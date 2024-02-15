Диетолог назвала самый полезный сорт меда
Врач-диетолог Елена Соломатина считает липовый мед самым полезным. По ее словам, он обладает жаропонижающим действием, снимает боль в мышцах и костях при простуде.
«Липа сама по себе хорошо успокаивает. Поэтому после чая с липовым медом отлично засыпается», — добавила эксперт.
На втором месте, по мнению доктора, находится акациевый мед. В нем меньше всего сахара и он не так вреден для людей, склонных к повышению уровня глюкозы в крови.
На третье место диетолог поставила гречишный мед. Он содержит большое количество железа и аминокислот, пишет «Москва 24».
«Конечно, там железо в другой, негемовой форме, но тем не менее это тоже будет полезно. Гречишный мед хорошо укрепляет иммунную систему, дает энергию организму», — заключила медик.
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26 фев 14:05
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