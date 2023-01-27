Что будет, если заваривать чай дважды? Отвечает врач
Чай — напиток богатый и многогранный, но и его ресурсы не бесконечны. Насколько полезен или вреден пакетированный чай, заваренный дважды, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Почему чай так популярен
Согласно опросу 2021 года, 54% россиян предпочитают пить именно чай. При этом 64% выбирают черный, 19% — зеленый, 8% — с фруктами, 6% — с травами, а 1% — матчу. Чаще чай пьют люди в возрасте 18-24 лет и старше 55. Надо полагать, что прельщает любителей этого напитка не только богатая вкусовая палитра и аромат, но и та польза и бодрость, которую он может подарить.
Чай богат на витамины (В, С, Р, D, Е, К), содержит минералы в концентрации до 5% в готовом напитке (калий, фосфор, кальций, магний, медь, натрий, железо, цинк, хром, фтор, йод), антиоксиданты катехины и бодрящий теин, превосходящий по эффекту кофеин в 4-8 раз.
Благодаря насыщенному составу регулярное употребление высококачественного чая помогает снять напряжение, стресс, усталость, взбодриться и нормализовать обмен веществ. Этот удивительно многогранный напиток имеет антисептическое и антибактериальное действие, способен выводить лишнюю жидкость, а вместе с ней и токсины. Поэтому чай с малиной, медом или лимоном при простуде обязателен.
Антиоксиданты в чае делают его своего рода напитком молодости и красоты. Систематическое употребление уменьшает количество свободных радикалов, которые могут стать причиной онкологических заболеваний.
Можно ли заваривать чай дважды
Заваривать чай дважды допустимо. Однако есть свои нюансы, о которых следует помнить. Многое изначально зависит от сорта.
Листовой чай полезные компоненты отдает постепенно — теин, антиоксиданты и прочие. Так, зеленый чай изначально предполагает многократное заваривание: всю свою пользу он раскрывает только на второй-третьей заварке.
Все-таки зеленый — чай элитный. В пакетик такой не кладут. А вот то, что кладется в чайный пакетик, как правило, это уже продукты переработки чайного листа. То, что от него остается, не то чтобы мусор, просто измельченный лист.
Чем мельче порезан чайный лист, независимо от сорта, тем быстрее питательные вещества будут уходить в воду, об этом следует помнить, заваривая пакетик с чаем. С каждой последующей заваркой их будет оставаться все меньше и меньше. Где-то после третьей процедуры от полезных веществ не останется и следа.
Самый лучший настой при использовании чая в пакетике будет как раз при первой заварке. Дальнейшая целесообразность заваривания будет зависеть от исходного качества продукта. Черный, зеленый ферментированный чай лучше заваривать один раз, а не два. Нужно помнить, что пакетированный чай может быть и неплохой, но уже мелко порезанный. Соответственно, он быстрее будет отдавать свои питательные вещества.
Чем опасно повторное заваривание чая
При повторном использовании пакетика (впрочем, как и любого другого чая) возникает еще одна сложность, из-за которой он не только не принесет пользы, но и может нанести вред. Если между первым завариванием и последующим прошло какое-то время, то пить такой чай не рекомендуется, так как на его поверхности начинает образовываться пленка из окисленных полифенолов.
Швейцарские ученые выяснили, что такая радужная пленка появляется из-за жесткой воды и у напитка, богатого эфирными маслами. Такое возможно, если в чай добавляли жидкие ароматизаторы, при этом пленка станет более выраженной по мере охлаждения напитка.
В любом случае с течением времени такой напиток становится благотворной средой для распространения бактерий и плесени, что опасно для здоровья.
Нужно помнить, что если мы заварили пакетик, а потом подержали его какое-то время на воздухе, особенно на солнце, эфирные масла будут окисляться. Поэтому если и заваривать чай дважды, стоит делать это или сразу (а не спустя какое-то время), или только в случае с листовым зеленым.
Не стоит забывать, что недобросовестные производители добавляют в сырье красители. Такой чай может многократно окрасить воду, но пользы изначально не приносит, не говоря уже о последующих завариваниях. Помните, слишком дешевый чай качественным быть не может.
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