Гастроэнтеролог назвала напиток, который предотвращает развитие рака

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что в гречишном чае, который делают из семян гречихи татарской, содержится большое количество полезных веществ. Это витамины В1, В2 и В6, С, Е, магний, калий, медь, железо, цинк и селен, а также 18 аминокислот, в том числе незаменимых, например лизин и аргинин. Также из гречихи татарской можно получить витамин Р (рутин).

«Флавоноиды, к которым относится рутин, — это природные антиоксиданты, которые содержатся в растениях и обладают способностью бороться со свободными радикалами, снижают риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствуют формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль», — отметила эксперт.

Доктор подчеркнула, что в гречишном чае нет кофеина, он не провоцирует возбуждение нервной системы. Поэтому его разрешается пить в любое время суток, пишет Pravda.ru.