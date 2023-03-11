Чем полезен чай из священного базилика? Отвечает нутрициолог

Интернет пестрит описаниями чудодейственных свойств чая из священного базилика. Традиция употребления его пришла из Индии, где это растение, альтернативное название которого — тулси, имеет особое религиозное значение и широко используется в традиционной медицине. Он особенно известен благодаря успокоительному эффекту. Но и помимо этого, по разным источникам, у чая из священного базилика множество полезных и целебных свойств. С другой стороны, у тулси есть и побочные эффекты, поэтому употреблять его можно не всем.

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Нутрициолог Дарья Тягний рассказала, действительно ли так полезен этот чай, и пояснила, кому и зачем его можно пить.

Что такое чай тулси

Адаптогены — фармакологическая группа средств, воздействие которых, предположительно, помогает организму справляться со стрессом и прочими неблагоприятными воздействиями.

Чем полезен чай тулси

Список показаний к применению напитка тулси действительно впечатляет. Едва ли не при любом недомогании он может принести облегчение. Также у чая есть уникальные свойства, оказывающие поддерживающий и оздоравливающий эффект на организм:

Чай тулси помогает:

при простудах, кашле, головных болях, насморке;

при ревматизме, артрите и болях в суставах;

при пищевых отравлениях, сопровождаемых рвотными позывами, при коликах и проблемах с желудком;

при судорогах и спазмах рук и ног;

залечивать язвы, раны, уничтожать микробы и бактерии;

повышать аппетит и улучшать пищеварение;

снизить уровень холестерина и сахара в крови;

предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Также этот напиток:

обладает защитными свойствами от радиации, лучевой болезни и онкозаболеваний;

укрепляет десны благодаря вяжущим свойствам, уничтожает вредные бактерии во рту, освежает дыхание;

нормализует гормональный фон;

повышает либидо.



Кроме того, чай богат антиоксидантами и питательными веществами и помогает эффективно бороться со стрессом.

Считается, что применение тулси снижает общую тревожность и многие симптомы, связанные со стрессом, такие как забывчивость и проблемы со сном.

В клиническом исследовании 35 пациентов с симптомами тревожности два раза в день после еды принимали 500 мг базилика священного. До, во время и после исследования состояние пациентов оценивалось. Полученные выводы говорят о том, что базилик священный снижал общий уровень тревожности участников эксперимента. На основе полученных данных исследователи пришли к заключению, что священный базилик может быть полезен при лечении общего тревожного расстройства, а в будущем сможет применяться как перспективное успокоительное средство.

Кому нельзя пить чай тулси

В первую очередь речь о беременных и кормящих женщинах, а также о детях: в каждой отдельной ситуации целесообразность приема чая тулси лучше обсудить с врачом.

Не исключена и индивидуальная непереносимость базилика священного.

Поскольку при длительном приеме чай тулси способен разжижать кровь, аккуратно к нему следует относиться людям, склонным к кровотечениям и имеющим проблемы со свертываемостью крови.

Людям, склонным к гипотонии (пониженному давлению), гипогликемии (пониженному уровню сахара в крови), со сниженным кортизолом при истощенных надпочечниках нужно быть очень осторожными с чаем тулси, так как он понижает давление, снижает уровень сахара и кортизола и в таком случае может вызвать ощущение сильной тревоги и тремор.

Istockphoto/SOMNATH MAHATA

Кроме того, базилик священный способен оказать противозачаточное действие, причем и на мужчин, и на женщин. Большие дозы тулси могут ослаблять у мужчин сперматогенез, а у женщин — вызывать сокращения матки и отрицательно влиять на фертильность. Поэтому если вы планируете беременность, лучше отказаться от употребления этого напитка.

Как правильно заваривать чай тулси

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