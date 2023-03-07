Нутрициолог рассказала, на что следует сделать акцент в рационе мужчины

Нутрициолог Юлия Ходос рассказала «СЭ», на что следует сделать упор в питании мужчинам. «Ключевой элемент мужского метаболизма и здоровья в целом — тестостерон. Этот гормон регулирует метаболизм, холестерин, последствия возникающего стресса и устойчивость к нему», — пояснила эксперт. Также тестостерон влияет на выработку половых гормонов и либидо, мышечную массу и появление висцерального жира.

Для полноценного синтеза гормона, по словам Юлии Ходос, необходим холестерин. «Опасен как его избыток, так и недостаток. Поэтому важно соблюдать баланс животных жиров, качественного белка и сложных углеводов», — подчеркнула нутрициолог. Обязательны в мужском рационе омега-3 и омега-6, а также продукты, богатые микроэлементами, витаминами и клетчаткой, чтобы поддерживать уровень необходимого холестерина, но не превышать его.

Как приготовить простой и сытный мужской завтрак, читайте в полной версии материала в «СЭ».