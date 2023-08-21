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Сегодня, 15:35

Врач рассказала, как избежать отравления молочными коктейлями

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
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Молочный коктейль в руке.
Фото Freepik/freepik

Три человека отравились молочными коктейлями в Такоме, штат Вашингтон, что привело к летальному исходу. Еще трое пострадавших госпитализированы. Тяжелые отравления вызвали бактерии Listeria, которые попали в коктейли из-за плохой очистки машин для мороженого в сетевом ресторане Frugals. Об этом 20 августа сообщили на сайте издания CNN.

Если вы планируете употреблять молочные коктейли в жаркую погоду, постоянный эксперт СЭ, врач, нутрициолог Елена Богатова рекомендует убедиться в качестве продуктов. «Молочные продукты должны храниться в холодильнике. Избегайте добавления в коктейль свежих фруктов или других ингредиентов, которые быстро портятся в жару. Сам молочный коктейль после приготовления нужно выпить как можно быстрее», — заключила специалист.

Ранее, 20 июня 2022 года, мы рассказывали, какие летние напитки легко приготовить в домашних условиях.

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