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Сегодня, 21:45

Нутрициолог объяснила, почему мед не намного полезнее сахара

Ольга Стрельникова
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Мед.
Фото Freepik/freepik

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ», что мед состоит из фруктозы, глюкозы и некоторого количества сахарозы, которые относятся к «рафинированному сахару», и содержит их наравне с тростниковым сиропом, а также белым и тростниковым сахаром. «Высокое их потребление увеличивает риск различных заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени, сахарный диабет II типа и заболевания сердечно-сосудистой системы», — предупредила специалист. При этом мед богат флавоноидами, фенольными и органическими кислотами. «На этом все отличия заканчиваются, и мед можно назвать «пустым» продуктом, почти полностью представляющим углевод», — заявила Алена Денисова. Получить значимую пользу при умеренном употреблении, по словам нутрициолога, из меда не получится, тогда как большое его количество способно навредить.

Сколько можно есть меда, и кому его употреблять нельзя, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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