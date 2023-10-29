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Сегодня, 10:55

Врач объяснила, кому противопоказана брусника

Мария Маковей
Автор
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Брусника в тарелке
Фото Istockphoto/gaus-nataliya

Брусника — одна из самых народных ягод, о которой упоминалось еще в Древней Руси. Она содержит большое количество витаминов, используется в косметологии и медицине. Однако, как любой целебный продукт, брусника имеет ряд противопоказаний, о которых «СЭ» рассказала врач общей практики Ирина Дворкина.

«Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом», — говорит эксперт.

Кроме того, чрезмерное употребление ягоды может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарея или спазмы желудка. Поэтому есть бруснику нужно в умеренном количестве.

Специалист предупреждает, что в ягоде содержатся вещества, влияющие на действие некоторых лекарственных препаратов.

«Если вы принимаете медикаменты, особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику», — подчеркнула врач.

 
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