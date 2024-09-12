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Брусника: польза и вред для организма человека — калорийность и как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 07:00

7 мин.

Брусника: польза и вред для организма

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Брусника в ложке
Фото www.istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova
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Брусника также известна как толокнянка или горная клюква. Это маленькие красные ягоды, произрастающие в северных частях Европы, Северной Америки и Азии. Брусника имеет долгую историю: ее издревле использовали в традиционной народной медицине и ценили за впечатляющую питательную ценность. Рассказываем, чем еще полезна эта ягода и кому нельзя ее есть.

Калорийность и БЖУ брусники

Брусника имеет относительно низкую калорийность. В 100 г порции содержится примерно 43 ккал. Эти ягоды богаты полезными микроэлементами: витамином С, витамином К, витамином Е и пищевыми волокнами. Также в них содержатся антиоксиданты и фитохимические вещества.

В 100 г:

  • белков — 0,7 г;

  • жиров — 0,5 г;

  • углеводов — 8,2 г.

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Польза брусники

Польза для мужчин

У мужчин сердечно-сосудистые заболевания встречаются почти в два раза чаще, чем у женщин.

Брусника помогает поддерживать здоровье сердца.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Ягода также традиционно используется для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Она содержит проантоцианидины, которые предотвращают различные инфекции.

Брусника
Фото istockphoto.com/brittak

Брусника также положительно сказывается на здоровье глаз.

Антиоксиданты, содержащиеся в ягоде, способствуют улучшению здоровья глаз и защите от некоторых заболеваний.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Польза для женщин

Ягоды способствуют улучшению обмена веществ и могут помочь в контроле веса. Также благодаря своим питательным веществам брусника улучшает состояние кожи и увлажняет ее.

Антиоксиданты в бруснике помогают уменьшить воспалительные процессы в организме.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Брусника — ценный продукт для беременных. Ягода содержит пектиновые вещества, которые помогают выводить из организма токсичные металлы и радионуклиды.

Польза для детей

Перед введением брусники в рацион ребенка стоит проконсультироваться с педиатром и убедиться, что у малыша нет аллергии на эту ягоду.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Ягоды брусники содержат клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.

Брусника богата витамином C и антиоксидантами, что помогает защитить детский организм от инфекций и простуд.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Вред брусники

Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом.

Чрезмерное употребление брусники может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, диарею или спазмы желудка. При включении брусники в рацион важна умеренность.

Брусника в тарелке
Фото istockphoto.com/gaus-nataliya

Ягода содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы постоянно принимаете медикаменты (особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты), рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику.

Брусника в косметологии

В бруснике много антиоксидантов. Поэтому ягода — мощный косметический ингредиент. Известно, что экстракты брусники обладают антивозрастным действием, улучшают эластичность кожи и уменьшают появление морщин.

Ягоды также содержат витамин Е, который осветляет кожу. Брусника помогает при гиперпигментации, темных пятнах и шрамах на коже. Можно использовать ее и в качестве ухода: она придаст лицу ровный тон.

Смешайте перетертые ягоды со столовой ложкой сметаны и таким же количеством меда. Нанесите массу на лицо на 30 минут, затем смойте теплой водой. Средство увлажнит кожу и выровняет цвет лица.

Залейте сухие листья брусники кипятком и оставьте на несколько часов. Отвар используйте в качестве ополаскивателя после мытья головы шампунем. Волосы станут гораздо мягче и послушнее.

Рецепты с брусникой

Компот из брусники

Ингредиенты:

  • брусника — 450 г;

  • сахар — 200 г;

  • вода — 1,5 л;

  • зелень — по вкусу.

Компот из брусники
Фото www.istockphoto.com/:Olivka888

Способ приготовления:

  1. Смешать в кастрюле бруснику, сахар и воду.

  2. Варить на среднем огне, пока ягоды не размягчатся и не пустят сок.

  3. Добавить зелень в качестве декора (по желанию).

Брусничный смузи

Ингредиенты:

  • брусника — 450 г;

  • йогурт — 200 мл;

  • банан — 2 шт.;

  • мед — 2 ст. л.;

  • миндальное молоко — 50 мл.

Смузи из брусники
Фото www.istockphoto.com/intek1

Способ приготовления:

  1. Смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко до получения однородной массы.

  2. При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда.

Фрикадельки в соусе из брусники

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 500 г;

  • панировочные сухари — 1/2 стакана;

  • чесночный порошок — 1 ч. л.;

  • яйцо куриное — 1 шт.;

  • соль и перец — по вкусу;

  • брусника — 600 г;

  • сахар — 300 г;

  • соевый соус — 1/4 стакана;

  • уксус — 2 ст. л.;

  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

  • гарнир — по вкусу.

Брусничный соус с фрикадельками
Фото www.istockphoto.com/SMarina

Способ приготовления:

  1. В миске смешать говяжий фарш, панировочные сухари, яйцо, мелко нарезанный лук, чайную ложку чесночного порошка, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать фрикадельки.

  2. В сковороде обжарить фрикадельки, пока они не подрумянятся и не станут полностью готовыми.

  3. Сделать брусничный джем. Для этого нужно пробить ягоды блендером, положить массу в кастрюлю, добавить 300 г сахара и 100 г воды. Довести до кипения на медленном огне.

  4. В отдельной кастрюле смешать брусничный джем, соевый соус, две столовые ложки яблочного уксуса и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Варить на среднем огне до загустения.

  5. Вылить брусничную глазурь на приготовленные фрикадельки, помешивая, чтобы она равномерно покрыла блюдо.

  6. Подавать фрикадельки можно в качестве закуски или в качестве основного блюда с рисом, картофелем или другим гарниром.

Как выбрать бруснику

Выбирая бруснику, обратите внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть твердыми и ярко-красными без признаков плесени и повреждений. Лучше всего покупать бруснику свежей в сезон. Если такой возможности нет, можно остановить свой выбор на замороженной.

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Как хранить бруснику

Свежие ягоды можно хранить в холодильнике в закрытой посуде до недели. Замороженную бруснику можно держать в морозильной камере несколько месяцев.

Популярные вопросы
Можно ли есть бруснику сырой?
Бруснику можно есть сырой, но ее терпкий и слегка горьковатый вкус оценят не все. Некоторые предпочитают употреблять ее в вареном виде. Однако если вам нравится такой вкус, не бойтесь добавлять свежую бруснику в рацион.
Сколько раз в день можно пить брусничный чай?
Брусничный чай можно пить несколько раз в день, как и другие травяные чаи. Однако стоит проконсультироваться с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации.
Полезны ли листья брусники?
Листья брусники, как и ягоды, очень полезны. Отвары и настои из них оказывают антибактериальное, обезболивающее и отхаркивающее действие, улучшают обмен веществ, стимулируют работу почек и печени, снижают уровень сахара и холестерина в крови.
Чем полезна замороженная брусника?
Она обладает жаропонижающим действием, помогает бороться с воспалениями, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает образование тромбов. Чай или настой из брусники — отличное средство для облегчения симптомов простуды.
Сколько брусники можно есть в день?
Рекомендуемая порция брусники для взрослого человека составляет около 100-150 г в день. Для детей дозировка меньше и варьируется в зависимости от возраста и состояния здоровья. Обычно рекомендуют 30-50 г брусники в день.
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