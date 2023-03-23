Диетолог назвала продукт, больше чем наполовину состоящий из полезных жиров

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что печень трески почти на 66% состоит из полезных жиров. В ее состав входят омега-3 и омега-6, а также жирорастворимые витамины А, D и Е. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

По словам эксперта, печень трески можно считать аналогом рыбьего жира, хорошо знакомого старшему поколению россиян. «Еще 50 лет назад его давали детям в садах и школах для укрепления здоровья. Но мало кто из малышей любит добавку «для здоровья» из-за ее неприятного вкуса. Современным детям в этом плане повезло — печень трески вкусная и пахнет хорошо», — заявила Марина Сорокина.

Как пишет издание, 100 г печени трески способно обеспечить четыре с половиной суточных нормы витамина А, необходимого для активного роста и восстановления тканей, половину дневной потребности витамина Е, отвечающего за здоровье и красоту кожи, ногтей и волос, а также 20% витамина D, поддерживающего крепость костей и зубов, укрепляющего иммунитет, обеспечивающего регенерацию. Такого состава не имеет даже сама рыба треска, в отличие от ее печени.

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