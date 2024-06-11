Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть черешню

Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что людям с мочекаменными болезнями следует быть осторожными с черешней, так как в ней содержатся оксалаты. Именно они увеличивают риск образования камней в почках.

Также следует отказаться от продукта людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что черешня содержит вещества, которые вызывают раздражение слизистых оболочек желудка и двенадцатиперстной кишки. Убрать из рациона фрукт следует и тем, кто страдает гастритом, энтеритом и язвенной болезнью.

Противопоказан продукт беременным и кормящим мамам, так как черешня может спровоцировать вздутие и привести к аллергии у новорожденного.

«Людям с заболеваниями тонкого и толстого кишечника нельзя есть черешню. Мякоть ягоды содержит сорбит, который может негативно сказаться на работе ЖКТ», — добавила эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, нутрициолог рекомендует людям с сахарным диабетом второго типа перед употреблением продукта проконсультироваться с лечащим врачом. А людям с аллергией на черешню и других представителей семейства Розовые и вовсе отказаться от фрукта.