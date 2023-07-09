Мед — польза и вред. Мнение нутрициолога
Мед — излюбленное лакомство многих. Он дает организму много энергии и укрепляет иммунитет. Какими еще полезными свойствами обладает продукт, какой вред он может принести и можно ли с его помощью похудеть, рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.
Какие виды меда существуют
В мире известно более 300 видов меда. Все они различаются по вкусу, аромату и полезным компонентам. К самым популярным относятся:
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Гречишный мед. Цвет лакомства может варьироваться от насыщенного желтого до темно-коричневого. Продукт богат аминокислотами и микроэлементами. Его рекомендуют употреблять для лечения простуды, авитаминоза, заболеваний кожи и гипертонии.
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Эспарцетовый мед. Он светло-желтого цвета, обладает умеренной сладостью. В его состав входят каротин, разные минералы и витамины. Лакомство улучшает кровообращение, укрепляет сердце и повышает гемоглобин.
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Акациевый мед. Его текучесть сохраняется в течение двух лет из-за низкого содержания сахарозы и большого количества фруктозы. Этот мед помогает при бессоннице и неврологических нарушениях.
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Вересковый мед. Этот сорт почти не густеет, обладает высокой тягучестью. Мед обладает терпким вкусом с легкой горчинкой. Его используют при лечении сосудистых заболеваний и расстройств нервной системы.
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Каштановый мед. На вкус он немного терпкий и пряный. Мед имеет бактерицидные и противовоспалительные свойства.
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Липовый мед. Он светлый и душистый. Рекомендуется при лечении ангины, бронхита, болезней желудочно-кишечного тракта.
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Подсолнечный мед. Обладает мягким, умеренно сладким вкусом. Отличается высоким содержанием аминокислот.
Полезные свойства меда
У меда богатый витаминно-минеральный состав: витамины А и С, некоторые вещества из группы В, кальций, медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий, натрий, цинк, никель, олово, бор, кремний.
Мед издавна известен своими целебными свойствами:
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обладает противовирусным действием;
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снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
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является мощным противомикробным средством;
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оказывает антидепрессивное и успокаивающее действие;
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облегчает кашель;
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является быстрым источником энергии.
Однако заменять медом лекарства в случае серьезных заболеваний не стоит.
Польза меда для мужчин
Мед является лидером по содержанию бора. Этот минерал влияет на уровень свободного тестостерона у мужчин, чем обеспечивает здоровую эректильную функцию.
Польза меда для женщин
Благодаря большому количеству витамина А мед полезен женщинам для здоровья кожи, волос и костей. Кроме того, ретинол необходим для полноценной лактации и восстановления эпителия. Помимо этого, он является одним из важных элементов в профилактики эрозии шейки матки. Гречишный мед, богатый железом, предотвращает анемию и снимает усталость. Также он полезен в период менопаузы и при климаксе.
Польза меда для детей
Этот продукт ценится за противовоспалительные, противогрибковые и антибактериальные свойства, поэтому часто используется в комплексных мерах для борьбы с вирусами и простудными заболеваниями и для укрепления естественного иммунитета.
Вред меда для человека
Несмотря на то, что мед имеет большое количество полезных свойств, им не стоит злоупотреблять. Это высококалорийный продукт и мощный аллерген.
Кому нельзя мед
Продукт не рекомендован к употреблению лицам, страдающим сахарным диабетом I и II типов, так как способен повлиять на повышение уровня глюкозы в крови. Детям до года нельзя давать мед, потому что он может содержать бактерии, вызывающие интоксикацию. Кроме этого, он противопоказан при аллергии и бронхиальной астме. С осторожностью лакомиться продуктом нужно и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Из-за высокой калорийности мед также нужно ограничить людям с ожирением.
Может ли мед навредить
Мед вряд ли нанесет сильный вред организму, даже если вы съели больше положенного. Хотя переедание тяжело скажется на почках и поджелудочной железе из-за высокого содержания быстрых углеводов в продукте. Однако бывают исключения, например, индивидуальная непереносимость.
Мед при похудении
Несмотря на то что мед очень калорийный, если придерживаться сбалансированного рациона, в день можно съедать одну чайную ложку.
Калорийность меда
Пищевая ценность продукта составляет примерно 330 ккал на 100 граммов.
Чем мед отличается от сахара
В составе лакомства больше фруктозы, чем глюкозы. Этот вид углеводов легче усваивается организмом.
Сколько меда можно есть в день и не толстеть
Из-за большого содержания фруктозы в составе в сутки рекомендуется принимать не более 50-100 г меда взрослым, 40 г детям. Это позволит избежать появления избыточных жировых тканей и нарушений углеводного обмена в организме. Есть мед лучше в первой половине дня.
Мед в косметологии
Лакомство обладает увлажняющим и смягчающим эффектом. Оно удерживает влагу и отшелушивает ороговевший эпидермис. Мед часто используют в виде масок для лица. С его помощью можно уменьшить поры на лице и побороть несовершенства. Продукт также добавляют в уходовые средства: скрабы, кремы и шампуни.
Рецепты с использованием меда
Медовое печенье
Ингредиенты:
-
мука — 3 ст.;
-
сливочное масло — 80 г;
-
сахар — 80 г;
-
мед — 3 ст. л.;
-
молоко — 50 мл;
-
яйцо — 1 шт.;
-
сода — 1 ч. л.
Приготовление:
- Сливочное масло растопите и остудите.
- Введите яйцо, сахар, мед и молоко, поставьте смесь на огонь и варите до аппетитного карамельного цвета.
- Просейте муку, добавьте соду и замесите тесто.
- Раскатайте заготовку толщиной 5 мм и нарежьте печенье с помощью формочек.
- Выпекайте 5-7 минут при 150 градусов.
Медово-грейпфрутовый сбитень
Ингредиенты:
-
вода — 300 мл;
-
грейпфрут — 2 шт.;
-
мед — 3 ч. л.;
-
мята — 3 веточки;
-
корица — 2 палочки;
-
гвоздика — 2 бутона.
Приготовление:
- Воду налейте в сотейник. Добавьте мед, мяту, корицу и гвоздику. Поставьте на огонь и нагрейте до появления пара (доводить до кипения отвар не обязательно).
- Накройте сотейник крышкой и дайте смеси настояться. В это время можно выжать сок из грейпфрутов.
- Процедите медовый отвар, смешайте с цитрусовым соком и подавайте.
Семга в азиатском медовом соусе
Ингредиенты:
-
семга — 200 г;
-
соевый соус — 4 ст. л.;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
мед — 1 ст. л.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
молотый перец чили — по вкусу;
-
смесь перцев — по вкусу;
-
кунжут — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте вместе мед, соевый соус, измельченный чеснок, смесь перцев и чили.
- Положите кусочки рыбы в маринад так, чтобы мякоть полностью утонула в смеси. Оставьте на 30 минут.
- Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите рыбу кожей вниз, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку.
- Запекайте 12-15 минут при 230 градусах.
Популярные вопросы
Как правильно хранить мед и сохранить его полезные свойства
Чтобы сохранить полезные свойства меда, надо соблюдать несколько несложных правил:
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Мед нужно убрать в темное и прохладное место, где постоянная температура не превышает 20 градусов.
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В плотно закрытых емкостях срок годности лакомства составляет один год, герметичная упаковка продлевает срок хранения до двух лет.
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Не стоит хранить мед в алюминиевый и медной посуде.
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При засахаривании качество меда не меняется, он не становится менее полезным.
Можно ли мед беременным и во время грудного вскармливания
Во время беременности разрешено употреблять до 30 мл лакомства в сутки. В таком количестве мед не влияет на состояние плода, он обеспечивает профилактику анемии, частично компенсирует недостаток витаминов и минералов в организме.
Однако если у беременной женщины есть предписания по соблюдению лечебной диеты, то дозировку меда должен определить врач.
В рацион кормящей мамы вводить мед надо очень осторожно и точно не в первый месяц после родов.
Лучше добавить сладость после того, как наладится естественное вскармливание. Начинать надо с 1 чайной ложки, потом сделать перерыв 1-2 дня для наблюдения за малышом. Если никаких реакций не последовало, мед можно употреблять и дальше.
С какого возраста можно давать мед детям
Пробовать мед можно с двухлетнего возраста при отсутствии аллергических заболеваний.
Мед — ценная питательная среда для клостридий, которые способны накапливать ботулотоксины и могут привести к поражению нервной системы. Эти концентрации малы и поэтому не опасны для взрослых, но у детей до года могут вызвать поражение нервной системы, включая паралич дыхательной мускулатуры.
Можно ли есть мед при диабете
Мед быстро и значительно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете его стоит исключить из рациона.
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