровеносной систем.

В листьях чая также есть витамин Р, укрепляющий кровеносные сосуды, и витамин К — он защищает почки от заболеваний, улучшает обмен веществ.

В напитке насчитывается около 20 видов аминокислот, включая гамма-аминомасляную кислоту, которая стимулирует работу мозга, и глютаминовую кислоту, необходимую для восстановления и укрепления нервной системы.

Благодаря содержанию алкалоидов кофеина и L-теанина чай оказывает тонизирующий эффект.

Кому нельзя пить зеленый чай

Несмотря на пользу, в некоторых случаях зеленый чай может нанести вред здоровью. Беременным не стоит злоупотреблять напитком и пить крепкий чай, потому что кофеин препятствует усвоению фолиевой кислоты (она необходима для создания новых клеток).

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Людям с гипертонией и глаукомой также нужно отказаться от зеленого чая из-за снижения усвояемости фолиевой кислоты.

Содержащийся в чае танин снижает уровень железа в организме, мешает усвоению кальция и магния. Кроме того, танин может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Поэтому людям с язвой или болезнью двенадцатиперстной кишки лучше не пить зеленый чай, чтобы не спровоцировать обострения. Например, при язвенной болезни употребление напитка может привести к повышению кислотности желудочного сока.

Здоровым людям рекомендуется пить зеленый чай не во время еды, а через час после трапезы. Перед сном чай лучше не пить, потому что он нарушает процесс засыпания, может стать причиной бессонницы.

Зеленый чай также не рекомендуется при нервном истощении, повышенной возбудимости, депрессии. Кофеин возбуждает нервную систему, что провоцирует появление бессонницы, беспричинный упадок сил, апатию.

Людям с артериальной гипотензией нужно с осторожностью пить чай, потому что этот напиток понижает давление. А употребление зеленого чая при гипертонии в острой форме и вовсе противопоказано.

Чем заменить зеленый чай

Вместо привычного зеленого чая рекомендую пить согревающий витаминный чай — идеальный напиток для зимних вечеров.

Unsplash/Tamara Schipchinskaya

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

палочка корицы — 2 шт.;

гвоздика — 1 ч. л.;

вода — 2 л.



Поставьте воду кипятиться. Нарежьте апельсин и лимон на половинки, удалите семена. Из двух половинок фруктов выжмите сок в заварочный чайник, оставшиеся половинки нарежьте. Добавьте в сок корицу, гвоздику, нарезанные половинки апельсина и лимона. Залейте содержимое чайника крутым кипятком, дайте напитку настояться пять минут. Готово!

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