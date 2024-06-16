Гастроэнтеролог ответила, кому нельзя пить квас

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает, что квас даже при сильном брожении может негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. По ее словам, сахар и пузырьки газа в напитке могут спровоцировать вздутие живота, что приведет к дополнительному дискомфорту.

«Причем людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта квас, как правило, не рекомендуют: углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боли в животе», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Также врач рекомендует воздержаться от напитка людям с диабетом, ожирением и аллергией. Кроме того, квас из-за возможного вздутия и болевых ощущений в животе не стоит давать детям до 3-5 лет.

«Примерно лет с 7 квас можно предлагать понемногу (не больше 50 мл), всегда отдельно от другой пищи и внимательно отслеживая реакцию организма», — порекомендовала медик.

Гастроэнтеролог советует пить квас в умеренных количествах и избегать сильно холодных напитков. По ее словам, ледяной напиток в жару создает перепад температур в организме, что увеличивает риск развития ангины и повреждает эмаль зубов.