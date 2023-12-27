Как избавиться от новогодней депрессии: советы психолога

Хандра перед новогодними праздниками — частое явление. По разным данным, с ней сталкивается до 20% людей, а среди тех, кто имеет психические расстройства, — больше 50%.

В предновогодние дни многие испытывают апатию, раздражительность, усталость, сталкиваются с бессонницей. Причин тому множество — от напряженного графика, бесконечных бытовых и рабочих задач до развития серьезного психологического расстройства.

Откуда берется новогодняя хандра и как с ней бороться, расскажем вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной.

Почему появляется новогодняя хандра

Погодные изменения

Недостаток солнца, сокращение светового дня, ухудшение погоды, резкая смена температуры — все это влияет на выработку витамина D, который необходим для нормального функционирования гормонального фона человека. Недостаток полезного микроэлемента приводит к общему ухудшению самочувствия: быстрой утомляемости, подавленному настроению, апатии, головным болям.

Чрезмерная нагрузка на работе и дома

Конец года всегда характеризуется повышенной суетой. На работе все спешат закрыть годовые отчеты в надежде получить премию, руководство дает с каждым днем все больше и больше поручений. А еще нужно купить подарки, спланировать праздник, украсить квартиру, нарядить елку, закупить продукты, приготовить вкусные блюда, устроить новогодний сюрприз детям.

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Вся эта суматоха заставляет нервничать, быть в постоянном напряжении, что приводит к истощению, упадку сил и ухудшению настроения.

Увеличенные расходы

Расстраивают и возросшие расходы. Если человек имел финансовые проблемы до этого, то он рискует начать год с пустыми карманами, что не может не волновать.

Подведение итогов года

Повлиять на настроение человека может и подведение итогов уходящего года. Он понимает, что не выполнил важные задачи, а значит, потерпел неудачу. Например, девушка хотела похудеть на 15 кг, но в конце декабря встала на весы и поняла, что скинула всего лишь 5 кг. На месте остались ненавистные бока, живот, а впереди еще новогоднее застолье. Итог — испорченное настроение, недовольство собой, комплексы, срывы за новогодним столом, слезы и желание побыть одной.

Завышенные ожидания от праздника

У новогодней хандры есть еще одна причина — завышенные ожидания от праздника. Многие верят, что в новогоднюю ночь случится чудо: прилетит Дед Мороз в санях на тройке белых коней и решит все проблемы, одарит подарками и исполнит желания. Но это не так.

Одиночество

В новогодние праздники особенно остро ощущается чувство одиночества. По телевизору показывают счастливые семьи в одинаковых пижамах, которые весело встречают Новый год, дарят друг другу не только подарки, но тепло, заботу и внимание.

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Человек сравнивает себя с этой картинкой и все больше впадает в депрессию из-за чувства одиночества и собственной ненужности.

Как бороться с новогодней хандрой: советы психолога

Совет № 1 — Создайте себе новогоднее настроение

Перед Новым годом особенно важно создать себе праздничное настроение. Для этого купите елку и игрушки, о которых давно мечтали. Повесьте самую лучшую гирлянду и включайте ее каждый день.

Наденьте новогоднюю пижаму, носки и заварите чашечку ароматного какао с маршмеллоу или то, что вы любите. Не забывайте про любимые новогодние сериалы, фильмы и музыку.

Совет № 2 — Больше общайтесь с друзьями и близкими

Многие закрываются дома и проводят вечера за просмотром сериалов, но это неправильно. Залог хорошего новогоднего настроения — комфортное эмоциональное состояние.

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Поэтому нужно больше проводить времени с родными и друзьями, посещать интересные мероприятия, ходить в рестораны, на массовые гулянья, корпоративы, на каток, в театр. Новые положительные эмоции и впечатления точно поднимут настроение и повысят уровень гормона счастья.

Совет № 3 — Не питайте призрачных надежд

Не ждите от праздника невозможного. Он не изменит вашу жизнь, а новогоднее чудо, скорее всего, так и не произойдет. Дед Мороз не избавит вас от долгов и не подарит машину, все только в ваших руках.

Совет № 4 — Придумайте собственную новогоднюю традицию

Придумайте собственный символ Нового года. Это может быть какое-нибудь действие или предмет: поход с друзьями в баню, в лес, семейная готовка имбирных пряников, обмен новогодними подарками.

Совет № 5 — Больше двигайтесь

Известно, что физическая активность вызывает у человека эйфорию и снижает уровень тревожности, также положительно влияет на сон.

Фото finwal/istockphoto.com

Не сидите дома, выходите на прогулку после рабочего дня, танцуйте под любимые песни или займитесь фитнесом.

Не забывайте следить за питанием, а также откажитесь от алкоголя, он только усугубит ситуацию. Если вы не можете самостоятельно справиться с новогодней депрессией, обратитесь к психологу. Он точно поможет решить проблему.