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Кардиолог развеял популярный миф о мороженом в жару
Питание и еда

Сегодня, 19:00

1 мин.

Кардиолог развеял популярный миф о мороженом в жару

Мария Маковей
Автор
Девушка ест мороженое на пляже
Фото chabybucko/istockphoto.com
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Кардиолог Дмитрий Орловский считает, что мороженое в жаркую погоду не охлаждает организм, а наоборот, разогревает его. Связано это с тем, что лакомство стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий.

«Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется», — заявил медик в беседе с NEWS.ru.

Также эксперт добавил, что аналогичное действие на организм оказывает сладкая газировка.

Уличное мороженое. Мороженое: польза и вред для организма
Польза и вред
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