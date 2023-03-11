Чем полезен чай из священного базилика? Отвечает нутрициолог
Интернет пестрит описаниями чудодейственных свойств чая из священного базилика. Традиция употребления его пришла из Индии, где это растение, альтернативное название которого — тулси, имеет особое религиозное значение и широко используется в традиционной медицине. Он особенно известен благодаря успокоительному эффекту. Но и помимо этого, по разным источникам, у чая из священного базилика множество полезных и целебных свойств. С другой стороны, у тулси есть и побочные эффекты, поэтому употреблять его можно не всем.
Нутрициолог Дарья Тягний рассказала, действительно ли так полезен этот чай, и пояснила, кому и зачем его можно пить.
Что такое чай тулси
Базилик священный (не путать с базиликом душистым), или тулси — одно из наиболее известных лекарственных растений, применяющихся в аюрведе. В Индии считают, что это священное растение, которое воздействует на здоровье человека на физиологическом и на духовном уровнях, дарует умиротворение, спокойствие и позволяет гармонично развивать личность. Тулси — это мягкий адаптоген.
Адаптогены — фармакологическая группа средств, воздействие которых, предположительно, помогает организму справляться со стрессом и прочими неблагоприятными воздействиями.
Чем полезен чай тулси
Список показаний к применению напитка тулси действительно впечатляет. Едва ли не при любом недомогании он может принести облегчение. Также у чая есть уникальные свойства, оказывающие поддерживающий и оздоравливающий эффект на организм:
Чай тулси помогает:
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при простудах, кашле, головных болях, насморке;
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при ревматизме, артрите и болях в суставах;
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при пищевых отравлениях, сопровождаемых рвотными позывами, при коликах и проблемах с желудком;
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при судорогах и спазмах рук и ног;
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залечивать язвы, раны, уничтожать микробы и бактерии;
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повышать аппетит и улучшать пищеварение;
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снизить уровень холестерина и сахара в крови;
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предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Также этот напиток:
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обладает защитными свойствами от радиации, лучевой болезни и онкозаболеваний;
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укрепляет десны благодаря вяжущим свойствам, уничтожает вредные бактерии во рту, освежает дыхание;
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нормализует гормональный фон;
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повышает либидо.
Кроме того, чай богат антиоксидантами и питательными веществами и помогает эффективно бороться со стрессом.
Чаще всего в нутрициологии чай тулси применяют при работе со стрессом. В первую очередь его рекомендуется употреблять людям, которые живут в постоянном напряжении, страдают от бессонницы, ПМС, склонны к резкой смене настроения.
Считается, что применение тулси снижает общую тревожность и многие симптомы, связанные со стрессом, такие как забывчивость и проблемы со сном.
В клиническом исследовании 35 пациентов с симптомами тревожности два раза в день после еды принимали 500 мг базилика священного. До, во время и после исследования состояние пациентов оценивалось. Полученные выводы говорят о том, что базилик священный снижал общий уровень тревожности участников эксперимента. На основе полученных данных исследователи пришли к заключению, что священный базилик может быть полезен при лечении общего тревожного расстройства, а в будущем сможет применяться как перспективное успокоительное средство.
Кому нельзя пить чай тулси
В первую очередь речь о беременных и кормящих женщинах, а также о детях: в каждой отдельной ситуации целесообразность приема чая тулси лучше обсудить с врачом.
Не исключена и индивидуальная непереносимость базилика священного.
Поскольку при длительном приеме чай тулси способен разжижать кровь, аккуратно к нему следует относиться людям, склонным к кровотечениям и имеющим проблемы со свертываемостью крови.
Людям, склонным к гипотонии (пониженному давлению), гипогликемии (пониженному уровню сахара в крови), со сниженным кортизолом при истощенных надпочечниках нужно быть очень осторожными с чаем тулси, так как он понижает давление, снижает уровень сахара и кортизола и в таком случае может вызвать ощущение сильной тревоги и тремор.
Кроме того, базилик священный способен оказать противозачаточное действие, причем и на мужчин, и на женщин. Большие дозы тулси могут ослаблять у мужчин сперматогенез, а у женщин — вызывать сокращения матки и отрицательно влиять на фертильность. Поэтому если вы планируете беременность, лучше отказаться от употребления этого напитка.
Как правильно заваривать чай тулси
Базилик священный продается как в виде капсул, так и в виде травяного чая. Если вы приобрели пакетированный чай, на кружку достаточно двух пакетиков. Их необходимо залить горячей водой температурой 85-90 градусов, оставить завариваться минимум на 30 минут и выпить перед сном.
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