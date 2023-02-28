Кому и какую рыбу нельзя есть? Отвечает нутрициолог

Нужно обращать внимание даже на ее размер.

В рыбе содержится большое количество необходимых для организма веществ. Например, белок, минералы и полезные жиры. Кроме того, она легко усваивается. Но несмотря на все полезные свойства, некоторым людям рыба противопоказана, а определенными ее видами лучше не злоупотреблять никому.

Какую рыбу стоит исключить из рациона, разбираемся вместе с нутрициологом Маргаритой Красновой.

Крупная рыба

Беременным, кормящим женщинам, а также тем, кто только планирует беременность, не следует употреблять крупные сорта рыб, которые накапливают в себе тяжелые металлы. Тунец, например, может содержать некоторое количество ртути.

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Если у беременной женщины есть проблемы с выводом токсинов, при употреблении такой рыбы ртуть будет накапливаться в организме и может пересекать плацентарный барьер между матерью и плодом, что, в свою очередь, увеличивает риск появления аутизма у ребенка.

Детям и подросткам также не рекомендуется есть крупные сорта рыб. Детский организм достаточно слаб, поэтому может не справиться с выводом тяжелых металлов. Накопление ртути у детей может вызвать нарушение в работе центральной нервной системы и привести к аутоиммунным заболеваниям (состояния, при которых иммунная система человека «атакует» здоровые ткани) и нейродегенеративным заболеваниям (болезни нервной системы, при которых отмирают нейроны мозга).

Жирная рыба

Жирные сорта рыб, например, сельдь, опасно есть при болезни желчного пузыря, а также при проблемах в работе поджелудочной железы. Высокий процент жирности повышает нагрузку на эти органы, что может привести к нарушениям их работы.

Сырая рыба

Не до конца приготовленную рыбу не стоит есть детям, беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, так как паразиты погибают только при полной термообработке.

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Фермерская рыба

Рыбу, выращенную на фермах, тоже не рекомендуется употреблять, так как она богата омега-6.

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