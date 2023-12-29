Нутрициолог рассказала, как не навредить желудку в новогодние праздники

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, как сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта в новогодние праздники.

По ее словам, не нужно «бросаться во все тяжкие». Важно следовать золотому правилу 80/20, где 80% рациона полезная и здоровая пища, 20% — все, что душе угодно.

«Не забывайте про питьевой режим во время праздников, особенно первого января. Ваш организм как никогда будет нуждаться в чистой воде. Можете пить не только негазированную воду, но и травяные чаи. Они способствуют скорейшему выведению шлаков и токсинов из организма», — добавила эксперт.

Также нутрициолог советует следить за размером порции. Идеальным будет правило «здоровой тарелки», где 50% — это овощи, остальное — равное соотношение белка и сложных углеводов.

«Во время праздничного застолья выбирайте салаты, заправленные оливковым или растительным маслом. Отличным решением станет запеченная рыба и овощи», — объяснила Стасюк.

Кроме того, эксперт добавила, что во время новогодних застолий важно не сидеть на месте, а больше двигаться. Выходить на прогулки, играть с детьми и просто танцевать.