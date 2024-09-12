Брусника: польза и вред для организма
Брусника также известна как толокнянка или горная клюква. Это маленькие красные ягоды, произрастающие в северных частях Европы, Северной Америки и Азии. Брусника имеет долгую историю: ее издревле использовали в традиционной народной медицине и ценили за впечатляющую питательную ценность. Рассказываем, чем еще полезна эта ягода и кому нельзя ее есть.
Калорийность и БЖУ брусники
Брусника имеет относительно низкую калорийность. В 100 г порции содержится примерно 43 ккал. Эти ягоды богаты полезными микроэлементами: витамином С, витамином К, витамином Е и пищевыми волокнами. Также в них содержатся антиоксиданты и фитохимические вещества.
В 100 г:
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белков — 0,7 г;
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жиров — 0,5 г;
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углеводов — 8,2 г.
Польза брусники
Польза для мужчин
У мужчин сердечно-сосудистые заболевания встречаются почти в два раза чаще, чем у женщин.
Брусника помогает поддерживать здоровье сердца.
Ягода также традиционно используется для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Она содержит проантоцианидины, которые предотвращают различные инфекции.
Брусника также положительно сказывается на здоровье глаз.
Антиоксиданты, содержащиеся в ягоде, способствуют улучшению здоровья глаз и защите от некоторых заболеваний.
Польза для женщин
Ягоды способствуют улучшению обмена веществ и могут помочь в контроле веса. Также благодаря своим питательным веществам брусника улучшает состояние кожи и увлажняет ее.
Антиоксиданты в бруснике помогают уменьшить воспалительные процессы в организме.
Брусника — ценный продукт для беременных. Ягода содержит пектиновые вещества, которые помогают выводить из организма токсичные металлы и радионуклиды.
Польза для детей
Перед введением брусники в рацион ребенка стоит проконсультироваться с педиатром и убедиться, что у малыша нет аллергии на эту ягоду.
Ягоды брусники содержат клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.
Брусника богата витамином C и антиоксидантами, что помогает защитить детский организм от инфекций и простуд.
Вред брусники
Аллергические реакции
Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом.
Расстройства желудочно-кишечного тракта
Чрезмерное употребление брусники может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, диарею или спазмы желудка. При включении брусники в рацион важна умеренность.
Взаимодействие с лекарствами
Ягода содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы постоянно принимаете медикаменты (особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты), рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику.
Брусника в косметологии
В бруснике много антиоксидантов. Поэтому ягода — мощный косметический ингредиент. Известно, что экстракты брусники обладают антивозрастным действием, улучшают эластичность кожи и уменьшают появление морщин.
Ягоды также содержат витамин Е, который осветляет кожу. Брусника помогает при гиперпигментации, темных пятнах и шрамах на коже. Можно использовать ее и в качестве ухода: она придаст лицу ровный тон.
Увлажняющая маска для лица
Смешайте перетертые ягоды со столовой ложкой сметаны и таким же количеством меда. Нанесите массу на лицо на 30 минут, затем смойте теплой водой. Средство увлажнит кожу и выровняет цвет лица.
Отвар для волос из листьев брусники
Залейте сухие листья брусники кипятком и оставьте на несколько часов. Отвар используйте в качестве ополаскивателя после мытья головы шампунем. Волосы станут гораздо мягче и послушнее.
Рецепты с брусникой
Компот из брусники
Ингредиенты:
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брусника — 450 г;
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сахар — 200 г;
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вода — 1,5 л;
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зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
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Смешать в кастрюле бруснику, сахар и воду.
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Варить на среднем огне, пока ягоды не размягчатся и не пустят сок.
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Добавить зелень в качестве декора (по желанию).
Брусничный смузи
Ингредиенты:
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брусника — 450 г;
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йогурт — 200 мл;
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банан — 2 шт.;
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мед — 2 ст. л.;
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миндальное молоко — 50 мл.
Способ приготовления:
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Смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко до получения однородной массы.
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При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда.
Фрикадельки в соусе из брусники
Ингредиенты:
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говяжий фарш — 500 г;
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панировочные сухари — 1/2 стакана;
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чесночный порошок — 1 ч. л.;
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яйцо куриное — 1 шт.;
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соль и перец — по вкусу;
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брусника — 600 г;
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сахар — 300 г;
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соевый соус — 1/4 стакана;
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уксус — 2 ст. л.;
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кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
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гарнир — по вкусу.
Способ приготовления:
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В миске смешать говяжий фарш, панировочные сухари, яйцо, мелко нарезанный лук, чайную ложку чесночного порошка, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать фрикадельки.
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В сковороде обжарить фрикадельки, пока они не подрумянятся и не станут полностью готовыми.
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Сделать брусничный джем. Для этого нужно пробить ягоды блендером, положить массу в кастрюлю, добавить 300 г сахара и 100 г воды. Довести до кипения на медленном огне.
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В отдельной кастрюле смешать брусничный джем, соевый соус, две столовые ложки яблочного уксуса и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Варить на среднем огне до загустения.
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Вылить брусничную глазурь на приготовленные фрикадельки, помешивая, чтобы она равномерно покрыла блюдо.
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Подавать фрикадельки можно в качестве закуски или в качестве основного блюда с рисом, картофелем или другим гарниром.
Как выбрать бруснику
Выбирая бруснику, обратите внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть твердыми и ярко-красными без признаков плесени и повреждений. Лучше всего покупать бруснику свежей в сезон. Если такой возможности нет, можно остановить свой выбор на замороженной.
Как хранить бруснику
Свежие ягоды можно хранить в холодильнике в закрытой посуде до недели. Замороженную бруснику можно держать в морозильной камере несколько месяцев.