Чем полезен овощной бульон и как вкусно его приготовить

Овощной бульон — самая популярная основа для постных супов. Но мало кто задумывается о его полезных свойствах и знает, как приготовить его по-настоящему вкусно.

Рассказали, как правильно варить овощной бульон, вместе с диетологом Еленой Доронкиной и врачом Ольгой Шараповой.

Польза и вред овощного бульона

Овощной бульон — ключевой ингредиент здорового питания. Богатый витаминами и минералами, он способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. В отличие от мясных, овощной бульон содержит меньше жиров и холестерина.

Овощные бульоны снижают риск онкологических заболеваний ЖКТ. Также блюдо помогает бороться с воспалениями, которые вызывают диабет, артрит и болезни сердца.

Благодаря высокому содержанию клетчатки овощной бульон хорошо насыщает и долго сохраняет чувство сытости. Это позволяет контролировать аппетит и уменьшить количество потребляемых калорий.

Не следует, не обдумав, полностью отказываться от животной пищи. Так как в ней содержатся необходимые для организма незаменимые аминокислоты.

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Рецепт овощного бульона

Вода — основная составляющая этого блюда. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную жидкость. Вода из-под крана не предназначена для употребления в пищу.

Ингредиенты:

вода — 2 л;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

сельдерей — 1 стебель и листья;

корень петрушки (или сельдерея) — 1 шт;

лук-порей (зеленая часть) — 1 шт;

лавровый лист — 2 шт;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец и приправы — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

Тщательно промыть всю зелень и корнеплоды, тепловая обработка не является стопроцентной гарантией избавления от всех химикатов, которыми обрабатывают овощи. Нарезать произвольно стебли сельдерея и лука-порея. Морковь нарезать мелкими кубиками. Луковицу разрезать пополам. Разогреть сухую сковороду и выложить на нее овощи, лавровый лист и перец и немного поджарить, в течение буквально пары минут. На овощах появятся подпалины, а от перца и лаврового листа пойдет аромат. Переложить овощи в кастрюлю, залить примерно двумя литрами холодной воды. Довести до кипения, убавить огонь и варить 45 минут. Из готового бульона убрать лук. Процедить бульон через сито.

Если хочется добавить бульону яркости вкуса, можно сначала измельчить овощи и немного обжарить их на масле. Затем немного запеките их в духовке (достаточно десяти минут на 180 градусах). Это усилит вкус.