Брусника: польза и вред для организма

Брусника также известна как толокнянка или горная клюква. Это маленькие красные ягоды, произрастающие в северных частях Европы, Северной Америки и Азии. Брусника имеет долгую историю: ее издревле использовали в традиционной народной медицине и ценили за впечатляющую питательную ценность. Рассказываем, чем еще полезна эта ягода и кому нельзя ее есть.

Калорийность и БЖУ брусники

Брусника имеет относительно низкую калорийность. В 100 г порции содержится примерно 43 ккал. Эти ягоды богаты полезными микроэлементами: витамином С, витамином К, витамином Е и пищевыми волокнами. Также в них содержатся антиоксиданты и фитохимические вещества.

В 100 г:

белков — 0,7 г;

жиров — 0,5 г;

углеводов — 8,2 г.

Польза брусники

Польза для мужчин

У мужчин сердечно-сосудистые заболевания встречаются почти в два раза чаще, чем у женщин.

Ягода также традиционно используется для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Она содержит проантоцианидины, которые предотвращают различные инфекции.

Фото istockphoto.com/brittak

Брусника также положительно сказывается на здоровье глаз.

Польза для женщин

Ягоды способствуют улучшению обмена веществ и могут помочь в контроле веса. Также благодаря своим питательным веществам брусника улучшает состояние кожи и увлажняет ее.

Брусника — ценный продукт для беременных. Ягода содержит пектиновые вещества, которые помогают выводить из организма токсичные металлы и радионуклиды.

Польза для детей

Ягоды брусники содержат клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.

Вред брусники

Аллергические реакции

Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом.

Расстройства желудочно-кишечного тракта

Чрезмерное употребление брусники может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, диарею или спазмы желудка. При включении брусники в рацион важна умеренность.

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Взаимодействие с лекарствами

Ягода содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы постоянно принимаете медикаменты (особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты), рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику.

Брусника в косметологии

В бруснике много антиоксидантов. Поэтому ягода — мощный косметический ингредиент. Известно, что экстракты брусники обладают антивозрастным действием, улучшают эластичность кожи и уменьшают появление морщин.

Ягоды также содержат витамин Е, который осветляет кожу. Брусника помогает при гиперпигментации, темных пятнах и шрамах на коже. Можно использовать ее и в качестве ухода: она придаст лицу ровный тон.

Увлажняющая маска для лица

Смешайте перетертые ягоды со столовой ложкой сметаны и таким же количеством меда. Нанесите массу на лицо на 30 минут, затем смойте теплой водой. Средство увлажнит кожу и выровняет цвет лица.

Отвар для волос из листьев брусники

Залейте сухие листья брусники кипятком и оставьте на несколько часов. Отвар используйте в качестве ополаскивателя после мытья головы шампунем. Волосы станут гораздо мягче и послушнее.

Рецепты с брусникой

Компот из брусники

Ингредиенты:

брусника — 450 г;

сахар — 200 г;

вода — 1,5 л;

зелень — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/:Olivka888

Способ приготовления:

Смешать в кастрюле бруснику, сахар и воду. Варить на среднем огне, пока ягоды не размягчатся и не пустят сок. Добавить зелень в качестве декора (по желанию).

Брусничный смузи

Ингредиенты:

брусника — 450 г;

йогурт — 200 мл;

банан — 2 шт.;

мед — 2 ст. л.;

миндальное молоко — 50 мл.

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Способ приготовления:

Смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко до получения однородной массы. При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда.

Фрикадельки в соусе из брусники

Ингредиенты:

говяжий фарш — 500 г;

панировочные сухари — 1/2 стакана;

чесночный порошок — 1 ч. л.;

яйцо куриное — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу;

брусника — 600 г;

сахар — 300 г;

соевый соус — 1/4 стакана;

уксус — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

гарнир — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/SMarina

Способ приготовления:

В миске смешать говяжий фарш, панировочные сухари, яйцо, мелко нарезанный лук, чайную ложку чесночного порошка, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать фрикадельки. В сковороде обжарить фрикадельки, пока они не подрумянятся и не станут полностью готовыми. Сделать брусничный джем. Для этого нужно пробить ягоды блендером, положить массу в кастрюлю, добавить 300 г сахара и 100 г воды. Довести до кипения на медленном огне. В отдельной кастрюле смешать брусничный джем, соевый соус, две столовые ложки яблочного уксуса и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Варить на среднем огне до загустения. Вылить брусничную глазурь на приготовленные фрикадельки, помешивая, чтобы она равномерно покрыла блюдо. Подавать фрикадельки можно в качестве закуски или в качестве основного блюда с рисом, картофелем или другим гарниром.

Как выбрать бруснику

Выбирая бруснику, обратите внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть твердыми и ярко-красными без признаков плесени и повреждений. Лучше всего покупать бруснику свежей в сезон. Если такой возможности нет, можно остановить свой выбор на замороженной.

Как хранить бруснику

Свежие ягоды можно хранить в холодильнике в закрытой посуде до недели. Замороженную бруснику можно держать в морозильной камере несколько месяцев.