Бренд Coca-Cola хочет снова вернуться в Россию

Американский производитель The Coca-Cola Company в апреле 2024 года направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков, пишут «Ведомости».

Сообщается, что они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и др.

Напомним, что в 2022 году зарубежный производитель вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, а в октябре 2023 года его преемник, отечественный бренд «Добрый», занял второе место по доле продаж в стране.