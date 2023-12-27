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Новогодняя депрессия: причины, как избавиться, рекомендации психолога
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

6 мин.

Как избавиться от новогодней депрессии: советы психолога

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Грустная женщина сидит на диване.
Фото svetikd/istockphoto.com
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Хандра перед новогодними праздниками — частое явление. По разным данным, с ней сталкивается до 20% людей, а среди тех, кто имеет психические расстройства, — больше 50%.

В предновогодние дни многие испытывают апатию, раздражительность, усталость, сталкиваются с бессонницей. Причин тому множество — от напряженного графика, бесконечных бытовых и рабочих задач до развития серьезного психологического расстройства.

Откуда берется новогодняя хандра и как с ней бороться, расскажем вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной.

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Почему появляется новогодняя хандра

Погодные изменения

Недостаток солнца, сокращение светового дня, ухудшение погоды, резкая смена температуры — все это влияет на выработку витамина D, который необходим для нормального функционирования гормонального фона человека. Недостаток полезного микроэлемента приводит к общему ухудшению самочувствия: быстрой утомляемости, подавленному настроению, апатии, головным болям.

Чрезмерная нагрузка на работе и дома

Конец года всегда характеризуется повышенной суетой. На работе все спешат закрыть годовые отчеты в надежде получить премию, руководство дает с каждым днем все больше и больше поручений. А еще нужно купить подарки, спланировать праздник, украсить квартиру, нарядить елку, закупить продукты, приготовить вкусные блюда, устроить новогодний сюрприз детям.

Женщина загружена задачами на работе
Фото izusek/istockphoto.com

Вся эта суматоха заставляет нервничать, быть в постоянном напряжении, что приводит к истощению, упадку сил и ухудшению настроения.

Увеличенные расходы

Расстраивают и возросшие расходы. Если человек имел финансовые проблемы до этого, то он рискует начать год с пустыми карманами, что не может не волновать.

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Подведение итогов года

Повлиять на настроение человека может и подведение итогов уходящего года. Он понимает, что не выполнил важные задачи, а значит, потерпел неудачу. Например, девушка хотела похудеть на 15 кг, но в конце декабря встала на весы и поняла, что скинула всего лишь 5 кг. На месте остались ненавистные бока, живот, а впереди еще новогоднее застолье. Итог — испорченное настроение, недовольство собой, комплексы, срывы за новогодним столом, слезы и желание побыть одной.

Завышенные ожидания от праздника

У новогодней хандры есть еще одна причина — завышенные ожидания от праздника. Многие верят, что в новогоднюю ночь случится чудо: прилетит Дед Мороз в санях на тройке белых коней и решит все проблемы, одарит подарками и исполнит желания. Но это не так.

Такая инфантильная позиция человека легко может привести не только к субдепрессивному расстройству, но и к настоящей новогодней депрессии. Ведь чуда не произойдет.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Одиночество

В новогодние праздники особенно остро ощущается чувство одиночества. По телевизору показывают счастливые семьи в одинаковых пижамах, которые весело встречают Новый год, дарят друг другу не только подарки, но тепло, заботу и внимание.

Девушка в новогодней шапке сидит спиной
Фото FTiare/istockphoto.com

Человек сравнивает себя с этой картинкой и все больше впадает в депрессию из-за чувства одиночества и собственной ненужности.

Как бороться с новогодней хандрой: советы психолога

Если праздники давно закончились, а апатия, тоска, подавленное настроение и усталость не уходят, не нужно ждать самоизлечения. Следует обратиться к специалисту.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Совет № 1 — Создайте себе новогоднее настроение

Перед Новым годом особенно важно создать себе праздничное настроение. Для этого купите елку и игрушки, о которых давно мечтали. Повесьте самую лучшую гирлянду и включайте ее каждый день.

Наденьте новогоднюю пижаму, носки и заварите чашечку ароматного какао с маршмеллоу или то, что вы любите. Не забывайте про любимые новогодние сериалы, фильмы и музыку.

Окружающая обстановка оказывает сильнейшее влияние на настроение человека. Поэтому очень важно окружить себя мелочами, которые могут вас порадовать и зарядить позитивом.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Совет № 2 — Больше общайтесь с друзьями и близкими

Многие закрываются дома и проводят вечера за просмотром сериалов, но это неправильно. Залог хорошего новогоднего настроения — комфортное эмоциональное состояние.

Семья танцует новогодний хоровод
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com

Поэтому нужно больше проводить времени с родными и друзьями, посещать интересные мероприятия, ходить в рестораны, на массовые гулянья, корпоративы, на каток, в театр. Новые положительные эмоции и впечатления точно поднимут настроение и повысят уровень гормона счастья.

Пригласите друзей в гости на вкусный яблочный пирог, дегустацию своего нового блюда или чашечку глинтвейна с корицей, поговорите с ними о наболевшем, сокровенном, поделитесь мечтами. В такой душевной обстановке расслабляешься, вряд ли захочется грустить.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Совет № 3 — Не питайте призрачных надежд

Не ждите от праздника невозможного. Он не изменит вашу жизнь, а новогоднее чудо, скорее всего, так и не произойдет. Дед Мороз не избавит вас от долгов и не подарит машину, все только в ваших руках.

Будьте готовы к тому, что новогодние празднования могут пойти не по плану. Например, может сорваться долгожданная встреча или поездка. Не стоит сильно расстраиваться, всегда можно найти другой способ провести время.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Совет № 4 — Придумайте собственную новогоднюю традицию

Придумайте собственный символ Нового года. Это может быть какое-нибудь действие или предмет: поход с друзьями в баню, в лес, семейная готовка имбирных пряников, обмен новогодними подарками.

Во время совместного времяпрепровождения с друзьями и близкими вы создаете новые положительные воспоминания и испытываете позитивные эмоции. Все это благоприятно скажется на вашем эмоциональном состоянии.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Совет № 5 — Больше двигайтесь

Известно, что физическая активность вызывает у человека эйфорию и снижает уровень тревожности, также положительно влияет на сон.

Девушка с кофе на фоне фонарей
Фото finwal/istockphoto.com

Не сидите дома, выходите на прогулку после рабочего дня, танцуйте под любимые песни или займитесь фитнесом.

Главное, взять под контроль грусть и хандру. Не ждите, что вам помогут, действуйте! Ваше новогоднее настроение в ваших руках.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Не забывайте следить за питанием, а также откажитесь от алкоголя, он только усугубит ситуацию. Если вы не можете самостоятельно справиться с новогодней депрессией, обратитесь к психологу. Он точно поможет решить проблему.

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