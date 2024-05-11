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Овощной бульон рецепт: как приготовить овощной бульон
Питание и еда

Сегодня, 09:00

4 мин.

Чем полезен овощной бульон и как вкусно его приготовить

А. Толстых , Е. Доронкина , О. Шарапова
Овощной бульон
Фото istockphoto.com/fcafotodigital
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Овощной бульон — самая популярная основа для постных супов. Но мало кто задумывается о его полезных свойствах и знает, как приготовить его по-настоящему вкусно.

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Рассказали, как правильно варить овощной бульон, вместе с диетологом Еленой Доронкиной и врачом Ольгой Шараповой.

Польза и вред овощного бульона

Овощной бульон — ключевой ингредиент здорового питания. Богатый витаминами и минералами, он способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. В отличие от мясных, овощной бульон содержит меньше жиров и холестерина.

Это блюдо используется во всех клиниках как оптимальный источник питательных веществ. При варке овощей в бульон попадают многие микроэлементы: калий и магний, витамин А,С и Е.
Ольга Шарапова
Заслуженный врач РФ

Овощные бульоны снижают риск онкологических заболеваний ЖКТ. Также блюдо помогает бороться с воспалениями, которые вызывают диабет, артрит и болезни сердца.

Благодаря высокому содержанию клетчатки овощной бульон хорошо насыщает и долго сохраняет чувство сытости. Это позволяет контролировать аппетит и уменьшить количество потребляемых калорий.

Бульон предотвращает катаракту и идет на пользу зрению. Но важно выбирать правильные овощи. Вареная морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Именно он поддерживает здоровье глаз.
Ольга Шарапова
Заслуженный врач РФ

Не следует, не обдумав, полностью отказываться от животной пищи. Так как в ней содержатся необходимые для организма незаменимые аминокислоты.

Бульон в кастрюле
Фото istockphoto.com/beats3
Помните, что при длительном кипячении овощей часть полезных веществ теряется. Поэтому оптимальное время приготовления — до часа.
Елена Доронкина
Health-коуч и специалист по питанию

Рецепт овощного бульона

Вода — основная составляющая этого блюда. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную жидкость. Вода из-под крана не предназначена для употребления в пищу.

Ингредиенты:

  • вода — 2 л;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • сельдерей — 1 стебель и листья;
  • корень петрушки (или сельдерея) — 1 шт;
  • лук-порей (зеленая часть) — 1 шт;
  • лавровый лист — 2 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец и приправы — по вкусу.
Бульон в тарелке
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть всю зелень и корнеплоды, тепловая обработка не является стопроцентной гарантией избавления от всех химикатов, которыми обрабатывают овощи.

  2. Нарезать произвольно стебли сельдерея и лука-порея. Морковь нарезать мелкими кубиками. Луковицу разрезать пополам.

  3. Разогреть сухую сковороду и выложить на нее овощи, лавровый лист и перец и немного поджарить, в течение буквально пары минут. На овощах появятся подпалины, а от перца и лаврового листа пойдет аромат.

  4. Переложить овощи в кастрюлю, залить примерно двумя литрами холодной воды. Довести до кипения, убавить огонь и варить 45 минут.

  5. Из готового бульона убрать лук.

  6. Процедить бульон через сито.

Для сохранения максимума питательных веществ включайте в бульон разнообразные овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Например, томаты или красный перец.
Елена Доронкина
Health-коуч и специалист по питанию

Если хочется добавить бульону яркости вкуса, можно сначала измельчить овощи и немного обжарить их на масле. Затем немного запеките их в духовке (достаточно десяти минут на 180 градусах). Это усилит вкус.

Используйте этот бульон как основу для супов или соусов. Это обогатит ваш рацион полезными веществами. Помните, что здоровое питание — это не только о выборе качественных продуктов, но и о правильном способе их приготовления.
Елена Доронкина
Health-коуч и специалист по питанию
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