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Сегодня, 16:05

Врач объяснил, зачем нужны пробиотики

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Йогурт в чашке.
Фото Freepik/jcomp

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что защититься от простуд поможет здоровая микрофлора слизистой носа. Она задерживает и уничтожает патогены, предотвращая их проникновение в организм. По словам специалиста, один из способов укрепить микрофлору — употреблять пробиотики в виде специальных препаратов или в составе продуктов, таких как йогурт или кефир. Об этом 21 августа сообщили на портале «Непросто».

Ранее, 14 июня, в беседе с СЭ Михаил Кутушов рассказал, что пробиотики оказывают благотворное воздействие и на работу щитовидной железы. «Пробиотики с брокколи подходят для нормализации гормонального фона. Особенно они хороши при эстрогенной доминантности, мастопатии и эндометриозе, климактерическом периоде и при заболеваниях щитовидной железы», — заключил эксперт.

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Польза и вред
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