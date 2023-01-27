Что будет, если заваривать чай дважды? Отвечает врач

Некоторые виды напитка раскрывают полный вкус только ко второму завариванию.

Чай — напиток богатый и многогранный, но и его ресурсы не бесконечны. Насколько полезен или вреден пакетированный чай, заваренный дважды, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Почему чай так популярен

Согласно опросу 2021 года, 54% россиян предпочитают пить именно чай. При этом 64% выбирают черный, 19% — зеленый, 8% — с фруктами, 6% — с травами, а 1% — матчу. Чаще чай пьют люди в возрасте 18-24 лет и старше 55. Надо полагать, что прельщает любителей этого напитка не только богатая вкусовая палитра и аромат, но и та польза и бодрость, которую он может подарить.

Чай богат на витамины (В, С, Р, D, Е, К), содержит минералы в концентрации до 5% в готовом напитке (калий, фосфор, кальций, магний, медь, натрий, железо, цинк, хром, фтор, йод), антиоксиданты катехины и бодрящий теин, превосходящий по эффекту кофеин в 4-8 раз.

Благодаря насыщенному составу регулярное употребление высококачественного чая помогает снять напряжение, стресс, усталость, взбодриться и нормализовать обмен веществ. Этот удивительно многогранный напиток имеет антисептическое и антибактериальное действие, способен выводить лишнюю жидкость, а вместе с ней и токсины. Поэтому чай с малиной, медом или лимоном при простуде обязателен.

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Антиоксиданты в чае делают его своего рода напитком молодости и красоты. Систематическое употребление уменьшает количество свободных радикалов, которые могут стать причиной онкологических заболеваний.

Можно ли заваривать чай дважды

Заваривать чай дважды допустимо. Однако есть свои нюансы, о которых следует помнить. Многое изначально зависит от сорта.

Листовой чай полезные компоненты отдает постепенно — теин, антиоксиданты и прочие. Так, зеленый чай изначально предполагает многократное заваривание: всю свою пользу он раскрывает только на второй-третьей заварке.

Чем мельче порезан чайный лист, независимо от сорта, тем быстрее питательные вещества будут уходить в воду, об этом следует помнить, заваривая пакетик с чаем. С каждой последующей заваркой их будет оставаться все меньше и меньше. Где-то после третьей процедуры от полезных веществ не останется и следа.

Чем опасно повторное заваривание чая

При повторном использовании пакетика (впрочем, как и любого другого чая) возникает еще одна сложность, из-за которой он не только не принесет пользы, но и может нанести вред. Если между первым завариванием и последующим прошло какое-то время, то пить такой чай не рекомендуется, так как на его поверхности начинает образовываться пленка из окисленных полифенолов.

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Швейцарские ученые выяснили, что такая радужная пленка появляется из-за жесткой воды и у напитка, богатого эфирными маслами. Такое возможно, если в чай добавляли жидкие ароматизаторы, при этом пленка станет более выраженной по мере охлаждения напитка.

В любом случае с течением времени такой напиток становится благотворной средой для распространения бактерий и плесени, что опасно для здоровья.

Не стоит забывать, что недобросовестные производители добавляют в сырье красители. Такой чай может многократно окрасить воду, но пользы изначально не приносит, не говоря уже о последующих завариваниях. Помните, слишком дешевый чай качественным быть не может.

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