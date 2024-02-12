Нутрициолог объяснила, можно ли есть мед беременным

Нутрициолог Лидия Квашнина советует будущим мамам есть не больше 30 г меда в день. В таком количестве лакомство не влияет на состояние плода.

По словам эксперта, мед — это отличное средство профилактики анемии, он также частично компенсирует недостаток витаминов и минералов в организме.

Однако нутрициолог предупреждает, что при соблюдении лечебной диеты дозировку меда должен определить врач.

Кормящим мамам Квашнина рекомендует с особой осторожность вводить в рацион мед, но ни в коем случае не в первый месяц кормления.

«Лучше добавить сладость после того, как наладится естественное вскармливание. Начинать надо с 1 чайной ложки, потом сделать перерыв 1-2 дня для наблюдения за малышом. Если никаких реакций не последовало, мед можно есть и дальше», — приводит слова эксперта «СЭ».