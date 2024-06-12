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Ученые выяснили, что куркума предотвращает болезнь Альцгеймера
Питание и еда

Сегодня, 20:05

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Ученые выяснили, что куркума предотвращает болезнь Альцгеймера

Ксения Богданова
Куркума крупным планом
Фото alexander ruiz/istockphoto.com
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Ученые из Университета Калабрии в Италии обнаружили, что куркума может ослабить симптомы нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет журнал MDPI.

Исследователи провели эксперимент с мышами, в ходе которого они давали животным капсулы, насыщенные наночастицами куркумина (вещество, входящее в состав корня куркумы). Оказалось, что куркумин снижает воспаление, активирует нейрогенез (образование новых клеток головного мозга) и препятствует накоплению неправильно свернутых белков в мозге мышей с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, наночастицы куркумина вместе с рыбьим жиром и сывороточным альбумином смягчают окислительный стресс, что предотвращает дисфункцию нейронов при болезни Паркинсона.

По словам экспертов, куркумин создает ряд сигнальных путей, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний. Это позволит в будущем использовать его для создания новых препаратов для терапии болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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