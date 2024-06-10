Кардиолог развеял популярный миф о мороженом в жару

Кардиолог Дмитрий Орловский считает, что мороженое в жаркую погоду не охлаждает организм, а наоборот, разогревает его. Связано это с тем, что лакомство стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.

«Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется», — заявил медик в беседе с NEWS.ru.

Также эксперт добавил, что аналогичное действие на организм оказывает сладкая газировка.